Care este cel mai potrivit moment sa iti vinzi apartamentul

Daca te gandesti sa pui la vanzare apartamente de 2 camere, de exemplu, in bloc nou sau apartamente de 3 camere in bloc vechi, atunci trebuie sa stii ca perioada cea mai indicata pentru a face acest lucru este chiar luna mai. Specialistii spun ca, in aceasta perioada, creste cererea pentru apartamente in bloc nou si, astfel, ai mai mult spatiu de negociere cu potentialii clienti si, poate, ai si posibilitatea de a scoate un profit pe masura.

Luna mai – indicata pentru a pune apartamente la vanzare

Cea mai buna perioada in care sa iti scoti apartamentul la vanzare este intre 1 si 15 mai, arata un studiu american. Astfel, locuintele scoate la vanzare in perioada cuprinsa intre sfarsitul primaverii si inceputul verii se vand, de regula, cu doua saptamani mai rapid decat in restul anului. Iar motivul tine de comportamentul cumparatorilor. Acestia studiaza indelung piata si, dupa o analiza atenta, vor sa achizitioneze inainte ca perioada concediilor si vacantelor sa se apropie, considerand totodata acest interval ca fiind unul potrivit din punct de vedere al pretului.

Multi sunt dispusi chiar sa plateasca si putin in plus, in incercarea de a-si asigura o locuinta de calitate.

Sambata – cea mai buna zi pentru a publica un anunt de vanzare

In ceea ce priveste zilele saptamanii, acelasi studiu ameican, citat de Market Watch, arata ca sambata ar trebui sa publici un anunt de vanzare a unui, de exemplu, apartament de 2 camere in bloc nou. Oamenii au mai mult timp liber in weekend, iar cei interesati in mod special de domeniu vor studia mai intens oferta, iar sansele ca apartamentul tau sa fie cautat sunt mult mai mari. Trebuie insa sa stii ca, in tara noastra, apartamentele de 2 camere sunt cele mai cautate. Dupa ele, vin garsonierele si apoi apartamentele mai mari, fie ca sunt in blocuri noi sau vechi. Ideea este ca, daca detii o casa cu curte, iti va fi mai greu sa o vinzi, chiar daca o scoti la vanzare in prima sambata din luna mai. Deci, tine cont si de acest aspect.

Specialistii din domeniu spun ca piata imobiliara din Romania este mult mai matura decat era acum 10 ani, in perioada boom-ului imobiliar, spre exemplu. Atunci, locuintele se vindeau mult mai repede, fara ca oamenii sa se gandeasca cu adevarat si atent la investitia pe care urmau sa o faca. Acum, lucrurile stau invers. Romanii cumpanesc mai bine atat bugetul, cat mai ales ce urmeaza sa cumpere cu acesti bani si daca, pe termen lung, merita investitia. Cu alte cuvinte, nu se gandesc doar sa cumpere o locuinta, ci vor sa stie si, daca pe viitor, investitia li se poate intoarce sub forma mai multor bani in banca, daca decid sa isi vanda apartamentul.

Daca te gandesti deci sa iti pui apartamentul la vanzare, chiar daca esti din Cluj-Napoca, acolo unde preturile locuintelor au crescut cel mai mult din toata tara, sau daca esti din Capitala, trebuie sa stii ca nu iti va fi oricum foarte usor sa vinzi foarte repede, chiar si daca e vorba de un apartament, si nu de o casa. Asta pentru ca, in medie, timpul de vanzare a unei locuinte, in speta apartament, este undeva la 70 de zile, deci in medie doua luni. Si acesta este un timp optimist. Pentru ca acesta se poate prelungi chiar si pana la un an sau chiar si mai mult, daca apartamentul este intr-un oras mic sau daca incerci sa il vinzi cu un pret care e peste asteptarile pietei.

Ceea ce e avantajos insa pentru tine, ca vanzator, este ca, in ultimii ani, marjele de negociere a pretului au scazut, deci practic este foarte probabil sa obtii pe apartament suma dorita.

Sursa foto: pixabay.com