Ce modele de pantaloni sunt la moda in 2018 ?

Pantalonii elastici stransi pe picior, asa numitii pantaloni barbati slim fit sunt modele tot mai cautate pe piata. Barbatii sunt tot mai pretentiosi atunci cand vine vorba de vestimentatie, cautand sa aleaga modele care sa fie in ton cu tendintele anului. Acest model de pantaloni nu trebuie sa lipseasca din garderoba niciun barbat, fiind foarte simplu de asortat la un sacou elegant. Pentru anul 2018, specialistii anunta tendinte noi in privinta pantalonilor barbatesti.

In fiecare an, modelele care apar pe piata sunt din ce in ce mai diversificate, designerii cautand sa scoata in evidenta diverse stiluri. Combinand culori si materiale diferite, modelele noi ii determina pe multi dintre noi sa le cumpere. Astazi, barbatii au ocazia sa poarte pantaloni in diverse stiluri si culori, acestia avand la dispozitie o larga varietate de modele din care pot alege modelul care considera ca li se potriveste. Avand la dispozitie o varietate mare de modele, barbatii pot renunta la blugii care, de cele mai multe ori, devin un accesoriu care deranjeaza, mai ales in sezonul cald. Credem ca este momentul in care barbatii trebuie sa constientizeze ca blugii nu sunt indicati in sezonul cald, din cauza materialului gros din care sunt confectionati.

Daca va ganditi ce modele ati putea purta in 2018, trebuie, in primul rand, sa va ghidati dupa tipul de eveniment sau ocazie in care ii veti purta. Este cert ca nu puteti purta pantaloni casual la un eveniment unde tinutele sunt elegante si unde toata lumea este imbracata la patru ace. De asemenea, in alegerea pe care o facem fiecare dintre noi conteaza foarte mult si anotimpul in care se face achizitia. Astfel, ne putem decide ce model sa alegem si din ce material sa fie confectionat acesta, in functie de vremea de afara, determinata, evident, de anotimpul in care ne aflam. Ca sa va faceti o idee despre ce modele de pantaloni sa purtati in functie de anotimp, va putem spune ca pantalonii din piele si catifea sunt cei mai potriviti pentru sezoanele de toamna si iarna. Aceste doua materiale sunt mult mai confortabile pentru aceste anotimpuri, fiind recomandat a fi purtate din cauza frigului de afara.

Bermudele si pantalonii de bumbac sunt cei mai potriviti pentru primavara si vara, acestia trebuind sa fie confectionati din materiale usoare si fluide pentru a mentine o temperatura stabila a corpului. Modelele din bumbac sunt cele mai indicate pentru anotimpul cald, avand siguranta ca acestea va vor oferi o stare de bine si va veti simti extrem de confortabil. De asemenea, modelele de pantaloni confectionate din in sunt preferatele barbatilor in anotimpul cald, acestea fiind practic vedeta verii.

Revenind la alegerea panatalonilor in functie de ocazie, aici avem trei modele: formal, casual si informal. Pantalonii slim sunt potriviti pentru costumele formale, fiind ideali pentru excursii casual. In randul tinerilor tot mai populare sunt modelele largi sau asa numite “baggy”. Acesta este un stil foarte relaxat sau sportiv, fiind ideal pentru sala de sport sau pentru a alerga. Fiind modele foarte larri pe picioare, acestea permit celui care le poarta sa se desfasoare in voie, permitand un confort mult mai mare.

Daca vom vorbi de culorile pantalonilor, trebuie sa stim ca sezoanele trecute pantalonii colorati au fost mai mereu in tendinte. Pentru seznoul 2018, cele mai cautate culori sunt albastru, negru si vernisat.

Dupa acum am putut afla din randurile de mai sus, piata este generoasa cand vine vorba de moda pentru barbati, designerii acordand o mare atentie acestui segment de clienti. Evolutia sociala a schimbat modul de gandire al multora, vestimentatia fiind un element prin care oamenii isi doresc sa se faca remarcati.