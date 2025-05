Smoothie cu proteină la micul dejun? Clătite cu pudră proteică la pachet? Dacă ești părinte, probabil ai văzut toate aceste idei pe social media. Poate chiar te-ai întrebat dacă nu cumva și copilul tău are nevoie de un astfel de boost proteic, dar de câtă proteină au nevoie, de fapt, copiii? Și, mai important, e pudra proteică o alegere sănătoasă pentru ei?

O grămăjoară de pudră proteică ce are deasupra o lingură gradată. E sănătos să le dăm copiilor pudră proteică? Ce spun specialiștii | Shutterstock

Tot mai mulți părinți se întreabă dacă pudra proteică este o opțiune sănătoasă pentru copiii lor, mai ales într-o eră în care alimentația echilibrată și suplimentele sunt pe buzele tuturor. În timp ce proteinele sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea copiilor, pudra proteică este adesea privită cu un oarecare scepticism atunci când vine vorba de cei mici. Este aceasta o alegere potrivită sau un supliment de care ar trebui să ne ferim? Ce spun specialiștii despre impactul pudrei proteice asupra sănătății celor mici

De câtă proteină au nevoie copiii?

S-ar putea să fii surprinsă, dar necesarul zilnic de proteine pentru copii nu este atât de mare pe cât cred mulți părinți. Pediatrul nutriționist Jenna Wheeler oferă celor de huffpost.com un ghid simplu:

Copii mici (1–3 ani): 13 g/zi

Copii (4–8 ani): 19 g/zi

Copii mai mari (9–13 ani): 34 g/zi

Adolescenți-fete (14–18 ani): 46 g/zi

Adolescenți- băieți (14–18 ani): 52 g/zi

Articolul continuă după reclamă

Aceste cantități pot fi atinse cu ușurință din alimente obișnuite. De exemplu:

1 ou mare = 6 g de proteină

1 cană de lapte = 8 g

1 porție de iaurt = 5–10 g

90 g de carne slabă (pui, curcan) = 25–30 g

½ cană de linte fiartă = 9 g

Așadar, dacă un copil mănâncă 2 ouă dimineața și bea un pahar de lapte, deja are aproximativ 20 g de proteină. Adică, mai mult decât suficient pentru o zi, în cazul unui copil de 4–8 ani.

Au nevoie copiii de pudră proteică?

Părerile sunt împărțite, dar majoritatea experților în nutriție pediatrică sunt de acord că nu, în general, nu este necesară.

„Pudrele proteice pot fi un supliment sigur, dar depinde de modul în care sunt utilizate și motivul pentru care sunt introduse în alimentație,” spune nutriționista Parks Prout.

Sunt cazuri rare în care un copil poate avea nevoie de un supliment proteic. Cum ar fi în urma unei intervenții medicale, a unor afecțiuni cronice sau în cazul unei alimentații extrem de restrictive. Dar acestea sunt excepții care se discută cu medicul.

Este sănătos să le dăm copiilor pudră proteică?

Răspunsul pe scurt: depinde de context. Dacă un copil are o alimentație echilibrată, nu are intoleranțe și este sănătos, atunci nu are nevoie de suplimente proteice.

„Excesul de proteină poate duce la creștere în greutate,” avertizează medicul pediatru Danielle Grant. „Copiii pot deveni constipați și pot avea disconfort digestiv din cauza unui aport prea mare de proteine.”

Și asta nu e tot. Consumul excesiv de proteină, mai ales din surse procesate cum sunt pudrele, poate avea și alte efecte secundare:

„prea multă proteină poate suprasolicita rinichii și poate cauza pietre la rinichi sau deshidratare,” spune Grant.

„ficatul poate avea și el de suferit din cauza acumulării de azot rezultat din descompunerea proteinelor în exces.”

Cu alte cuvinte: deși pudra proteică nu e toxică, consumată în mod regulat sau în cantități prea mari poate deveni problematică, mai ales în corpul unui copil aflat în dezvoltare.

Citește și: Cum convingi un copil să mănânce mai multe legume

Riscurile produselor ultraprocesate pentru copii

Un alt aspect important este calitatea produsului. Nu toate pudrele proteice sunt create la fel. Multe conțin:

îndulcitori artificiali

conservanți

arome artificiale

coloranți

adaosuri de vitamine și minerale în cantități mari

Toate acestea pot fi dăunătoare copiilor, mai ales dacă sunt consumate des. În plus, suplimentele nu sunt reglementate la fel de strict ca medicamentele, ceea ce înseamnă că pot conține urme de substanțe contaminate sau doze incorecte față de etichetă.

Când poate fi indicată pudra proteică?

Există totuși și situații în care un pediatru sau nutriționist ar putea recomanda pudră proteică, de exemplu:

în cazul unor alergii alimentare multiple

pentru copii cu tulburări de alimentație severe

în timpul recuperării după o boală sau intervenție chirurgicală

la adolescenți sportivi de performanță (în anumite condiții și sub supraveghere)

În toate aceste cazuri, este important ca alegerea produsului și cantitatea să fie decise de un specialist, nu luate după ureche sau pe baza unor reclame.

Alternativa mai bună: surse naturale de proteină

Dacă vrei să te asiguri că al tău copil are suficientă proteină, cel mai simplu și sigur mod este să îi oferi alimente integrale, variate, potrivite vârstei:

carne slabă (pui, curcan, vită)

pește (somon, păstrăv, ton)

ouă (fierte, omletă, în clătite)

lapte, iaurt, brânză

leguminoase (linte, fasole, năut, mazăre)

cereale integrale (quinoa, ovăz, pâine integrală)

unt de arahide, migdale, semințe de dovleac

Chiar și copiii mofturoși pot primi aportul necesar prin combinații inteligente: clătite cu brânză dulce, paste cu sos de linte, smoothie cu iaurt și banană etc.

Așadar, pudra proteică nu e un „bau-bau”, dar nici o soluție magică. În majoritatea cazurilor, copiii pot primi tot ce au nevoie doar din alimentație, fără suplimente. Dacă totuși simți că ceva lipsește sau copilul tău are un regim alimentar mai restrictiv, cel mai bun pas este să discuți cu medicul pediatru sau cu un nutriționist specializat în nutriția copiilor.