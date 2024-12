Mireasa, sezon 4. Răsturnare de situație în cazul cuplului Ion-Raluca Șaulescu. Ce se întâmplă cu cei doi: „Nu există noi”

După ce de Crăciun s-au pozat împreună și au dat de înțeles că și-au mai dat o șansă, Raluca și Ion Șaulescu s-au despărțit din nou. Fostul concurent al sezonului 4 Mireasa a anunțat că el și soția sa nu mai pot fi împreună.

Ion Șaulescu s-a întors din Germania în România și a făcut un live pe rețelele sociale prin care a anunțat că el și Raluca nu mai formează un cuplu. Fostul concurent al sezonului 4 Mireasa a precizat că el și soția sa nu mai sunt bine împreună de ceva timp și nu au reușit să-și mai repare relația.

Cei doi au anunțat în direct la Mireasa că tânăra era însărcinată, iar la scurt timp după aceea, Raluca a susținut că a pierdut sarcina. Ion nu a dorit să dea detalii despre chestiunea cu copilul, precizând doar că este un detaliu care îl seacă.

Ce spune Ion Șaulescu despre Raluca: „Ea a plecat și s-a întors și nimic n-a mai putut să fie la fel!”

„Totul bine la mine. Nu există noi. Sunt eu și ea. Dar nu noi. Am încercat, tot nu ne-am înțeles, tot nu a fost ok, gata! Îmi văd de viața mea în continuare! Nu mai putem împreună! Nu știu unde e Raluca… Tot ce pot să spun despre relația asta e că nu ne-am mai înțeles de când am șters eu pozele. Am tot încercat să facem să meargă, nu a mers! Cu copilul, nu vreau să vorbesc nimic de treaba cu copilul că mă seacă și mă sparge.

Articolul continuă după reclamă

Ea a plecat și s-a întors și nimic n-a mai putut să fie la fel! Asta e tot ce pot să vă spun! Nu dau socoteală nimănui, doar vă spun în linii mari situația. Am ajuns aseară în București, nu ne-am împăcat. Cam da, m-am întors de tot în țară. Raluca n-a rămas acolo, dar să vă spună ea unde e”, a spus Ion Șaulescu într-un live pe TikTok realizat la scurt timp după ce s-a întors din Germania în casa părinților lui.

Mesajul lui Ion Șaulescu a venit la câteva zile după ce el și Raluca s-au afișat împreună.

Raluca Șaulescu a publicat și ea un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale: „Gândurile mele. Să-ți cobori armele, să te uiți în interiorul tău fără teamă. Nu există nicio slăbiciune în a-ți permite să fii vulnerabil, doar adevăr. Acel adevăr pe care l-ai ascuns în spatele a o mie de bătălii, în spatele greutății lui „Pot să o fac singur”. Nu trebuie să fii mereu puternic. A fi puternic nu înseamnă a supraviețui. Înseamnă să alegi să trăiești chiar și cu rănile tale. Înseamnă să-ți oferi lux de a simți, de a fi. Nu te mai lupta cu tine. Ești deja suficient. Cu toată prezența pe care o meriți”.