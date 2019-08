Perseide 2019. Cum poți vedea noaptea aceasta, ploaia de meteori cu ochiul liber

Perseidele, ploaia de meteoriți ce are loc în fiecare an vara, va ajunge în această noapte la apogeu. Iată ce trebuie să știi despre acest fenomen, cum poți vedea Perseile cu ochiul liber și cum le poți fotografia.

În această noapte, pe 12 august are loc cel mai așteptat fenomen astronomic al anului, numit Perseidele (sau Ploaia de Meteoriți), acesta fiind cel mai cunoscut curent meteoric, ce are loc o singură dată pe an. Roiul Perseidelor a început în 17 iulie şi va dura până în 24 august, însă momentul maxim va avea loc în noaptea de 12 spre 13 august, respectiv 13 spre 14 august.

Ce sunt Perseidele?

Denumite după constelația din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor și a vacanțelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea.

Fenomenul de stea căzătoare este arhicunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lasată de o particulă sub 1 mm diametru care aprinde aerul când intră în atmosfera Pământului. Pentru o fracțiune de secundă vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numește meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numește meteorit.

Toate aceste particule de praf vin de la cometa 109P/Swift-Tuttle, care, când trece pe lângă Soare, sublimează şi praful cosmic prins în nucleul îngheţat este eliberat în spaţiu.

Apogeul Perseidelor din 2019 are loc când Luna va fi cu două zile înainte de maximul fazei de Lună Plină, astfel că lumina puternică generată pe parcursul nopţii de satelitul nostru natural va afecta vizibilitatea ploii de meteori.

În această perioadă Pământul trece prin coada cometei 109P/Swift-Tuttle. Cometa este considerată cel mai mare obiect, cunoscut, ce trece repetat pe lângă Pământ, nucleul său având o lăţime de 26 de kilometri.

Activitatea curentului Perseide va fi mai intensă, iar meteorii vor putea fi văzuţi mai mult înspre orele dimineţii, odată cu scăderea luminii Lunii şi apropierea vârfului de activitate.

Acesta este estimat a se întâmpla anul acesta în jurul orei 5 dimineaţa, Ora României, când, conform expertului în curenţi meteorici Peter Jenniskens de la NASA şi SETI Institut, Pământul va întâlni un filament mai consistent de materie lăsată în spaţiu de cometa Swift-Tuttle, cea care generează curentul de meteori Perseide.

Cum se vor vedea Perseidele 2019 cu ochiul liber?

Cei care doresc să observe meteorii Perseidelor o pot face din locuri situate departe de poluarea luminoasă a oraşelor.

Cum curentul de meteori este cel mai bogat în privinţa numărului, roiul Perseidelor lansează circa 150 de meteori pe oră, care au fiecare o viteză de circa 59 km/s, pentru a observa aceste stele căzătoare ce par că vin din constelaţia Perseus nu este nevoie de niciun instrument astronomic, doar ochiul liber adaptat la lumina scăzută a nopţii.

De obicei, ochiul uman are nevoie de 30 de minute pentru a se adapta întunericului. Locurile cu cer curat (de la ţară sau de la munte), departe de luminile parazite, cum sunt cele din oraşe, sunt ideale pentru a observa Perseidele în 2019.

Cum poți fotografia Perseidele 2019?

Meteorii se observă cu ochiul liber, nu prin lunete sau telescoape. Aceştia se pot fotografia folosind un timp de expunere situat între 10 şi 30 de secunde, în funcţie de strălucirea cerului.

Se recomandă observarea cerului după ora 2 în noaptea de 12/13 august, când lumina Lunii se diminuează, iar radiantul (locul aparent pe cer de unde radiază meteorii, situat în constelaţia Perseus) se ridică tot mai sus pe boltă, odată cu apropierea de maximum de activitate al curentului.

