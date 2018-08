Ghidul complet al invitatiilor de nunta sau botez

In familia ta urmeaza un eveniment important? Ai stabilit toate rezervarile si ai ajuns in sfarsit la capitolul invitatiilor? Acestea sunt unele dintre cele mai importante detalii, fiind si unul dintre semnele ca minunatul moment este aproape. Acestea sunt foarte importante, deoarece iti ofera posibilitatea de a te organiza din timp, stiind cine urmeaza sa iti fie alaturi in ziua cea speciala. Desi de multe ori sunt lucruri trecute cu vederea, invitatiile sunt esentiale pentru un eveniment de succes.

Importanta invitatiilor

Cu ajutorul acestor detalii, oferi celor dragi informatiile necesare pentru a-ti fi alaturi, fie la nunta, fie la botez. Ele trebuie sa fie alese cu grija, asa ca ai grija ca design-ul sa fie asemanator ca stil, cu tematica pe care o va avea evenimentul, reflextand personalitatea fericitului cuplu, ori pe cea a sarbatoritului. Personalizeaza-ti aceste detalii apeland la profesionisti precum echipa de la Mandiva, pentru a gasi modelul perfect. Exista mai multe aspecte de care trebuie sa ai grija in ceea ce priveste aceste detalii:

Cum se face adresarea catre invitat?

Pare foarte simplu sa intrii pe internet si sa cauti invitatii pentru nunta, sa dai cateva click-uri si sa comanzi niste invitatii pe care apoi sa le inmanezi sau sa le trimiti membrilor familiilor si prietenilor. Cu toate acestea, lucrurile nu stau mereu asa, unul dintre principalele motive fiind gama vasta de modele, ulterior urmand constructia, paginarea, design-ul si dimensiunile unui astfel de detaliu. Una dintre primele si cele mai mari intrebari, atunci cand incepi sa te gandesti la textul ce va aparea pe invitatie, este: cum te vei adresa invitatiilor? Desi de foarte multe ori cuplurile de viitori tineri casatoriti, sau de parinti (pentru botez), aleg sa fie formali, folosind persoana a doua plural, daca esti de parere ca evenimentul este unul casual, iar invitatii sunt doar membrii ai familiei si prieteni dragi, atunci poti opta pentru o abordre diferita. Fie ca vrei sa fii foarte succint in exprimare sau ca vrei sa creezi o poveste, fie ca iti doresti ca totul sa se bazeze pe un aspect clasic, traditional sau pe un model modern, non-conformist, invitatia trebuie sa reprezinte spiritul evenimentului. In cazul unor invitatii de botez, este foarte simplu sa te joci cu grafica, imaginile si formularile, datorita gamei vaste de modele care te pot inspira, regasite pe mediul online.

Redactarea textului, cat mai simplu, este cat mai bine?

Fie ca iti vei concepe textul sau vei folosi unele standard, gata facute, invitatiile trebuie sa cumprinda date importante, precum: data eventimentului , locatia unde se va tine nunta sau botezul, ora acestuia, starea civila sau biserica, dupa caz. Important este ca textul sa va reprezinte pe voi, sa repezinte esenta evenimentului si sa fie usor de retinut. Incearca sa creezi o structura a informatiilor, astfel incat acestea sa fie prezentate schematic si usor de regasit pe invitatie, fiind scoase in evidenta din intregul text.

Cand se inmaneaza sau trimit invitatiile?

Invitatiile la nunta se trimit cu aproximativ 8 saptamani inainte de eveniment, dar nu mai devreme de 5 luni. Daca invitatii vin din alta localitate pentru ocazia speciala, atunci se va considera o perioada minima de 3 luni inaintea evenimentului. Pentru invitatiile de botez, in general, se ia in calcul o perioada de aproximativ 6-12 saptamani. Aceste calcule trebuie facute din timp, deoarece le dau invitatilor o marja temporala sa se pregateasca financiar si sa-si pregateasca garderoba necesara. De asemenea, unii e posibil sa lucreze in weekend-ul in care va fi evenimentul, asa ca au nevoie sa stie din timp, pentru a-si putea lua cateva zile libere sa poata fi prezent la evenimentul vostru.

Termenul de confirmare al invitatiilor

Nu este nimic gresit in a mentiona pe invitatiile de nunta sau botez care este termenul limita pentru confirmare. Totusi ca o marja de eroare, toate raspunsurile ar trebui sa fie primite cu minim 30 de zile inainte de eveniment, pentru a avea timp sa poti face schimbarile necesare. Sa nu-ti fie frica sa-i suni pe cei care nu au confirmat si sa le soliciti un raspuns. Este mult mai bine si mai usor pentru derularea evenimentul sa stii exact cine va veni si cine nu.

Fa toate pregatirile din timp, asigurandu-te ca ai un plan de rezerva sau ca iti acorzi suficient timp pentru a face fata cu brio situatiilor neprevazute. Bucura-te de eveniment, alaturi de familie si prieteni, relaxandu-te si creand amintiri de neuitat alaturi de cei dragi.

