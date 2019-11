Cum rezolvăm problemele din cuplu fără să ajungem la terapie! Sfaturi utile de la specialiști

De câţiva ani şi-a găsit sufletul pereche şi spune că, atenţie, nu s-a certat niciodată cu iubitul ei. Una peste alta, Sînziana apare chiar într-o carte, fix pe acest subiect. Scriitoarea Ana Dragalina a povestit experienţa ei şi a altor cinci cupluri care au reuşit să îşi depăşească problemele fără să ajungă la cabinetul psihoterapeutului.

„Sunt oameni care sunt la începutul relaţiei, sunt oameni care sunt de 35 de ani împreună şi încă sunt foarte pasionaţi unul de celălat. Cuplul acesta de 35 de ani îmi spunea noi avem foarte multă pasiune, dar nu avem timp sa o punem în aplicare. Și atunci majoritatea au tot felul de ritualuri, se intalnesc in fiecare luna să îţi facă o promisiune, te aleg in fiecare luna pe tine, sau se intalnesc in aceeasi zi la o cină. Aşa cum ai grijă să îţi meargă bine la job şi relaţia este un job, trebuie să dedici timp şi energie”, a spus Ana Dragalina, psiholog şi scriitor.

Pentru că Sînziana și Alex sunt o excepție - de-asta Ana i-a inclus în cartea ei. Dar, între cele 6 cupluri, unele s-au confruntat cu depresie sau pierderea unui copil. Și au rămas împreună pentru nu au făcut greșelile clasice. Care sunt ele? Și chiar dacă sunt de patru ani jumătate împreună, spontaneitea nu lipsește.