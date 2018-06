Cum îți înfrumusețezi curtea pentru vară

Nimic nu este mai frumos decat sa stai in curtea proprie si sa te bucuri de aerul curat si de ordinea ce te inconjoara. Pentru ca primavara si inceputul verii este perioada in care apar tot mai multe schimbari in curte, iata sfaturile pe care ti le propunem pentru a avea o curte cat mai organizata.

Armonia dintre casa si gradina trebuie sa se potriveasca perfect. Daca in casa totul este aranjat, atunci de ce sa nu fie si in curte la fel, nu-i asa? Pentru a te asigura ca ai in permanenta lucrurile aranjate, iata care sunt recomandarile noastre.

Amenajeaza-ti o zona de relaxare. Nu simti ca stai in curte daca nu ai o zona special amenajata in acest sens. Daca spatiul iti permite, amenajeaza-ti un foisor in aer liber in care sa iti petreci momentele libere alaturi de prieteni. Incearca sa iti construiesti foisorul intr-o zona retrasa si linistita a curtii, departe de ochii curiosilor vecini, pentru a-ti asigura un spatiu intim. Asigura-te ca ai la indemana in foisor toate instrumentele de care ai nevoie, pentru o sedere cat mai placuta. Masa, scaune, poate chiar sezlonguri, daca spatiul iti permite, pahare, vesela, tacamuri, etc. Alege-ti un stil de amenajare pe care sa il pui in practica in toata curtea, pentru a nu incarca spatiul din punct de vedere vizual cu mai multe stiluri diferite.

Fa-ti o bucatarie de vara. Daca esti pasionat de gastronomie, atunci gateste in aer liber. Nimic nu este mai palcut decat sa iti inviti prietenii intr-o seara relaxanta la tine si sa le gatesti afara in curte. Mai mult de atat este si un mod sanatos de a gati, nu mai esti nevoit sa umpli casa de mirosuri, care, de obicei, persista cateva ore. Asigura-te ca ai in bucataria de vara toate ustensilele de care ai nevoie pentru gatit sau ca esti aproape de bucataria din casa, in cazul in care ai nevoie repede de un obiect.

Ingrijeste-ti vita de vie. Chiar daca recolta o culegi abia la toamna, vita de vie trebuie sa fie in permanenta aranjata pentru a-i asigura o crestere optima. Stim ca vita are nevoie de spalieri pentru a creste intr-un mod armonios si pentru a se dezvolta cat mai corect, asa ca, poti alege spalieri pentru vie la preturi avantajoase, pe care sa ii montezi. Spalierii pentru vie au si rolul de a ordona cat mai bine vita de vie si in felul acesta vei avea intotdeauna o curte curata si amenajata.

Planteaza flori si gazon. Florile au puterea de a schimba infatisarea intregii curti. Incearca sa plantezi cat mai multe flori diferite, dar care sa fie inflorite in fiecare sezon. Vei colora curtea, dar te vei si bucura de mirosul placut al florilor. Gazonul este oaza de verdeata de care ai nevoie pentru a-ti asigura o priveliste de vis. Pentru a avea cel mai sanatos gazon, uda-l intotdeauna cand are nevoie, poate chiar in fiecare seara, mai ales in zilele calduroase de vara si ofera-i periodic pamant cu ingrasamant pentru a-l face sa inverzeasca tot mai frumos.