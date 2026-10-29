De ce să pui bicarbonat de sodiu în șinele ferestrelor. Trucul simplu de curățenie recomandat de specialiști

Șinele ferestrelor sunt printre locurile cel mai des uitate atunci când facem curățenie în casă. Deși spălăm geamurile și ștergem pervazurile, în partea de jos a ramelor se adună praf, insecte, polen și alte impurități. În timp, acestea formează un strat greu de îndepărtat, care poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute.

De ce să pui bicarbonat de sodiu în șinele ferestrelor | Shutterstock

Există însă un truc simplu, care nu presupune folosirea unor produse speciale de curățenie. Bicarbonatul de sodiu, un ingredient pe care multe persoane îl au deja în bucătărie, poate fi de ajutor atunci când vrei să cureți șinele ferestrelor.

Metoda este ușor de pus în practică, iar toamna poate fi momentul potrivit pentru a o încerca, înainte ca temperaturile să scadă și să înceapă perioada în care folosim mai des încălzirea.

De ce se adună atâta murdărie în partea de jos a ferestrelor

Șinele ferestrelor culisante sunt locuri în care praful și resturile se pot acumula cu ușurință. Când deschidem geamul, curenții de aer aduc particule de praf, polen și alte impurități care ajung direct în aceste canale.

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Situația se poate complica atunci când apare condensul. Picăturile de apă care se formează pe sticlă se scurg spre partea de jos și se amestecă cu praful acumulat. Astfel, murdăria devine lipicioasă și mai greu de îndepărtat.

Dacă șinele nu sunt curățate periodic, pot apărea pete închise la culoare și mirosuri neplăcute. În plus, depunerile pot îngreuna mișcarea ferestrelor culisante.

Din acest motiv, o curățare temeinică înainte de sezonul rece poate fi utilă. Este și un moment bun pentru a verifica dacă apa se scurge corect și dacă nu există depuneri care blochează orificiile de drenaj.

Cum te ajută bicarbonatul de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este cunoscut pentru întrebuințările sale în gospodărie, inclusiv pentru curățarea anumitor suprafețe.

Textura sa ușor abrazivă ajută la desprinderea murdăriei prin frecare, fără a zgâria, în mod obișnuit, suprafețele din PVC sau aluminiu atunci când este folosit cu grijă. De asemenea, poate contribui la reducerea unor mirosuri neplăcute, conform thecoolist.com.

Unele persoane îl folosesc împreună cu o soluție de apă și oțet alb. La contactul dintre cele două ingrediente are loc o reacție efervescentă, care poate ajuta la desprinderea depunerilor din colțuri și din spațiile greu accesibile.

Este important de reținut că spuma formată nu înseamnă că suprafața este dezinfectată. Pentru rezultate bune, murdăria trebuie frecată și îndepărtată, iar șinele trebuie clătite sau șterse corespunzător.

Pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a curăța șinele ferestrelor

Pentru această operațiune ai nevoie de bicarbonat de sodiu, oțet alb, apă, o periuță de dinți veche, un aspirator și câteva lavete.

Iată cum poți proceda:

1. Deschide fereastra și eliberează zona. Dacă ai o plasă împotriva insectelor care poate fi scoasă cu ușurință, îndepărteaz-o temporar pentru a avea acces la întreaga șină.

2. Îndepărtează murdăria uscată. Folosește aspiratorul, cu un accesoriu îngust, pentru a aduna praful, insectele și resturile adunate în canal.

3. Curăță colțurile cu o periuță. O periuță de dinți veche te poate ajuta să ajungi în spațiile în care nu poți interveni cu o lavetă.

4. Aplică bicarbonatul de sodiu. Presară o cantitate mică pe zonele în care murdăria este mai persistentă.

5. Adaugă soluția de apă și oțet. Pulverizează suficient lichid cât să umezești bicarbonatul și lasă amestecul să reacționeze aproximativ cinci minute. Nu este nevoie să inunzi șina.

6. Freacă suprafața cu grijă. Insistă asupra colțurilor și a zonelor în care s-au format depuneri. Pentru protecția mâinilor, poartă mănuși.

7. Șterge toate reziduurile. Folosește lavete sau prosoape de hârtie pentru a îndepărta amestecul și murdăria desprinsă. Dacă mai este nevoie, curăță apoi cu apă caldă și puțin săpun.

8. Lasă șinele să se usuce. Înainte de a închide fereastra, asigură-te că zona este curată și că nu a rămas apă acumulată.

Specialiștii recomandă curățarea șinelor cel puțin o dată sau de două ori pe an. Primăvara și toamna sunt perioade potrivite pentru această operațiune.

Un detaliu important: verifică orificiile de scurgere

Pe lângă curățarea propriu-zisă, merită să acorzi atenție și micilor orificii aflate în partea de jos a ramei. Acestea permit apei care pătrunde în șine să se scurgă spre exterior.

Dacă se înfundă cu praf sau alte resturi, apa se poate acumula în interiorul ramei și poate ajunge să afecteze zonele din apropiere.

Pentru a verifica dacă sistemul funcționează, poți turna cu grijă puțină apă în șină și poți urmări dacă aceasta se scurge. Dacă rămâne pe loc, este posibil ca orificiile să fie blocate.

În această situație, încearcă să îndepărtezi depunerile cu o periuță mică sau cu un instrument flexibil destinat curățării țevilor. Nu folosi obiecte ascuțite și nu forța orificiile, deoarece poți deteriora rama.

Dacă apa continuă să se acumuleze, este mai bine să verifici instrucțiunile producătorului sau să apelezi la un specialist.

Când nu este suficient bicarbonatul de sodiu

Deși poate fi util pentru întreținerea obișnuită, bicarbonatul nu rezolvă orice problemă.

Acesta nu dezinfectează suprafețele și nu poate remedia defecțiunile mecanice. Dacă fereastra se deschide greu din cauza unei role deteriorate sau a unei rame deformate, va fi nevoie de o verificare suplimentară.

De asemenea, evită să folosești cantități mari de apă, mai ales dacă nu știi sigur dacă orificiile de drenaj sunt libere. Excesul de lichid poate ajunge în interiorul ramei sau în zone în care nu ar trebui să pătrundă.

Înainte de a folosi bicarbonat și oțet, verifică recomandările producătorului ferestrei și testează metoda într-o zonă mai puțin vizibilă. Dacă ai rame sau finisaje speciale, folosește numai produse compatibile cu materialul respectiv.

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