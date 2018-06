3 greseli pe care le fac parintii atunci cand vine vorba de educatia copiilor

Orice parinte isi doreste sa ii asigure copilului o buna crestere si sa fie o influenta pozitiva in dezvoltarea fizica si personala a micutului sau. Cu toate astea, din teama de a face lucrurile perfect, unii dintre ei comit anumite greseli care pot avea urmari asupra comportamentului viitorului adolescent si adult.

Iata care sunt cele mai frecvente greseli pe care le fac parintii!

Cedeaza santajului emotional

Chiar daca au o varsta frageda, copiii simt care sunt slabiciunile parintilor si reusesc sa ii sensibilizeze si sa ii emotioneze pentru a se putea bucura in voie de orice isi doresc. Dragostea si afectiunea nu se masoara insa in cat de permisiv esti ca parinte, ci in ce deprinderi si calitati alegi sa ii insufli copilului. Spre exemplu, multi dintre parinti cedeaza santajului lacrimilor si al tipetelor atunci cand micutii lor isi doreste sa petreaca prea mult timp in fata televizorului. Ceea ce poti face este sa stabilesti inca de la inceput un program cu toate activitatile celui mic, inclusiv timpul pe care sa il petreaca vizionand animatiile preferate si sa ai grija sa fie respectat. In acest fel, il vei invata inca de mic sa fie organizat si sa isi respecte promisiunile.

Daca micutul refuza insa, asa cum se intampla in cazul tuturor copiilor, afla ca sunt si alte modalitati prin care il poti face sa renunte la dependenta de televizor. Cea mai eficienta modalitate este de a petrece mai mult timp cu el in aer liber. Ii poti face cadou jucarii care sa ii stimuleze dorinta de a se bucura cat mai mult de activitati care sunt benefice pentru dezvoltarea sanatoasa si armonioasa a copilului , iar in acest caz, verifica oferta de triciclete pentru micuti si alege modelul potrivit pe care sa il daruiesti.

Ii priveaza de anumite experiente

O alta greseala pe care o fac parintii este ca nu permit copiilor sa ia parte la toate activitatile si, mai ales, sa mearga in vacante alaturi de ei. Pentru un cuplu este important sa aiba si momente de intimitate, insa pentru copii este necesar sa traiasca anumite momente impreuna cu parintii lui.

Daca ai fost un parinte mult prea protector, e timpul sa faci o schimbare, ce sigur va fi benefica atat pentru tine, cat si pentru copilul tau. Urmatorul concediu planificat, alege sa il petreci in familie, iar pentru a te asigura ca micutul tau se afla in siguranta pe toata perioada calatoriei, doteaza-ti masina cu accesorii potrivite transportului. Utilizeaza scaunele auto pentru copii, obiecte impuse prin lege, de altfel, si beneficiaza tot timpul de calatorii linistite si sigure.

Nu le ofera suficienta libertate

De multe ori, adultii sunt cei care le creaza copiilor sentimentul de dependenta. Nu iti educa copilul in asa maniera in care sa iti ceara tot timpul ajutorul pentru diverse activitati specifice fiecarei varste, ci ofere-i sansa de a face alegeri, de a gandi si de a actiona liber. Poti incepe inca de o o varsta frageda, cerandu-i parerea in legatura cu diverse activitati sau decizii minore care sa il priveasca sau atunci cand trebuie sa faca anumite alegeri vestimentare. Acest comportament ii va influenta dezvoltarea armonioasa si il va face un adul liber, responsabil.

Este dificil sa fii un model de parinte exemplar, perfect, insa, oricat de greu ar fi, nu uita ca modul in care alegi sa iti educi copilul si micile greseli pe care poate nu le sesizezi sau care nu ti se par a fi importante vor conduce la formarea caracterului sau.