Parenting: Cum sa eviti racirea relatiei dintre tine si partenerul tau?

Foarte multe femei aflate la prima sarcina se tem de racirea relatiei de cuplu odata ce bebelusul vine pe lume. Mamica este concentrata pe cel mic, iar tatal se poate simti dat la o parte.

Daca esti insarcinata sau ai nascut de curand, nu trebuie sa iti faci griji in aceasta privinta, pentru ca exista lucruri pe care le puteti face pentru a ramane la fel de apropiati si de uniti! Atat tu, cat si partenerul tau va puteti bucura de aceasta perioada, in timp ce va adaptati la noua viata alaturi de copilul vostru.

Pastreaza-ti feminitatea si senzualitatea chiar si dupa ce ai nascut

In primele saptamani, este posibil sa te simti coplesita, pentru ca experimentezi o situatie cu totul noua. Aloca-ti timp sa te obisnuiesti cu bebelusul, cu programul de somn si de masa pe care il are. Cand te simti pregatita, insa, poti incerca sa revii la stilul tau vestimentar preferat purtand articole frumoase, dar confortabile. De exemplu, poti apela la sutiene pentru gravide si alaptare cu o croiala deosebita, sexy, dar care sunt, in acelasi timp, comode si de ajutor, cand vine vorba de hranirea celui mic. Partenerul tau va aprecia, cu siguranta, faptul ca depui mici eforturi de acest fel si, la randul lui, va avea grija sa te faca fericita si sa te ajute cu tot ce poate.

Alte lucruri pe care le puteti face impreuna pentru consolidarea relatiei

Daca aveti parte de ajutor din partea rudelor, prietenilor sau apelati la servicii de babysitting, rezervati-va o seara la cateva saptamani, pentru inceput, pentru a petrece timp doar voi doi. Puteti iesi la o cina, la film sau oriunde doriti. In plus, va puteti aranja, iar tu poti incerca una dintre rochiile superbe de la Mama Boutique, pe care le poti purta si in timpul sarcinii, si in perioada de dupa nastere. Va fi reconfortant sa va simtiti din nou ca si cum puteti face orice doriti, impreuna, chiar si numai pentru cateva ore.

Este foarte important pentru orice femeie sa simta ca are sprijinul partenerului ei in aceasta perioada obositoare. Nu te teme sa ii spui partenerului tau ca iti doresti sa te ajute in anumite privinte, pentru ca este posibil ca el sa nu isi dea seama exact de ce anume ai nevoie sa faca. Astfel, puteti imparti sarcinile legate de bebelus si cele legate de gospodarie. Va puteti ocupa, pe rand, de toate lucrurile care trebuie facute, iar tu nu te vei simti coplesita si nici el dat la o parte. Astfel de compromisuri va ajuta sa va consolidati relatia, sa va admirati reciproc si sa va apropiati din ce in ce mai mult!

Un alt lucru foarte important pentru ca relatia voastra sa nu aiba de suferit dupa venirea pe lume a unui copil este sa incercati sa va acordati atentie reciproc si sa purtati, in continuare, discutii despre dorintele voastre si despre cum va simtiti. Comunicarea este foarte importanta, mai ales in aceasta perioada. Discutiile care nu sunt neaparat referitoare la bebelus, ci la voi doi, evenimente sau subiecte de actualitate, vor fi o pauza binevenita si va vor conduce spre un teritoriu familiar si placut.

Venirea pe lume a unui copil este o schimbare majora in viata oricarei persoane. Insa, cu putin efort si cu determinare, vei putea pastra, impreuna cu partenerul tau, un echilibru intre latura voastra parinteasca si cea individuala! In acest fel, nu exista riscul sa va indepartati unul de celalalt, ci, din contra, veti parcurge acesta calatorie cu entuziasm si incantare!