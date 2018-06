5 sectoare importante ale vieții tale de care este bine să te preocupi mereu

Starea noastra de bine este compusa dintr-o serie de factori cu stransa legatura intre ei. Asadar, fie ca vorbim despre locul in care ne simtim acasa, cel si mai bine si foarte protajati, ori ca ne referim la cele mai dragi persoane, totul are nevoie de atentie sporita, implicare si timp dedicat.

Si asta mai cu seama cu cat traim zile si momente delicate, iar tot ceea presupune azi normalitate, a capatat un sens din ce in ce mai diluat.

Interesul si grija fata de propria persoana nu trebuie sa iti lipseasca niciodata, ba mai mult, este important sa aiba parghii bine inradacinate in cateva aspecte esentiale, dupa cum urmeaza:

Sanatate

Oricat de cliseic ar parea, acesta este unul dintre aspectele de baza, asupra caruia e bine sa te raportezi in mod corect, si mai ales din timp. Un set de analize de rutina efectuate cel putin o data pe an te va pune la “adapost” de eventuale neplaceri si iti va da starea de liniste de care ai nevoie pentru a functiona in parametri optimi. Mergand si maiin profunzime, aspectul danturii tale este parte componenta a cartii tale de vizita. Asadar, inmasura in care ai nevoie, un implant dentar la Clinica Dental Progress poate fi solutia pentru un zambet sanatos si stralucitor. Pe langa servicii de inalta clasa, aici vei putea beneficia de dedicare, atentie si consiliere efectuata in mod profesionist, pe masura nevoilor tale.

Familie

Ea trebuie sa reprezinte centrul universului tau, deoarece este locul in care iti incarci bateriile. Celula de baza din care iti extragi toata energia, iubirea si sprijinul de care ai nevoie. Si cum pentru a primi, este bine ca inainte sa oferi, sa fii acolo ori de cate ori este nevoie. Sa faci si sa construiesti acest mic paradis dupa principii solide, valori comune si mai ales iubire neconditionata. Sa ii dai sens si sa construiesti caramida cu caramaida, mediul in care te vei simti mereu in siguranta si pentru care esti dispus sa faci oricate sacrificii este nevoie.

Alimentatie

Joaca un rol bine determinat si trebuie sa respecte siu ea la randul ei, notiuni de baza. Sigur ca nimic nu este batut in cuie, dar organismul va functiona intotdeauna mult mai bine daca urmeaza o disciplina, un program echilibrat de masa si nutritie din care sa isi extraga toate vitaminele, mineralele si nutrientii necesari. Introdu obiceiuri sanatoase in cadrul familiei (mai ales ca ca pentru copii puterea exemplului este imperios necesara) si incearca sa abordezi cunostinte simple, si mai ales elemente concrete.

Locul de munca

Are nevoie de spatiul sau bine determinat in aceasta ecuatie. Pe langa aspectele financiare, pe care oricat am vrea, nu le putem exclude, ar fi ideal ca acesta sa iti aduca bucuria si satisfactiile de care ai nevoie, sa te regasesti si sa iti creeze pe langa confortul material si unul, emotional. Oricat degreu ar parea, pentru sanatatea ta, nu lasa problemele de la serviciu sa iti acapareze toate gandurile. Incearca sa nu incurci lucrurile si sa iei fiecare intamplare sau gest cu importanta cuvenita. Nici mai mult, nici mai putin.

Tu si sufletul tau

In iuresul zilelelor cotidiene, uitam adesea de grija pentru suflet. Uneori din graba, alteori din cauza poverii responsabilitatilor sau pur si simplu pentru ca uitam ca de important este si acest aspect. Prin urmare, daca te simti deficitar la cest aspect, nu ar strica sa faci o reevaluare a intregului complex si sa iei masurile potrivite. In timp, rezultatele nu vor intarzia sa apara.