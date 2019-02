Ce a făcut Ela Crăciun ca băiețelul ei să crească în două luni câți alții în patru

Meritul îl au sfaturile pe care le-a primit de la Adriana Bachmann, newborn specialist din Statele Unite ale Americii, care a învățat-o ce să facă mai exact pentru ca bebelușul să crească armonios, liniștit, fericit, și să nu facă greșelile pe care le fac mulți părinți cu micuții lor.“Nicholas este un copil fericit și liniștit. Nu are colici, doarme liniștit toată noaptea, se trezește cu zâmbetul pe buze, este drăgăstos și fericit. Un mare merit îl are faptul că am respectat ad-literam sfaturile Adrianei Bachmann, și nu am repetat greșelile pe care le-am făcut la primii doi copii, greșeli pe care le fac majoritatea părinților. Nouă ne-a schimbat pur și simplu viața. Mulțumită ei, fetița mea Alesia, care, în primele șase luni se trezea urlând după doar 45 de minute de somn, a devenit cel mai liniștit și fericit copil, iar noi am scăpat de acele frutrări pe care le acumulezi ca parinte pentru că nu știi efectiv ce să îi faci ca să fie liniștit.Cu Nicholas am început programul Adrianei de când am ajuns acasă de la maternitate. Program de masă, program de somn, am învățat cum să stiu sigur că se hranește corect, că nu il înfometez sau că îl hrănesc excesiv, ținând cont că, atunci când îl alăptezi, nu ai controlul asupra cantității de mâncare. Calmul pe care l-am avut căpătat noi, ca părinți, pentru că știam ce să facem, i l-am transmis și lui. Din niște părinți stresați, cum eram la Alex si la Alesia în primele șase săptămâni, am devenit părinți calmi, siguri pe ei, care i-au transmis asta și copilului.Am ascultat-o pe Adriana cuvânt cu cuvânt. La două luni Nicholas și-a dublat greutatea, lucru pe care alți copii îl fac de obicei la 4 luni. Când a venit în România să îl cunoască, a găsit un copil fericit, sănătos din punct de vedere fizic și psihic. Este foarte important ca cei mici să doarmă suficient și liniștiți. Copiii cresc 60% în somn și 40% din mâncare.Știu cu câte probleme se confruntă părinții în creșterea celor mici. Tocmai de aceea am decis să o aduc pe Adriana Bachmann în România în luna martie pentru a ajuta și alti părinți să aibă o viață liniștită alături de bebelușii lor. Să afle punctual ce anume fac greșit în modul în care îi cresc, cum îi hrănesc, și să le ofere soluția pentru ca cei mici să poată crește sănătos și armonios. Adriana va fi prezentă în țară pe 19, 20 și 21 martie când vom organiza zilnic workshop-uri pentru mămici și viitoare mămici. Am scris pe blog detalii despre ce anume vom discuta în cadrul evenimentului și cum ne dorim să le schimbăm viața în bine părinților care se confruntă cu astfel de probleme”, declară Ela Crăciun.Adriana Bachmann este new born specialist, născută în România, dar care locuiește de 27 de ani în Statele Unite Ale Americii. Acolo a reușit să schimbe în bine viețile a sute de familii cu copii prin reorganizarea programului lor în relația cu cei mici. Adriana implementează pentru fiecare un program riguros, timp de 8 săptămâni, reușind să redea liniștea și somnul întregii familii. Bebelușii asistați de Adriana cresc armonios, au obiceiuri de masă sănătoase și sunt echilibrați psihic.Înscrierile la seminariile din București se pot face accesând direct https://curs.elacraciun.ro