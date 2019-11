O geantă de damă elegantă poate fi cadoul perfect. Descoperă reducerile irezistibile din sezonul toamnă-iarnă!

Dintre atâtea genți damă, pe care să o aleagă bărbații pentru cadou?

Care este cadoul perfect? Depinde. Depinde de atât de multe lucruri, încât cadoul perfect pare să nu existe. El există totuși, numai că alegerea acestuia trebuie să fie bine gândită în raport cu:

ce lucruri îi lipsesc persoanei în cauză;

Ai observat la ea că are mereu geanta burdușită cu lucruri? Are nevoie de una mai încăpătoare. Dacă îți dai seama că poartă mereu aceeași geantă, cu siguranță are nevoie și de a doua, pe care chiar s-ar bucura să o primească în dar. O va încânta nespus! Și costă mai puțin decât s-ar aștepta bărbații!