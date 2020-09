Tencuială decorativă sau lavabilă? Cu ce finisezi fațada casei?

Locuința este expusă direct unori factori cărora ea trebuie să le răspundă, condițiile meteo și siguranța fiind doar două dintre ele. Alegerea finisajului pentru fațadă devine, așadar, foarte importantă, deoarece trebuie să ai în vedere toți acești factori, plus cei de natură estetică. În final, întrebarea pe buzele tuturor este: ce trebuie folosit: tencuială decorativă sau vopsea lavabilă? Poate îți vei răspunde după ce afli caracteristicile fiecăreia.

Tencuiala decorativă

Tencuiala decorativă reprezintă una dintre cele mai bune soluții de amenajare a exteriorului unei locuințe, mai ales prin prisma aspectului estetic. Tencuiala decorativă are un aspect texturat, deosebit de frumos, care scoate în evidență trăsăturile și detaliile casei. În plus, tencuiala decorativa are o aderență superioară la suport, iar aplicarea ei se face ușor, chiar și pe sisteme de izolare termică.

Tencuiala decorativă necesită, însă, personal calificat pentru aplicare, deoarece textura finală se obține prin drișcuire, etapă care trebuie realizată de către persoane cu experiență, pentru un rezultat bun.