Tot mai mulți români folosesc aerul condiționat nu doar pentru răcirea locuinței, ci și pentru încălzire, mai ales în zilele reci de toamnă și în perioadele de tranziție dintre anotimpuri.

Cât curent consumă un aer condiționat dacă îl folosești pentru încălzire 10 ore pe zi. Cât te poate costa într-o lună | Shutterstock

Soluția poate fi eficientă, însă apare o întrebare importantă: cât curent consumă un astfel de aparat dacă funcționează 10 ore pe zi și cu cât poate crește factura de electricitate după 30 de zile?

Răspunsul depinde de mai mulți factori, printre care puterea electrică absorbită, eficiența aparatului, temperatura de afară, nivelul de izolație al locuinței și prețul plătit pentru un kilowatt-oră. Pentru a înțelege mai bine costurile, am făcut mai multe calcule în lei, folosind patru scenarii de consum și trei tarife ipotetice pentru energia electrică.

Cât curent consumă aerul condiționat când încălzește locuința

Majoritatea aparatelor moderne care au funcție de încălzire folosesc tehnologia pompei de căldură aer-aer. Spre deosebire de un calorifer electric sau de o aerotermă, care transformă energia electrică în căldură, o pompă de căldură transferă energia termică din aerul exterior în interiorul locuinței, potrivit https://www.energy.gov/.

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Potrivit Departamentului Energiei din Statele Unite, pompele de căldură pot furniza, în condiții favorabile, de aproximativ două până la patru ori mai multă energie termică decât energia electrică pe care o consumă. De exemplu, un aparat care folosește un kilowatt-oră de electricitate poate furniza aproximativ trei kilowați-oră de căldură dacă funcționează cu un coeficient de performanță (COP) de 3.

Acest lucru nu înseamnă însă că aparatul consumă permanent aceeași cantitate de curent. Consumul variază în funcție de temperatura exterioară, temperatura setată în cameră, suprafața și izolația spațiului, dar și de performanțele modelului.

Pentru calcularea costului de pe factură trebuie luată în considerare puterea electrică absorbită, nu capacitatea de încălzire exprimată în BTU.

Cât costă folosirea aerului condiționat 10 ore pe zi, timp de 30 de zile

Calculul consumului este simplu: puterea electrică medie absorbită, exprimată în kilowați (kW), se înmulțește cu numărul de ore de funcționare, arată https://www.anre.ro/.

Dacă aparatul este folosit 10 ore pe zi, timp de 30 de zile, rezultă 300 de ore de funcționare. În funcție de consumul mediu, valorile pot fi foarte diferite.

Am luat în calcul trei tarife ipotetice pentru energia electrică: 1 leu/kWh, 1,20 lei/kWh și 1,50 lei/kWh. Acestea sunt folosite exclusiv pentru exemplificare și nu reprezintă o prezentare a ofertelor actuale ale furnizorilor. Pentru un calcul personalizat trebuie utilizat prețul final, cu taxe și tarife incluse, din contractul propriu.

Scenariul 1: aparatul consumă în medie 0,5 kW

La o putere electrică medie absorbită de 0,5 kW, aparatul consumă 5 kWh în 10 ore și 150 kWh într-o lună de 30 de zile, vezi comparația pe https://posf.ro/.

Costul estimat pentru încălzire ar fi:

150 de lei pe lună, la un tarif de 1 leu/kWh;

180 de lei pe lună, la 1,20 lei/kWh;

225 de lei pe lună, la 1,50 lei/kWh.

Scenariul 2: aparatul consumă în medie 0,8 kW

În acest caz, consumul ajunge la 8 kWh pe zi și 240 kWh pe lună.

Costurile estimate sunt de 240 de lei la tariful de 1 leu/kWh, 288 de lei la 1,20 lei/kWh și 360 de lei la 1,50 lei/kWh.

Scenariul 3: aparatul consumă în medie 1 kW

Dacă aparatul absoarbe în medie un kilowatt, consumul este de 10 kWh pe zi și 300 kWh în 30 de zile.

Factura ar putea crește cu 300 de lei la tariful de 1 leu/kWh, cu 360 de lei la 1,20 lei/kWh sau cu 450 de lei la 1,50 lei/kWh.

Scenariul 4: aparatul consumă în medie 1,5 kW

Pentru o putere electrică medie absorbită de 1,5 kW, consumul ajunge la 15 kWh pe zi și 450 kWh pe lună.

În funcție de tariful energiei, costul ar fi de 450 de lei la 1 leu/kWh, 540 de lei la 1,20 lei/kWh și 675 de lei la 1,50 lei/kWh.

