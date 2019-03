Un ventilator baie potrivit casei tale de la JulienExpert.ro

Baia nu poate fi tinuta incuiata si se impune a fi pusa la dispozitia oaspetilor, fiindca gazda trebuie sa fie mereu receptiva la nevoile acestora. Daca un musafir vrea sa se spele pe maini nu putem sa ii refuzam accesul la baie.

Incaperea in care intram singuri de mai multe ori pe zi trebuie sa fie aerisita si curata, fiindca ne poate afecta sanatatea si ne poate face de ras in fata celor care ne viziteaza. Ganditi-va cat de neplacuta este o baie care nu are aerisire directa spre exterior. In acest caz, singura solutie ar fi un sistem de ventilatie extrem de eficient care sa neutralizeze mirosurile neplacute.

Odorizantul pentru vasul de toaleta se consuma repede, in plus parfumurile puternice ale unora provoaca usturimi de ochi si afecteaza respiratia. Un ventilator baie pe senzori de miscare sau de umiditate functioneaza neintrerupt si aerul pe care il furnizeaza in baie echivaleaza calitativ cu cel alpin. Toate mirosurile neplacute sunt retinute, umezeala dispare si ea, nici urma de microbi, asa ca omul intra cu placere in baia ta in aceste conditii.

De aceea, este necesara o ventilatie baie cat mai buna. Cum o putem obtine?

Cu ajutorul ventilatoarelor casnice disponibile in magazinul online JulienExpert.ro. De aici poti alege ventilatoare corespunzatoare dimensiunilor baii dar si in conformitate cu preferintele tale. Alte caracteristici ale acestora sunt:

- unele sunt alimentate cu energie electrica, altele cu energie solara prin intermediul panourilor solare;

- pot fi montate pe perete, la fereastra sau pe tavan;

- remarcam designul elegant: unele au forma unui ceas, altele sunt facute sa fie incadrate in designul interior, fara sa il afecteze;

- au jaluzele, sunt reversibile sau dotate cu recuperatoare de caldura;

-in afara de umiditate si de mirosurile urate, au capacitatea de a absorbi si fumul de tigara din casele fumatorilor;

-sunt ideale si la bucatarie pentru combaterea condensului rezultat din aburul generat de pregatirea mancarii.

Lista avantajelor achizitionarii unui ventilator performant de la JulienExpres.ro continua cu:

- cei 5 ani de garantie. Durata de viata a acestui dispozitiv este foarte mare, comparativ cu a unui odorizant. In plus, odorizantul nu distruge 100% microbii ca ventilatorul. Actiunea perena si totala a ventilatorului ne demonstreaza faptul ca trebuie sa gandim eficient si sa facem alegerea ideala. In timp ce odorizantele necesita inlocuiri permanente, ventilatorul este instalat definitiv si aerul curat este asigurat;

- transportul gratuit in orice localitate din Romania la o comanda in valoare de 500 de lei;

- VENTS Ventilator diam 100mm, 70mc/h, clapeta antiretur este unul dintre cele mai economice ventilatoare, astfel ca pretul aerului curat aproape ca nu se regaseste in factura curenta de electricitate;

Ventilatoarele sunt necesare si in institutii si firme, deoarece peste tot este nevoie de aer curat, de combaterea umiditatii, distrugerea microbilor si neutralizarea prafului si a fumului rezultat din diferite procese de productie. Exista centrale de ventilatie pentru spatii gigantice si ventilatoare pentru semineul de acasa sau din unitatile turistice unde se mizeaza pe aspectul rustic al camerelor.

In benzinarii, restaurante, precum si in cafenele, ventilatia cat mai eficienta este foarte importanta. In cazul unor astfel de locatii, traficul este intens iar mirosurile neplacute ar alunga clientii. In plus, ventilatia contribuie la mentinerea unui mediu cat mai curat si previne aparitia unor boli provocate de germenii care prolifereaza in zonele umede.

Toate produsele din acest magazin sunt foarte bune, iar analizand evaluarile online am descoperit ca peste 95 % dintre clienti sunt multumiti atat de produse, cat si de serviciile de livrare. La nevoie, clientii pot solicita si consultanta, cand nu stiu ce tipuri de ventilatoare sa aleaga pentru casele lor.

Preturile ventilatoarelor sunt cuprinse intre 200 de lei si 800 de lei cele casnice si intre 2100 de lei si 15.266 de lei cele industriale.

Multe dintre centralele performante de ventilatie industriala si ventilatoarele inteligente pentru aerisirea casnica sunt dotate cu recuperatoare de caldura. Aceste modele sunt recomandate fiindca iarna nu risipesc caldura acumulata in incaperi, ci improspateaza aerul imbunatatind si calitatea aerului cald.

Nu putem concepe viata moderna fara aer curat in apartamentele noastre aflate in centrul orasului. Noi avem mereu aer de calitate in casa datorita acestor dispozitive pe care le consideram adevarate fabrici de aer curat si de care suntem foarte multumiti.

Va recomand sa cumparati si sa montati ventilatoare ca sa fiti sanatosi impreuna cu toti cei dragi, calitatea vietii sa creasca si sa aveti chef de munca.