Dieta cu lamaie si dieta cu supa de varza - Slabesti vizibil si rapid!

Daca te afli in cautarea unor metode care sa te ajute sa pierzi rapid in greutate, astfel incat sa te simti gata pentru iesirile tale pe plaja anul acesta, in acest articol iti vor fi prezentate doua diete: dieta cu lamaie si dieta cu supa de varza.

Dieta cu limonada, cunoscuta si sub denumirea de Master Cleanse, are ca rezultat pierderea rapida in greutate in aproximativ doua saptamani. Totodata, aceasta dieta elimina toxinele daunatoare din corpul tau.

Dieta cu supa de varza include si fructe, legume, proteine pentru a-ti mentine metabolismul activ si papilele gustative multumite.

Afla mai multe din randurile de mai jos!

Dieta cu lamaie

Ce este dieta cu lamaie? Dieta cu lamaie are patru ingrediente principale: suc proaspat de lamaie, piper Cayenne (Piper Rosu), sirop de artar si apa. Este considerata a fi cea mai buna dieta pentru a elimina greutatea suplimentara si pentru a curata organismul de toxinele daunatoare, in special din zona colonului.

De ce ai nevoie pentru prepararea unei portii de bautura:

Apa

2 lingurite de sirop de artar, gradul B

2 lingurite de zeama de lamaie proaspat stoarsa

1 varf de lingurita de piper Cayenne pudra

Cum se pregateste:

Intr-un pahar adaugi siropul de artar, sucul de la lamaia stoarsa, praful de piper, iar la final torni apa si amesteci bine.

De cate ori bei sucul intr-o zi:

Bautura de lamaie se bea de cel putin 6 ori pe zi.

Ce mai poti introduce in dieta cu suc de lamaie:

Fructe: mere, portocale, grapefruit, struguri, kiwi, pepene verde si pepene galben

Legume: spanac, morcov, sfecla rosie, rosii, ardei, salata verde, fasole, dovlecei subtiri, vinete, ceapa, broccoli

Ierburi: coriandru, menta, cimbru, rozmarin si marar

Nucifere: migdale si nuci

Proteine: linte, varza, peste, pui, tofu, curcan, soia, boabe de fasole, mazare, seminte de in si seminte de dovleac

Bauturi: suc de fructe, lapte batut, ceai verde

Ce sa nu consumi in timpul dietei cu suc de lamaie:

Fructe: mango, curmale, prune, caise, stafide

Legume: dovleac, cartofi

Nucifere: caju, alune, arahide

Proteine: carne de vita si carne de porc