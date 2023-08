(P) Fashion Powerhouse Answear face furori prin achiziția PRM și Sneakerstudio

Answear.com este unul dintre magazinele de comerț electronic de modă care a avut venituri de peste 1 miliard anul trecut, iar acum se află deja pe raftul produselor premium și de lux, datorită achiziției Sneakerstudio și PRM.

Cine este Sneakerstudio și de ce a atras atenția mărcii Answear.com? Este un brand de lifestyle și sneakers, foarte apreciat de tânăra generație. Acesta are în oferta proprie colecții ale unor branduri precum New Balance, Carhartt, Adidas Originals și multe altele. Brandul a apărut în Cracovia, în anul 2015 și de atunci s-a extins pe piața din Europa Centrală și de Est, dar este prezent și pe piețele vest- europene.

