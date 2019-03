Cum sa condimentezi relatia

Dragostea este unul dintre cele mai frumoase sentimente care poate exista intre oameni, deoarece poate exclude egoismul. Fiecare se gandeste mult la celalalt, il pune de multe ori pe primul loc si multumirea pe care o primeste datorita acestui lucru nu se poate exprima in cuvinte.

Cand doua persoane se iubesc, se accepta asa cum sunt, fara cosmetizarea defectelor fizice sau morale. Barierele dintre oamenii care se iubesc cad una cate una, secretele nu isi au rostul, astfel ca partenerii dintr-un cuplu ajung sa imparta totul: bucuriile, necazurile, temerile, esecurile si reusitele.

Ce realizeaza acesta comuniune fara cusur dintre cei care se iubesc? O relatie intima perfecta, care pastreaza valorile unei relatii de prietenie adevarata, adica este bazata pe incredere, respect reciproc si pretuire.

Ca sa te intelegi si in viata si in pat se impun cateva reguli elementare. Iata care sunt acestea:

- Niciodata sa nu faci observatii negative despre felul in care arata partenerul si sa nu-l critici tot timpul de parca ai fi parintele sau educatorul sau! Chiar daca sunt lucruri care nu iti plac, de pilda nu se epileaza, s-a ingrasat putin sau a inceput sa cheleasca, observatiile critice ii stirbesc stima de sine. In plus, persoana in cauza stie singura ce se intampla cu ea si asteapta o consolare de la partener.

-Niciodata sa nu ii demolezi partenerului planurile pe care le are! Sustine-l, cand doreste sa isi ia permis auto, sa se inscrie la un masterat sau doctorat, sa se perfectioneze!

-Daca ai un partener credincios si tu esti ateu, nu este cazul sa ii demolezi increderea. Respecta-i convingerea, fiindca asa se trateaza etic adevaratul partener! Tot ceea ce inseamna despotism intr-un cuplu conduce putin cate putin catre despartire. Iubirea se poate transforma oricand in ura din cauza lipsesi de intelepciune in vederea gestionarii diferentelor dintre parteneri. Suntem diferiti si nu trebuie sa avem ambitia sa facem din celalalt copia fidela a noastra! In mod cert partenerul ne va copia, daca va aprecia multe lucruri bune in comportamentul nostru.

- Sa nu fortezi nota, cand jumatatea ta este suparata sau bolnava. Mi se pare o proba crasa de egoism, de lipsa de intelegere, sa te certi cu partenera/partenerul fiindca iti refuza anumite capricii.

- Mergeti mai des in excursii. Petreceti weekend-urile si concediile in locatii inedite. Astfel, puteti descoperi impreuna noi locuri si petreceti mai mult timp in aer liber, lucru benefic pentru sanatate, dar nu iti impune numai dorintele tale. Lasa-l si pe partenerul tau sa aleaga, fiindca asa este frumos!

- Puneti mereu relatia pe primul loc. Chiar daca sunteti ocupati cu job-ul sau obositi, investiti timp in relatie. Asigura-te ca tu si partenera/partenerul petreceti suficient de mult timp impreuna pentru a va cunoaste cat mai bine si discutati deschis despre tot ce vi se intampla. Partenerul trebuie sa te simta aproape de el, cand este trist sau ingrijorat sau asteapta rezultatul unor analize importante.

- Starea de sanatate este extrem de importanta. Aveti grija sa mancati sanatos, sa faceti exercitii fizice constant si sa acordati importanta somnului. Numai daca sunteti sanatosi si va simtiti bine puteti fi atenti la nevoile partenerului.

- Exprimati-va frecvent sentimentele fata de partener fara niciun fel de inhibitie. Declaratiile de dragoste si micile gesturi conteaza enorm mai ales daca partenerul a avut o zi grea.

- Discutati in cuplu despre trecut dar si despre planurile de viitor. Stabiliti obiective pe care doriti sa le atingeti in viitor si invatati din greselile din trecut. Reamintiti-va momentul in care v-ati cunoscut si impresiile pe care vi le-ati facut unul despre celalalt.

- Atingerea fizica. Imbratisati-va cat de des puteti, deoarece aceasta mareste nivelul “hormonului dragostei”, oxitocina si reduce stresul.

- Evitati certurile, fiti intelegatori si faceti complimente!

Daca va ascultati cu atentie partenerul va veti certa mai rar, veti intelege problemele cu care se confrunta si ii veti dovedi respect.

Complimentati-va partenerii zilnic. Spuneti-le cat de bine arata sau cat de frumos se poarta. Acest lucru va spori increderea ambilor parteneri ii va face sa se iubeasca mai mult.

- Surprindeti-va partenerul intr-un mod placut. Cumparati-i bautura preferata sau preparati-i felul de mancare preferat.

- Receptivitatea la nou este o alta forma de condimentare a relatiei, de aceea ia in calcul jucarii erotice menite sa imbunatateasca relatia din dormitor!

-Cand te afli la bratul partenerului tau in public, oricat de mult ti-ar fura privirile prezenta cuiva de sex opus, nu il pune intr-o situatie neplacuta. Am vazut barbati care se impiedica si se lovesc fiindca le raman privirile holbate la o silueta straina, la niste picioare perfecte sau sani apetisanti. Ca sa fiu dreapta, am vazut si femei care comit public greseli similare.

Viata in cuplu este foarte grea, dar aduce si multumite sufleteasca si clipe unice de fericire. Este minunat sa ai cu cine imparti cina, sa ai cui face un cadou si sa ai cu cine sta la masa de sarbatoare! Cina oamenilor singuri este cumplit de trista!