Prin urmare, în aceste exemple, încălzirea cu aerul condiționat timp de 10 ore pe zi poate costa între 150 și 675 de lei pe lună. Este vorba despre costul suplimentar estimat pentru funcționarea aparatului, nu despre valoarea totală a facturii de electricitate.

Valorile sunt exemple matematice, nu consumuri garantate pentru anumite modele. Un aparat cu tehnologie inverter își poate reduce puterea după ce încăperea ajunge la temperatura dorită. Astfel, 10 ore de funcționare nu înseamnă neapărat 10 ore de consum la puterea maximă.

Cât consumă un aer condiționat de 9.000, 12.000 sau 18.000 BTU

Capacitatea exprimată în BTU pe oră (BTU/h) arată câtă energie termică poate furniza aparatul, nu câtă electricitate consumă. Pentru a estima consumul, trebuie luate în calcul eficiența și condițiile de funcționare.

Un aparat de 9.000 BTU/h are o capacitate termică nominală de aproximativ 2,64 kW. Un model de 12.000 BTU/h ajunge la aproximativ 3,52 kW, iar unul de 18.000 BTU/h, la circa 5,28 kW.

Pentru o comparație orientativă, putem presupune că fiecare aparat furnizează continuu capacitatea termică nominală și funcționează cu un COP de 3. În această ipoteză, consumul electric estimat se obține împărțind puterea termică la trei.

Capacitatea aparatuluiConsum electric estimat la COP 3Consum în 300 de oreCost lunar la 1,20 lei/kWh

9.000 BTU/h0,88 kW264 kWh317 lei

12.000 BTU/h1,17 kW352 kWh422 lei

18.000 BTU/h1,76 kW528 kWh634 lei

Aceste calcule presupun că aparatele furnizează permanent capacitatea termică nominală, la un COP de 3, pe întreaga perioadă de 300 de ore. În realitate, condițiile se schimbă, iar aparatele inverter își pot modifica puterea în funcție de necesarul de încălzire.

Din acest motiv, valorile din tabel nu trebuie interpretate drept consumuri lunare tipice sau garantate. Un aparat de 18.000 BTU nu va consuma obligatoriu de două ori mai mult decât unul de 9.000 BTU. Contează câtă căldură trebuie să furnizeze efectiv și cât de eficient o poate produce.

Pentru o estimare mai apropiată de realitate, este recomandat să fie verificată fișa tehnică a aparatului, în special puterea electrică absorbită în modul de încălzire și eficiența sezonieră, indicată prin SCOP.

De ce poate crește consumul când afară este foarte frig

Eficiența unei pompe de căldură aer-aer depinde și de temperatura exterioară. Cu cât aerul de afară este mai rece, cu atât aparatul trebuie să lucreze în condiții mai dificile pentru a transfera căldură în locuință. În anumite situații, coeficientul de performanță scade, iar consumul electric crește pentru aceeași cantitate de căldură furnizată.

De exemplu, pentru a produce 3 kW de energie termică, un aparat ar avea nevoie de aproximativ 0,75 kW de energie electrică la un COP de 4, de 1 kW la un COP de 3 și de 1,5 kW la un COP de 2.

Așadar, dacă eficiența scade, consumul poate crește semnificativ.

În zilele reci și umede, pe unitatea exterioară se poate forma gheață. Aparatul poate activa automat funcția de dezghețare, cunoscută drept „defrost”. Aceasta este necesară pentru funcționarea corectă, însă poate influența consumul de energie. Cercetările Departamentului Energiei din SUA privind pompele de căldură destinate climatelor reci arată că energia folosită pentru dezghețare poate reprezenta o componentă importantă a consumului în anumite condiții.

Există modele proiectate special pentru temperaturi scăzute, care pot avea performanțe mai bune în sezonul rece. Diferențele trebuie verificate în specificațiile tehnice ale fiecărui produs.

La ce temperatură este bine să setezi aparatul pentru încălzire

Temperatura aleasă influențează cantitatea de căldură necesară pentru menținerea confortului. În general, cu cât diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară este mai mare, cu atât cresc pierderile de căldură ale locuinței.

Pentru calculele orientative, putem lua ca reper o temperatură interioară de 20–21°C. Dacă afară sunt 5°C, iar în cameră se urmăresc 21°C, diferența de temperatură este de 16°C. Dacă aparatul este setat la 25°C, diferența ajunge la 20°C, ceea ce presupune, în condiții similare, un necesar mai mare de încălzire.

Nu există însă un procent universal de economie pentru fiecare grad redus. Rezultatul depinde de izolația locuinței, de vreme și de performanțele aparatului. Temperatura trebuie aleasă în funcție de confortul ocupanților și de caracteristicile spațiului, fără setări inutil de ridicate.

