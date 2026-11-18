O pană majoră de telefonie mobilă poate crea probleme serioase, mai ales atunci când ai nevoie să iei legătura cu familia sau să soliciți ajutor. Dacă rețelele operatorilor nu mai funcționează, apelurile obișnuite și mesajele pot deveni imposibile. Totuși, există mai multe alternative prin care oamenii pot comunica în continuare, chiar și fără semnal sau conexiune la internet. Iată mai multe detalii!

Unele dintre aceste soluții sunt folosite de echipele de intervenție, în timp ce altele pot fi accesibile oricui, cu puțină pregătire în prealabil.

Telefoanele prin satelit, o alternativă atunci când rețelele mobile nu funcționează

Una dintre cele mai eficiente variante este reprezentată de telefoanele prin satelit, care nu depind de antenele clasice de telefonie mobilă. Aceste dispozitive se conectează direct la sateliți și permit efectuarea apelurilor vocale și transmiterea mesajelor, chiar și în zone în care nu există acoperire GSM.

Potrivit informațiilor publicate de Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), astfel de echipamente sunt utilizate inclusiv de echipele de intervenție în situații de urgență. Există însă și câteva dezavantaje: telefoanele sunt considerabil mai scumpe decât cele obișnuite, pot necesita abonamente speciale sau minute preplătite și au nevoie, de regulă, de vizibilitate către cer pentru a funcționa corespunzător.

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Conexiunea poate fi dificilă în interiorul clădirilor, iar acoperirea diferă în funcție de rețeaua de sateliți utilizată.

O altă opțiune este reprezentată de dispozitivele de mesagerie prin satelit. Spre deosebire de telefoanele dedicate, acestea sunt concepute în special pentru transmiterea mesajelor text și, în funcție de model, a coordonatelor GPS. Unele includ și un buton SOS, prin intermediul căruia utilizatorul poate solicita ajutor în cazul unei urgențe. Aceste aparate nu au nevoie de acoperire de telefonie mobilă, însă necesită un serviciu activ și, de cele mai multe ori, un abonament. De asemenea, nu toate modelele permit efectuarea apelurilor vocale.

Walkie-talkie și stațiile radio CB, metode de comunicare fără internet

O soluție mai accesibilă este utilizarea stațiilor radio portabile, cunoscute și sub denumirea de walkie-talkie. Acestea permit comunicarea directă între două sau mai multe persoane, fără să depindă de rețelele operatorilor mobili sau de o conexiune la internet.

În România, dispozitivele PMR446 pot fi utilizate fără licență, dacă respectă cerințele tehnice impuse de autorități.

Conform documentației publicate de ANCOM, aceste echipamente au o putere maximă de emisie de 0,5 W și folosesc antene integrate. Distanța de comunicare nu este însă aceeași în orice condiții, fiind influențată de relief, clădiri și alte obstacole. În plus, pentru a putea comunica, ambele persoane trebuie să dețină stații compatibile, pornite și configurate corespunzător.

Există și stațiile radio CB, care funcționează în banda de 27 MHz și sunt cunoscute mai ales pentru utilizarea lor în trafic, inclusiv de către șoferii de camion. Potrivit informațiilor prezentate de ANCOM în secțiunea dedicată benzii civice, aceste echipamente pot fi utilizate fără licență, cu respectarea condițiilor tehnice aplicabile.

În anumite împrejurări, pot asigura comunicații pe distanțe mai mari decât unele stații portabile, însă rezultatele depind de antenă, amplasare și propagarea semnalului. Alte echipamente radio, inclusiv cele utilizate de radioamatori, presupun respectarea unor reguli speciale și obținerea autorizațiilor necesare.

Unele telefoane moderne pot trimite mesaje prin satelit

O alternativă mai puțin cunoscută este reprezentată de funcțiile de comunicare prin satelit integrate în anumite smartphone-uri. Unele modele permit transmiterea mesajelor SOS atunci când utilizatorul se află într-o zonă fără semnal mobil sau Wi-Fi. În anumite țări și în funcție de serviciul disponibil, pot fi trimise și mesaje către membrii familiei sau alte persoane apropiate.

Este important de știut că nu toate telefoanele care dispun de tehnologie prin satelit oferă aceleași funcții. De exemplu, Google include România pe lista țărilor în care funcția Satellite SOS este disponibilă pentru dispozitivele compatibile.

În schimb, România nu apare în lista Apple pentru serviciul Emergency SOS via satellite. Prin urmare, utilizatorii trebuie să verifice în prealabil dacă telefonul lor beneficiază de această facilitate și dacă serviciul este activ în țara în care se află. Informațiile pot fi consultate pe paginile oficiale ale producătorilor.

Tehnologia LoRa permite transmiterea mesajelor fără rețele mobile

O altă variantă, mai puțin cunoscută publicului larg, este tehnologia LoRa. Aceasta utilizează unde radio pentru transmiterea unor cantități mici de date, cu un consum redus de energie, conform ANCOM.

Există dispozitive speciale care pot permite trimiterea mesajelor text fără internet sau telefonie mobilă. Unele dintre ele pot forma rețele de tip mesh, în care mesajele sunt retransmise între aparatele participante, până ajung la destinatar.

În anumite configurații, telefonul mobil poate fi folosit pentru redactarea mesajelor, fiind conectat prin Bluetooth la un dispozitiv radio separat. Pentru ca sistemul să funcționeze, și destinatarul trebuie să aibă un echipament compatibil sau să existe alte dispozitive intermediare care să retransmită mesajele. Distanța și fiabilitatea comunicării depind de amplasarea aparatelor, obstacole și numărul nodurilor disponibile. Utilizarea acestor echipamente trebuie să respecte reglementările privind frecvențele radio.

Apelurile prin Wi-Fi și radioul cu baterii pot fi de ajutor

Dacă este afectată doar rețeaua de telefonie mobilă, însă internetul fix funcționează în continuare, există și posibilitatea efectuării apelurilor prin Wi-Fi. Această funcție permite realizarea apelurilor telefonice prin intermediul unei conexiuni wireless, dacă operatorul și dispozitivul utilizat sunt compatibile.

Potrivit informațiilor publicate de Google în centrul de asistență Pixel, disponibilitatea apelurilor prin Wi-Fi depinde de operator, telefon și setările serviciului. De asemenea, aplicațiile de mesagerie pot continua să funcționeze atât timp cât există o conexiune la internet. Dacă și internetul fix este indisponibil, aceste alternative nu mai pot fi folosite.

Într-o situație în care atât telefonia mobilă, cât și internetul nu funcționează, un radio portabil cu baterii poate deveni foarte util. Acesta nu permite comunicarea în ambele sensuri, însă poate ajuta la recepționarea informațiilor transmise de posturile de radio care continuă să emită.

Agenția federală americană pentru gestionarea situațiilor de urgență, FEMA, prin platforma Ready.gov, recomandă pregătirea unui plan de comunicare pentru familie. Astfel, membrii familiei ar trebui să stabilească din timp un loc în care să se întâlnească dacă nu mai pot lua legătura telefonic, să desemneze o persoană de contact din afara zonei afectate și să păstreze pe hârtie numerele de telefon și adresele importante.

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