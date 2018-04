Cum poti sa celebrezi venirea primaverii impreuna cu intreaga familie

Lunile de primavara sunt perfecte daca vrei sa petreci foarte mult timp impreuna cu familia ta. Prin urmare, profita cat mai repede de vremea frumoasa de afara si mobilizeaza-ti toate familia ca sa petreceti niste clipe minunate impreuna.



Faceti cumparaturi



Unul dintre cele mai bune moduri in care poti sa te bucuri de vremea frumoasa specifica primaverii ar fi sa mergi impreuna cu sotul si cu copiii vostri la o sesiune de shopping. Alege sa faceti cumparaturi intr-un centru cu diverse magazine de haine tip outlet, deoarece acolo veti gasi, cu siguranta, produse de calitate pentru fiecare dintre membrii familiei, la preturi foarte bune. Mersul la shopping nu reprezinta o ocazie excelenta ca sa petreci mai mult timp de calitate impreuna cu sotul si cu cei mici, ci si o oportunitate ca sa-ti inveti copiii cum sa-si gestioneze mai bine banii de buzunar. Prin urmare, inainte sa plecati la cumparaturi, intreaba-ti copiii ce si-ar dori sa-si ia, trece totul pe o lista si da-le celor mici niste bani. Astfel, ei vor putea sa-si achizitioneze singuri articolele vestimentare si se vor simti independenti, chiar daca merg la cumparaturi impreuna cu parintii. De asemenea, cand iti lasi copiii sa-si cumpere haine cu banii lor, nu faci decat sa-i pregatesti pentru viitor, cand vor fi nevoiti sa-si gestioneze corect resursele financiare de care vor dispune. Lipsa educatiei financiare este una dintre marile probleme ale romanilor, asa ca o lectie distractiva despre bani o sa-i faca pe copiii tai sa inteleaga care este valoarea reala a banilor.



Curatati curtea



In cazul in care locuiti la casa si aveti si o curte generoasa, ar fi bine ca tu si sotul tau sa-i rugati pe copii sa va ajute la curatarea curtii, la vopsirea pomilor, la plantarea florilor si la orice alta activitate similara. Timpul personal al copiilor este foarte important pentru ei, asa ca tu si sotul ar fi indicat sa-i anuntati din timp ca, intr-unul dintre weekendurile urmatoare, o sa aveti nevoie de ajutorul lor ca sa curatati si sa infrumusetati curtea. Cand le povestiti despre planurile voastre de adulti, ar fi de dorit sa-i intrebati pe copiii vostri ce activitati specifice le-ar placea sa faca din tot pachetul de actiuni pentru curatarea si infrumusetarea curtii. Tu si sotul tau organizati totul in asa fel incat copiii sa lucreze atat intre ei, cat si cu toata familia.



Plimbati-va cat mai mult cu bicicletele



Daca toti membrii familiei stiu sa mearga cu bicicletele, scoateti-le cat mai mult afara si folositi-le. Mersul pe bicicleta este o activitate distractiva, relaxanta care, de asemenea, ii ajuta pe cei mici sa aiba incredere mai mare in propriile forte. Totodata, legatura care se creeaza intre copii si parinti in timpul mersului pe bicicleta este de neegalat!