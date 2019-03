Cum să îmbunătășești experiența sărbătorilor de Paște în familie? Așa îi surprinzi pe cei dragi!

A ramas mai putin de o luna pana la minunatele Sarbatori Pascale. Poate cea mai sfanta si solemna sarbatoare din an, Pastele, ne duce cu gandul la ouale rosii, la traditionala pasca si la lumina ce ne incalzeste sufletul in noaptea de Inviere. Multi dintre noi, cei tineri, am zburat departe de casa, in alte colturi de lume.

Dorul de casa, de ale noastre radacini, de parinti si bunici, este tot mai puternic acum ca ne apropiem cu pasi repezi de minunata sarbatoare a Invierii. Si ce poate fi mai minunat decat sa ne strangem toata familia, cu mic, cu mare, in jurul mesei imbelsugate, pentru a ciocni oua rosii si a schimba zambete sincere? Incepi sa simti magia sarbatorilor, cand esti deja pe drum spre casa. Cand recunosti locuri, piesaje, iar in aer simti mirosul atat de familiar al locurilor in care ai crescut.

Asadar, pentru a savura din plin aceste zile speciale alaturi de cei dragi si pentru experiente de neuitat, tine cont de aceste 3 aspecte:

#1. Planifica-ti calatoria din timp

Cea mai simpla metoda de a evita situatiile neprevazute atunci cand pleci la drum lung e sa investesti cateva ore pentru a-ti planifica itinerariul in cele mai mici detalii. Alege mijlocul de transport in functie de distanta, buget, preferinte personale, si ai grija sa rezervi biletele din timp. Fie ca alegi sa calatoresti cu avionul, autocarul sau masina personala, tine cont de avantajele si dezavantajele fiecarei alternative. Masina personala poate parea ce mai la indemana alternativa, dar orele nesfarsite de condus cu siguranta te vor extenua inca de dinainte sa ajungi acasa. Daca vei calatori international, rezerva-ti biletele din timp, pentru curse Germania-Romania , Italia-Romania, si altele. Avionul este ideal pentru distantele lungi, insa, pentru spatiul european, nu e de neglijat nici autocarul. Daca iti doresti ca pe drum sa ai parte de putina relaxare, de peisaje frumoase, apusuri si rasarituri, poti alege un itinerariu cu autocarul. Intra pe site-ul celor de la www.tabitatour.ro, si alege din varietatea de rute disponibile.

#2. Alege cadouri simbolice pentru cei dragi

Pe plaiurile noastre mioritice, Sarbatorile Pascale sunt un prilej minunat de a reinvia traditia, obiceiurile stravechi si credinta noastra sincera in iubire si bunatate. Fiind o celebrare a Invierii Domnului, Pastile sunt un simbol al reinnoirii, al purificarii si al dragostei de viata si de aproape. Alege ca, in aceasta perioada, sa faci cadouri putin pretentioase, insa cu incarcatura simbolica. Poti sa oferi celor dragi un obiect care sa le aminteasca de minunata traditie romaneasca, precum o ie lucrata manual sau o ulcica cioplita in lemn.

#3. Gateste un preparat traditional

Masa traditionala de Pasti este, cu siguranta, un mare prilej de bucurie. Bucate alese, preparate de gospodinele familiei, se intrec care mai de care in arome si gusturi apetisante. Drobul de miel, cozonacul, pasca umpluta cu branza si, decorativele oua rosii sunt doar cateva dintre festinurile regasite pe masa de Pasti. Fa o surpriza celor dragi si gateste si tu un preparat traditional, prin care sa le arati cat de mult ii iubesti. Daca nu esti initiata in arta culinara, poti sa faci niste oua spectaculase si creative, vopsindu-le in foi de ceapa. In definitiv, cel mai important e sa pui suflet in ceea ce faci.

Asadar, indiferent daca suntem sau nu credinciosi, sarbatorile sunt un prilej miunat de a ne reconecta cu cei dragi si cu noi insine. Alege sa-ti petreci Pastele in familie, savurand linistea si magia acestor zile speciale.