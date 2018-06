5 recomandari de care trebuie sa tineti cont daca va doriti o nunta in aer liber

Probabil ca nu de putine ori ati auzit vorbindu-se in jurul vostru despre cat de minunat ar fi sa va organizati o nunta in aer liber. Sau poate ca sunteti chiar in punctul in care va decideti asupra locului si momentului in care va urma sa petreceti odata ce toate formalitatile si juramintele au fost indeplinite.

O poenita plina cu flori sau o plaja insorita, totul poate fi un vis transformat in realitate daca avetii bugetul necesar (trebuie sa recunoastem si acesta aspect), cunostintele necesare, informatiile utile si multttta rabdare.

Cu toate acestea, de la planul ideatic frumos asternut pe hartie si pana la concretizarea tuturor detaliilor, este foarte important sa stiti ce va asumati tot ceea ce ar trebui sa aveti in vedere pentru reusita evenimentului mult asteptat.

Cercetati si cautati informatii relevante despre locatia visata

Asa cum aminteam putin mai devreme, este super important sa va documentati in amanunt despre locul in care visat sa organizati cel mai frumos eveniment din viata voastra. Daca spatiul a mai fost utilizat in acest scop, cu atat mai bine. Asta inseamna ca puteti afla informatii pretioase si puteti invata din micile sau marile greseli ale altor cupluri. Dar asta inseamna timp de cercetare si munca suplimentara si in niciuncaz decizii luate pe graba sau fara o prospectie la fata locului.

Cel mai indicat ar fi sa mergeti pe mana unui specialist si va degrevati de multe probleme si situatii delicate.

Intocmiti un plan de rezerva

Indiferent de data si ora aleasa pentru desfasurarea evenimentului, cu vremea capricioasa si fenomenele meteo instabile, ar fi bine sa nu va masurati puterea.

Pe langa faptul ca nimeni nu va poate da absolut nicio garantie, in mod sigur nici voi nu veti fi foarte linistiti din acest punct de vedere.

Asadar, inainte de a va da ok-iul pentru o anumita zona, intocmiti, discutati si analizati alaturi de wedding planner un plan de rezerva. Ca si in multe alte situatii, preventia e cea mai buna, iar asta cu atat mai mult in cadrul unei zi atat de speciale precum nunta voastra. Dar nu uitati, ca planul aceasta aduce dupa el cheltuieli suplimentare!

Fiti siguri ca bugetul va permite

Oricat de mult v-ati dori acesta mica “aroganta”, este esential sa aveti simtul realitatii si sa stiti cum va pozitionati in aceasta ecuatie si din punct de vedere financiar. Pe langa toti invitatii pe care ii aveti de cazat, formatia de nunta din Bucuresti, firma de catering, elementele tehnice, decoratiunile si o suita de sisteme de incalzire (cu siguranta evenimentul are loc vara atunci cand temparaturile sunt ridicate chiar si seara), nu omiteti nici toata echipa contractata pentru organizarea ca la carte a petrecerii. Treceti pe lista toate amanuntele si aveti in vedere raportari oneste cu privire la transport si intreaga serie de activitati logistice si administrative.

Ceremonia religioasa poate fi o problema

Din pacate, normele bisericesti ortodoxe interzic desfasurarea slujbei in alt cadru decat in biserica, iar in cazul celor catolice vorbim deja despre o serie de norme care trebuie sa fie indeplinite pentru realizarea ceremoniei afara. Ganditi-va serios la aceast aspect si puneti in balanta daca merita sa organizati in aer liber doar petrecerea sau intregul eveniment.

Orientati-va catre o zona cu oras in apropiere

Poate ca preferati ca spatiul idilic sa fie cat mai departe de orice urma de civilizatie, dar poate ca nu si in acest caz e o idee extrem de buna. Orice este organizat in exterior e mult mai complicat decat intr-o locatie indoor, asadar neprevazutul nu trebuie eliminat complet din schema. Invatati din experientele altora si incercati sa va oferiti voua si invitatilor vostri o petrecere de neuitat din toate punctele de vedere.