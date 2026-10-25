Cum să încălzești mai repede casa fără să crești factura la energie. Trucul instalatorilor pe care puțini îl cunosc

Cum să încălzești mai eficient locuința și să reduci risipa de energie. Metoda recomandată de instalatori pentru caloriferele care nu încălzesc uniform.

Odată cu venirea sezonului rece, facturile la încălzire devin una dintre principalele preocupări ale românilor. Chiar și atunci când centrala termică funcționează corespunzător, unele camere pot rămâne mai reci decât altele, iar caloriferele pot avea nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi.

Potrivit publicației britanice The Mirror, există o metodă recomandată de specialiștii în instalații care poate ajuta la distribuirea mai eficientă a căldurii în locuință. Este vorba despre echilibrarea caloriferelor, o operațiune care urmărește distribuirea corespunzătoare a apei calde în întregul sistem de încălzire.

Trucul instalatorilor care poate ajuta la încălzirea mai rapidă a locuinței

Specialiștii de la Plumbing Force, citați de The Mirror, explică faptul că unul dintre motivele pentru care anumite camere se încălzesc mai greu este distribuția neuniformă a apei calde prin calorifere.

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Într-o instalație dezechilibrată, unele radiatoare primesc un debit mai mare de apă caldă și se încălzesc rapid, în timp ce altele rămân reci pentru o perioadă mai lungă. Soluția recomandată este echilibrarea hidraulică a caloriferelor, prin reglarea robinetelor de retur, astfel încât apa caldă să circule corespunzător prin toate radiatoarele. Această operațiune poate îmbunătăți confortul termic și poate reduce funcționarea inutilă a sistemului de încălzire în anumite situații. Totuși, economiile la factură depind de mai mulți factori, inclusiv de tipul centralei, izolarea locuinței și modul în care este utilizat sistemul.

Cum se face echilibrarea caloriferelor și când trebuie chemat un instalator

Conform recomandărilor prezentate de The Mirror, procesul presupune mai multe etape. Mai întâi, sistemul de încălzire trebuie oprit, iar caloriferele trebuie verificate și, dacă este necesar, aerisite. Ulterior, se verifică robinetele radiatoarelor și se identifică ordinea în care acestea se încălzesc după repornirea centralei. Cu ajutorul unui termometru digital, se pot măsura temperaturile conductelor de tur și retur ale fiecărui calorifer. Robinetele de retur sunt apoi ajustate treptat pentru a obține o distribuție cât mai uniformă a apei calde în instalație. Operațiunea necesită răbdare și atenție, deoarece reglajele incorecte pot afecta funcționarea sistemului.

Pentru efectuarea verificărilor pot fi necesare o cheie de aerisire, o șurubelniță, o cheie reglabilă și un termometru digital. Specialiștii Plumbing Force recomandă verificarea echilibrării caloriferelor aproximativ o dată pe an sau atunci când apar diferențe importante de temperatură între camere. Există însă situații în care intervenția unui profesionist este necesară.

Dacă radiatoarele continuă să se încălzească neuniform după aerisire, dacă există scurgeri de apă sau semne de coroziune, proprietarii sunt sfătuiți să nu încerce să remedieze singuri problema. În cazul instalațiilor individuale, echilibrarea corectă poate contribui la îmbunătățirea confortului termic și la utilizarea mai eficientă a energiei. În schimb, pentru apartamentele racordate la sisteme centralizate de încălzire, intervențiile asupra instalației trebuie discutate cu administratorul sau cu un specialist autorizat.