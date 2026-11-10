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Carnea roșie ar putea să nu fie atât de nocivă pe cât se credea? Ce susțin cercetătorii care contestă recomandările actuale

Mai mulți cercetători contestă recomandările privind reducerea consumului de carne roșie. Ce spun despre efectele asupra sănătății și mediului.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 15:40 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 15:43
Carnea roșie ar putea să nu fie atât de nocivă pe cât se credea? | Profimediaimages.ro
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Consumul de carne roșie revine în centrul unei dezbateri internaționale. Mai mulți cercetători susțin că recomandările privind reducerea consumului ar trebui reevaluate, invocând beneficiile nutriționale ale cărnii și particularitățile diferitelor sisteme de creștere a animalelor. Declarațiile vin în contextul revizuirii ghidurilor alimentare din Australia.

Carnea roșie ar putea să nu fie atât de nocivă pe cât se credea?

Potrivit publicației The Australian, mai mulți cercetători și reprezentanți ai industriei cărnii contestă recomandările internaționale care încurajează reducerea semnificativă a consumului de carne roșie.

Dezbaterea are loc în Australia, unde autoritățile revizuiesc recomandările alimentare naționale. Acestea au fost actualizate ultima dată în 2013.

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Potrivit The Australian, cercetătorul Brad Ridoutt, de la CSIRO, susține că recomandările alimentare ar trebui să țină cont de particularitățile fiecărei țări și să nu se bazeze exclusiv pe modele globale.

Acesta a invocat o analiză a alimentației australienilor, potrivit căreia dietele în care între 60% și 80% din proteine provin din surse animale pot respecta recomandările nutriționale și pot avea un impact relativ redus asupra mediului, în condițiile analizate.

Brad Ridoutt consideră, de asemenea, că dietele predominant vegetale pot întâmpina dificultăți în asigurarea unei game complete de nutrienți. Aceasta este poziția cercetătorului și nu reprezintă o concluzie general acceptată despre toate dietele vegetariene.

Publicația precizează că Brad Ridoutt a părăsit comitetul care analiza sustenabilitatea recomandărilor alimentare, după ce a declarat că a participat la cercetări finanțate de industrie.

La rândul său, chirurgul James Muecke susține că această carne reprezintă o sursă importantă de nutrienți. El consideră că descurajarea consumului ar putea determina unele persoane să aleagă alimente ultraprocesate.

Potrivit The Australian, cercetătorul spaniol Pablo Manzano contestă și el unele dintre metodele folosite pentru evaluarea impactului creșterii animalelor asupra mediului.

Acesta susține că rolul ecologic al animalelor crescute pe pășuni ar trebui analizat mai atent. De asemenea, consideră că anumite modele pot supraestima efectele negative ale emisiilor de metan provenite de la animale.

Reprezentanții industriei cărnii din Australia cer ca viitoarele recomandări alimentare să țină cont atât de valoarea nutrițională a produselor, cât și de particularitățile agriculturii locale.

Ce au transmis reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), carnea roșie este clasificată drept „probabil cancerigenă pentru oameni”. Această încadrare se bazează pe dovezile care arată o posibilă legătură între consumul de carne roșie și apariția anumitor forme de cancer.

În schimb, carnea procesată este clasificată drept „cancerigenă pentru oameni”. În acest caz, există dovezi suficiente privind legătura dintre consumul acestor produse și apariția cancerului colorectal.

OMS precizează însă că aceste clasificări arată cât de solide sunt dovezile privind existența unui pericol, nu cât de mare este probabilitatea ca o persoană să dezvolte cancer în urma unui anumit consum de carne.

Organizația recunoaște că produsele din carne pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă, deoarece oferă nutrienți importanți pentru organism.

Cu toate acestea, numeroase recomandări alimentare naționale încurajează limitarea consumului de carne roșie și carne procesată, în special din cauza riscurilor asociate unui consum ridicat.

Ce spun datele despre impactul cărnii roșii asupra mediului

Potrivit analizelor prezentate de platforma Our World in Data, producția de alimente este responsabilă pentru aproximativ un sfert din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Creșterea animalelor contribuie și ea la aceste emisii. Un exemplu este metanul produs de bovine, un gaz cu efect de seră care contribuie la încălzirea globală.

Impactul asupra mediului diferă însă în funcție de mai mulți factori. Printre aceștia se numără specia de animale, sistemul de creștere, suprafețele de teren folosite și practicile agricole.

Datele arată că producția de carne de vită are, în medie, o amprentă de carbon mai mare decât cea a majorității alimentelor de origine vegetală.

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