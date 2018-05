Cum ai grijă de mașina de spălat

Doar pentru că mașina de spălat a fost creată să curețe lucruri, asta nu înseamnă că la rândul ei nu are nevoie de întreținere. Mașina de spălat la preț bun cu care te mândrești este, până la urmă, un dispozitiv, iar ca orice astfel de dispozitiv are nevoie de puțină muncă din când în când, dacă vrei să o menții în formă maximă. Iar dacă știi cum să o îngrijești acum, vei economisi câteva sute de lei în viitor pe reparații.

Curățare în profunzime

Ca să te asiguri că hainele tale ies curate ca lacrima după fiecare spălare, mașina ta de spălat are nevoie la rândul ei de o curățare în profunzime o dată pe lună. În plus, te ajută să elimini și mirosurile urâte care riscă să se strecoare în hainele tale. Poți investi într-un astfel de detergent aflat deja pe piață sau ți-l poți prepara chiar tu din 3 sferturi de înălbitor amestecat cu o linguriță de detergent normal sub formă de pudră.

Ține ușa deschisă

După fiecare ciclu de spălare, asigură-te că ai lăsat ușa deschisă pentru ca toată umezeala să se evapore corect. În cazul în care uiți să faci asta, toată apa rămasă va sta în cuvă, cauzând mirosuri neplăcute și în cele din urmă, deteriorarea acesteia. Iar în mod ideal, ar trebui să lași și sertarul pentru detergent deschis după fiecare spălare. Știm, poate arăta inestetic însă așa te asiguri că nu mai rămân urme de apă sau detergent în compartiment.

Aspiră părul de animal

Dacă ai animale de companie, mai devreme sau mai târziu părul lor va ajunge și în mașina de spălat. Nu prea poți să eviți acest lucru așa că îți recomandăm ca după fiecare spălare să lași ușa deschisă pentru ca atât cuva cât și părul să se usuce. Îți va fi mai ușor apoi să îl aspiri cu o perie moale.

Verifică des furtunul

Înainte de fiecare spălare, asigură-te că furtunul nu este îndoit. Iar ca să te asiguri că nu îl strici, ai grijă să arunci o privire pe manualul de utilizare mai întâi. Unele dintre mașinile de spălat mai vechi au nevoie de un furtun nou destul de des, însă ca regulă generală, acesta trebuie schimbat o dată la 5-7 ani.

Folosește detergenți potriviți

Orice mașină de spălat ai folosi, trebuie să ai întotdeauna grijă la detergentul utilizat. E important să investești numai în detergenți care au simbolul HE pe pachet pentru că aceștia sunt creați special pentru mașinile de spălat moderne și produc mai puțină spumă. Astfel, mașinii de spălat îi va fi mai ușor să o curețe. Un detergent nepotrivit sau de calitate îndoielnică este poate cea mai întâlnită cauză a defectării mașinilor de spălat.