Cât de mult contează tehnologia inverter

Tehnologia inverter permite compresorului să își modifice viteza în funcție de necesarul de încălzire. După ce temperatura setată este atinsă, aparatul poate reduce puterea absorbită, în loc să funcționeze permanent la capacitate maximă.

Acest lucru poate contribui la un consum mai eficient și la menținerea unei temperaturi interioare mai stabile. Totuși, simpla prezență a tehnologiei inverter nu garantează o anumită valoare a facturii. Eficiența depinde de model, de dimensionarea aparatului, de temperatura exterioară și de modul de utilizare.

Un indicator util este SCOP, coeficientul sezonier de performanță la încălzire. Un SCOP de 4 indică faptul că, în condițiile standardizate de testare, aparatul furnizează în medie aproximativ 4 kWh de energie termică pentru fiecare kWh de electricitate consumată pe parcursul sezonului de încălzire. Performanța reală poate fi diferită în funcție de condițiile din locuință.

Cum influențează izolația locuinței factura de curent

Două locuințe cu aceeași suprafață pot avea costuri de încălzire foarte diferite. Într-un spațiu bine izolat, aparatul poate ajunge mai repede la temperatura dorită și poate funcționa ulterior la o putere redusă.

În schimb, ferestrele neetanșe, pereții slab izolați și infiltrațiile de aer rece cresc necesarul de căldură. Aparatul trebuie să lucreze mai mult pentru a menține aceeași temperatură, ceea ce poate duce la un consum mai mare.

Pe lângă suprafața camerei, contează înălțimea încăperii, numărul și orientarea ferestrelor, etajul, expunerea locuinței și temperatura de afară. De aceea, puterea aparatului nu este singurul criteriu care determină costul lunar.

Cum afli cât consumă în realitate aerul condiționat

Cea mai sigură metodă de a estima costul este măsurarea consumului efectiv. Unele aparate moderne afișează informații despre energia utilizată prin aplicațiile producătorilor. O altă posibilitate este folosirea unui dispozitiv de monitorizare compatibil cu puterea aparatului și cu modul său de alimentare.

Dacă aparatul este conectat direct la instalația electrică, măsurarea trebuie realizată cu echipamente adecvate, de către personal calificat.

Este util să urmărești consumul timp de mai multe zile, inclusiv în perioade cu temperaturi exterioare diferite. O singură zi nu este neapărat reprezentativă pentru întreaga lună.

După ce afli consumul în kWh, calculezi costul înmulțind această valoare cu prețul final al energiei electrice din contract. Pentru a compara ofertele furnizorilor, consumatorii pot consulta comparatorul oficial pus la dispoziție de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, disponibil pe platforma POSF.

Ce poți face pentru a reduce consumul

Câteva măsuri simple pot ajuta la limitarea costurilor de încălzire:

Setează o temperatură confortabilă și evită valorile inutil de ridicate.

Folosește un aparat potrivit pentru dimensiunea și caracteristicile încăperii.

Curăță periodic filtrele, conform instrucțiunilor producătorului.

Nu bloca circulația aerului în jurul unității interioare și asigură-te că unitatea exterioară nu este obturată.

Verifică etanșeitatea ferestrelor și a ușilor pentru a limita pierderile de căldură.

Folosește funcțiile de programare atunci când se potrivesc programului tău.

Consultă fișa tehnică pentru a verifica limitele de funcționare la temperaturi exterioare scăzute.

Nu dezactiva funcțiile automate de protecție sau de dezghețare ale aparatului.

Compară consumul în mai multe zile, nu doar într-o singură zi.

Cât ajungi să plătești pentru încălzirea cu aerul condiționat

Un aer condiționat folosit pentru încălzire timp de 10 ore pe zi poate adăuga câteva sute de lei la factura lunară de electricitate. În scenariile de calcul analizate, costurile suplimentare pentru 30 de zile variază între 150 și 675 de lei, în funcție de puterea electrică medie absorbită și de tariful energiei.

Aceste valori sunt orientative și nu reprezintă o estimare universală pentru toate aparatele de 9.000, 12.000 sau 18.000 BTU. Un model eficient, folosit într-o locuință bine izolată și în condiții exterioare favorabile, poate avea un consum mult diferit față de un aparat care trebuie să încălzească permanent un spațiu cu pierderi mari de căldură.

Pentru a afla cât te costă în realitate, verifică puterea electrică absorbită și indicatorul SCOP din fișa tehnică, urmărește consumul efectiv și folosește prețul final al energiei din contractul tău. Astfel, vei putea estima mai corect dacă încălzirea cu aerul condiționat este o soluție convenabilă pentru locuința ta.