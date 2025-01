Dany Boy și Bettyshor formează cel mai nou cuplu din showbiz! Iată cum arată bruneta sexy și cum i-a atras atenția tânărului chiar în cușca de MMA!

Dany Boy este într-o nouă relație și pare mai fericit ca niciodată!

Fostul concurent de la Insula Iubirii Sezonul 8 s-a afișat cu noua lui iubită în văzul tuturor fără să mai țină cont de nimic.

Iată cine este cea care i-a furat inima din nou!

Dany Boy, încă o cucerire! Concurentul de la Insula Iubirii a confirmat deja relația cu luptătoarea de MMA

Se pare că Dany Boy nu stă pe loc din punct de vedere sentimental pentru că după despărțirea de ispita Mădălina Maricuț, acesta a putut fi observat în public de-a lungul timpului cu mai multe domnișoare.

Deși prin viața fostului concurent de la Insula Iubirii au trecut multe prezențe feminine de-a lungul timpului, se pare că acum Dany se oprește pentru o perioadă de timp la Bettyshor. Dar cine este Bettyshor? Aflați în rândurile următoare cum arată și cu ce se ocupă bruneta sexy care l-a pus pe jar pe Dany Boy.

Bettyshor este o cunoscută influenceriță în mediul online care este pasionată de MMA și care chiar activează în acest domeniu.

Dany Boy a pus ochii pe ea încă de când a văzut-o participând la gala RXF când a luptat în ring cu Tatiana, iar de atunci lucrurile au început să prindă contur.

Se pare că cei doi au multe lucruri în comun, unul dintre acestea fiind chiar numele de familie. Amândoi se numesc Ungureanu și par să fie extrem de fericiți împreună.

Bettyshor și Dany au putut fi observați recent în incinta unul mall din Capitală în timp ce se plimbau, iar la scurt timp au ales să plece într-o escapadă romatincă la munte pentru a petrece câteva zile împreună, scrie CanCan.

După ce au apărut mai multe speculații cu privire la relația lor, Dany Boy a decis să confirme totul.

„Pot spune că suntem la început, dar ne merge foarte bine. Suntem împreună de o săptămână. O știam de când am fost la o gală RXF, de când a luptat cu Tatiana. Cam de pe atunci am pus ochii pe ea să zic așa. Săptămâna trecută a fost la Sinaia cu prietena mea bună, Roxana Țuțu și pur și simplu ne-am întâlnit. Așa a fost să fie.

Din ce am văzut pe internet așa știam și eu ( n.r. că era într-o relație cu Neveu), dar în momentul în care ne-am văzut nu cred că erau împreună. Altfel nu se ajungea să avem o relație amândoi. Nu am stat să o întreb de el sau ceva. Doar am profitat de timpul petrecut împreună.” a declarat Daniel Ungureanu pentru FANATIK în urmă cu doar două zile.

„Da absolut! Ne asumăm relația! Suntem doi oameni maturi! Cel puțin mie oricum nu îmi place să mă feresc. Ne-am asumat relația destul de repede pentru că amândoi am simțit că va fi ceva frumos între noi. Vreau să profităm de fiecare moment împreună. Îmi place efectiv cum se comportă cu mine, cum vorbește cu mine, cum mă alintă. Absolut totul

Momentan nu ( n.r. dacă s-au mutat împreună). A fost la mine, a stat câteva zile. O să merg și eu pe la ea. Zilele viitoare o să revină , pentru că avem multe activității pe care vrem să le facem împreună.

O să mergem pe pârtie cu snowboard-ul, este înnebunită după acest sport, la fel și eu. Pot să zic că avem foarte multe lucruri în comun. Ne potrivim din toate punctele de vedere, suntem 2 nebuni. Cei cu numele de „Ungureanu “ chiar sunt niște nebuni.” a mai adăugat acesta.

Iată cât de frumoasă este iubita lui Dany Boy!

