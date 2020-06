Tot ce ar trebui să știi despre îngrijirea porumbului

Astfel, cultivarea porumbului se poate face, în proporție de sută la sută, cu mijloace mecanizate, iar recoltarea se face fără scuturare. În plus, are un grad mare de adaptabilitate – ceea ce explică larga sa răspândire, are o capacitate ridicată de producție și este o plantă bună premergătoare pentru toate culturile de cereale.

Semănatul

Terenul pe care intenționezi să cultivi porumb trebuie pregătit cu mai mult timp înainte de semănat. Acesta trebuie să aibă o rezervă mare de apă și să fie bine curățat de buruieni în prealabil. De asemenea, la momentul semănatului, solul trebuie să fie foarte bine mărunțit și afânat la suprafață. În privința culturilor premergătoare, porumbul nu este foarte pretențios, dar cele mai bune rezultate se obțin după leguminoase pentru boabe sau plante furajere. De asemenea, pe terenul respectiv, este obligatorie rotația culturilor de porumb cu cele de grâu.

Fertilizarea