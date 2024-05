Cum arată acum mama Carminei, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu. Ami Teiceanu este o brunetă superbă la 44 de ani

Mama Carminei Vârciu are 44 de ani și este o femeie foarte frumoasă. Ami Teiceanu și Liviu Vârciu au început o relație în urmă cu mai bine de 2 decenii, însă lucrurile nu au funcționat. Rodul poveștii lor de dragoste a împlinit recent 22 de ani.

Pe când avea 22 de ani, Ami Teiceanu aducea pe lume primul copil al lui Liviu Vârciu. În prezent, vedeta TV este tatăl a trei copii. Carmina, fiica cea mare a prezentatorului a publicat imagini în care apare alături de mama sa. Cei care au văzut imaginile au remarcat că femeia care l-a făcut prima dată tată pe Liviu Vârciu arată impecabil la cei 44 de ani ai săi.

Cum arată Ami Teiceanu la 44 de ani. Bruneta l-a făcut pentru prima oară tată pe Liviu Vârciu în urmă cu 22 de ani: „Care e mama și care e fiica?”

„Mamă și fiică. 44 de ani și 22 de ani . Eu nu văd nicio diferență. Fix acum 22 de ani , într-o zi ca asta de miercuri, m-a adus la viață femeia asta superbă. Sunt mândra ca ești mama mea , sunt mândra să fiu fiica ta. Îți mulțumesc pentru tot. Te iubesc”, a scris Carmina Vârciu în dreptul imaginilor în care apare alături de mama sa. Ami Teiceanu arată superb, iar comentariile precum: „Care e mama??? Care e fiica??? Nu văd diferențe!”, nu au lipsit din dreptul imaginilor cu cele două.

„Puiul meu scump te iubesc tare!”, i-a răspuns Ami Teiceanu fiicei sale.

Recent, Carmina a împlinit vârsta de 22 de ani:

„Asta este o scrisoare de la mine pentru mine. Pot începe prin a spune ca sunt mândra de mine. Chiar sunt. Sunt fericită și recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat până acum. Toate lecțiile primite de la viață și toate situațiile prin care am trecut, au ajutat la dezvoltarea și îmbunătățirea mea ca om. Muncesc, și o să muncesc cat mai mult pentru a îmi extinde afacerea până depășesc limitele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu ca sunt sănătoasă și ca întotdeauna m-a ajutat și m-a ascultat. Am acumulat o anumită experiență până la vârsta asta minunată, și chiar simt ca sunt un alt om față de anii trecuți. Cred ca asta e și ideea. Să te dezvolți, exact așa cum am făcut-o și eu. Mai am multe de învățat și de experimentat, dar revenind la începutul scrisorii, cum am spus, sunt mândra de mine. Aș mai avea multe de zis, dar nu mi-ar ajunge ziua de astăzi, așa ca restul le păstrez pentru sufletul meu. 22 e numărul meu norocos și am așteptat mult vârsta asta, așa ca am să mă bucur cat pot eu de ea”, a scris Carmina pe contul ei de Instagram.

În prezent Liviu Vârciu este tatăl a 3 copii: 2 fete și un băiat. El și Anda Călin, actuala sa parteneră, au 2 copii mici împruenă.

