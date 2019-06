Scule si unelte pe care orice gospodar trebuie sa le aiba acasa

Chiar daca amploarea abilitatilor personale a unui om se reduce la simpla stranger a unor suruburi sau a utilizarii ciocanului, inca mai este nevoie intr-o casa si de alte unelte pentru a prospera in desfasurarea activitatilor gospodaresti.

Ei bine, daca ne intrebam care unelte sunt necesare intr-o casa gospodareasca, atunci ar trebui sa ne gandim la ciocane, dalti, fierastraie si multe altele. Exista mii de instrumente, fiecare avand o multitudine de sarcini associate lor.

In zilele noastre, s-a ajuns la momentul in care instrumentele inventeaza sarcinile – noile instrumente sunt adesea strict mono-functionale si, prin urmare, mai putin valoroase in ansamblu. Pentru a remedia aceasta inflatie a instrumentelor, inainte de efectuarea de sarcini, e bine sa ne structuram necesarul de instrumente existent intr-o casa. Unele sunt evidente, unele mai putin, dar toate merita un loc in cutia de scule.

Surubelnitele

Este nevoie de ele pentru orice, de la scoaterea ventilatiei de pe perete pana la mobilierul unei case. De surubelnita vom avea nevoie mereu pentru orice mica intrebuintare posibila.

Banda adeziva

Inventionata de o mama care dorea sa se asigure ca cutiile de munitie in timpul celui de-al doilea razboi mondial vor ramane impreuna in timpul luptei, banda de bumbac este in mod traditional acoperita cu o pulbere de aluminiu, conferindu-i culoarea gri clasica.

Ochelari de protectie

Pentru ca ochii nostril sunt important si vitali, o cheluiala infima pentru achizitionarea unor ochelari de protectie este benefica in desfasurarea sarcinilor gospodaresti, care include utilizarea sculelor si uneltelor.

Cheia reglabila

Unealta cea mai cunoscuta care nu necesita nici o descriere este cheia reglabila, esentiala pentru masina, bicicleta sau instalatii sanitare, cu acces usor in zone mici.

Ruleta

Ajutorul in orice casa, masoara lungimile si distantele, cu o capacitatea de a se strange prin rulare intr-o carcasa.

Setul de clesti

Setul de clesti este ieftin, simplu de folosit si eficient. Acesti clesti sunt buni pentru majoritatea sarcinilor de slefuire, cum ar fi taierea, prinderea sau rasucirea firelor, taierea materialelor subtiri sau obtinerea unei prinderi pe un surub deosebit de alunecos.

Fierastraul

Un instrument vechi de o necesitate absoluta in casa fiecaruia, atunci cand vine vorba de prelucrarea lemnului. Este ieftin, usor de utilizat, si incredibil de fiabil.

Set de dalte

Pentru o munca corecta cu o precizie in prelucrarea lemnului, setul de dalte este necesar.

Ciocanul

Un ciocan poate fi cea mai esentiala unealta. Ciocanul cu gheare are un avantaj suplimentar, deoarece este capabil sa extraga cuiele.

Foarfeca de gradinarit

Foarfeca de gradinarit este mult mai precisa si necesara fiecarei gradini.

Banda electrica

Banda electrica este cea mai usoara solutie pentru un cablu rupt sau fisurat.

Tester de tensiune

Aceasta unealta ajuta la masurarea tensiunii electrice.

Prelungitorul

Necesar in orice situatie atunci cand vine vorba de prelungirea electrica.

Bormasina

Cu aceasta se pot da gauri in diferite materiale, de aceea este bine ca in casa fiecarei persoane sa existe si un set de burghie pentru metal, lemn si pentur beton. O astfel de bormasina chiar se utilizeaza de multe ori in gospodarie si se amortizeaza rapid.

Polizor unghiular

Polizorului unghiular sau flexul, se poate poliza, lustrui orice. Dar mai important decat asta este faptul ca se poate taia aproape orice cu el, cu discul pentru metal se poate taia metale, cu discul pentru lemn se poate taia lemnul, iar cu discul pentru ceramica se poate taia placi ceramice.

O trusa de chei fixe

La aceasta trusa se adauga bineinteles si cheia franceza, asadar cu un astfel de set de chei se poate schimba furtunul dusului, bateria de la chiuveta, chiar si la alte sarcini numeroase.

Inbus

Cheia hexagonala sau inbusul sunt des utilizate in orice casa.

Patentul

Patentul este o scula universala, dar nu poate fi folosit la suruburi si piulite decat in ultima instanta. Este de preferat utilizarea unui patent izolt la manere, deoarece sunt cazuri in care patentul poate fi folosit la aplicatii electrice.

Topor

Pentru cei care locuiesc la casa, un topor este o scula indispensabila. Intotdeauna activitatile din apropierea casei vor avea nevoie de acest instrument.

Pistol de lipit

Un instrument care ajuta la eficienta realizarii lucrarilor in detaliu. Este ideal pentru diferite activitati, avand rezultate calitative intr-un timp cat mai scurt.

Lanterna

In situatiile in care se ia curentul, si nu exista electricitate in casa, lanterna este prietena cea mai buna a fiecaruia. Ea nu trebuie sa lipseasca din nici o casa.

Scara pliabila multifunctionala

Intotdeauna se iveste o reparatie de facut la inaltime si este ideal sa existe in casa fiecaruia acest instrument, deoarece este de ajutor in orice situatie la inaltime. Scara poate lua diferite pozitii, fabricata din alumiu si are rezistenta ridicata.

Orice proprietar de gospodarie trebuie sa aiba la indemna o mica/mare magazie cu scule si unelte potrivite pentru munca in gospodarie, necesare atat reparatiilor mici, cat si pentru reparatii mari, ne recomanda CasaIdea.