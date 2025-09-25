Tipuri de carne care cresc riscul de cancer la colon

Pentru cei mai mulți dintre noi, carnea este un aliment nelipsit din farfurie. Cu toate acestea, anumite tipuri de carne cresc riscul de cancer la colon atunci când consumate des sau în cantități mari. Află ce carne poate fi problematică și cât de mult ar trebui să o limitezi.

În timpul digestiei, unele tipuri de carne duc la formarea unor compuși care deteriorează mucoasa intestinală | Shutterstock

Carnea este o sursă importantă de proteine complete și nutrienți esențiali precum fierul hemic, vitamina B12 și zincul, care sunt greu de obținut dintr-o alimentație vegetariană. Pe lângă acestea, mai furnizează seleniu, fosfor, alte vitamine din complexul B și cantități mai mici de magneziu, potasiu și cupru.

Totuși, nu toate tipurile de carne sunt la fel - ele diferă semnificativ prin conținutul de nutrienți, grăsimi și potențialul de a afecta sănătatea. Peștele și, într-o măsură mai mică, carnea de vită hrănită cu iarbă conțin acizi grași Omega 3 benefici pentru inimă și creier.

În schimb, alte tipuri de carne pot crește riscul de boli cardiovasculare și de alte afecțiuni precum cancerul dacă sunt consumate în exces.

Carnea roșie și riscul de cancer la colon

Cancerul colorectal, care afectează colonul sau rectul, este al treilea cel mai frecvent cancer la nivel mondial și al doilea ca frecvență în România. Incidența ridicată este influențată semnificativ de alimentație, iar consumul de carne roșie este una dintre cauzele identificate de cercetători.

Carnea roșie este „probabil carcinogenă pentru oameni”, potrivit Agenției Internaționale pentru Cercetare a Cancerului (IARC) din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Ea a fost încadrată în categoria carcinogenilor din Grupa 2A, ceea ce înseamnă că s-a observat o asociere cu cancerul colorectal, dar că nu pot fi excluse alte cauze sau explicații.

Carnea roșie se referă la orice carne de culoare roșu închis înainte de a fi gătită: de vită, miel, porc, capră, berbecuț și cal. Un studiu global a estimat că fiecare porție zilnică de 100 g de carne roșie crește cu 17% riscul de cancer colorectal.

Cercetările au evidențiat mai multe mecanisme prin care consumul de carne roșie poate crește riscul de cancer de colon:

Hemul din carnea roșie. Când este descompusă în intestin, un pigment din carnea roșie numit hem formează compuși N-nitrozo. Aceștia pot deteriora celulele mucoasei intestinale și favorizează apariția tumorilor.

Gătirea la temperaturi foarte ridicate. Prepararea la grătar și prăjirea intensă a cărnii roșii produce amine heterociclice (HCA) și hidrocarburi aromatice policiclice (PAH), două substanțe carcinogene.

Modificarea microbiomului intestinal. Unele studii sugerează că alimentația bogată în carne roșie poate modifica echilibrul bacteriilor intestinale, favorizând dezvoltarea unor specii care produc compuși toxici pentru celulele colonului.

Carnea procesată, asociată cu apariția tumorilor la colon

Carnea procesată este clasificată de IARC drept „carcinogenă pentru oameni” (Grupa 1), ceea ce înseamnă că există dovezi convingătoare că produce cancer.

Consumul zilnic a doar 50 de grame de carne procesată crește cu aproximativ 18% riscul de cancer colorectal, susțin experții. „Riscul unei persoane de a dezvolta cancer colorectal din cauza consumului de carne procesată rămâne mic, dar acest risc crește odată cu cantitatea de carne consumată”, spune dr. Kurt Straif, șeful Programului de Monografii IARC.

Carnea procesată include alimente precum:

șuncă

bacon

salam

cârnați

crenvurști

În timp ce consumul de carne roșie este responsabil pentru 5,4% din totalul cazurilor de cancer colorectal, cel de carne procesată provoacă 8,2% dintre cazuri.

Aceiași compuși N-nitrozo se formează și atunci când carnea procesată este digerată. În plus, nitriții și nitrații folosiți pentru a conserva produsele din carne procesată produc acești compuși care deteriorează celulele din intestin. Acumularea daunelor în timp crește riscul de cancer.

Cât de mult ar trebui să limităm carnea roșie și procesată

Carnea roșie furnizează proteine și alți nutrienți importanți pentru menținerea sănătății, iar medicii spun că nu este nevoie să o excludem total din alimentație. Pentru a ne reduce riscul de cancer colorectal, este recomandat totuși să limităm consumul la o porție pe zi sau la două porții de 3-4 ori pe săptămână. O porție înseamnă 90-100 de grame de carne crudă sau 65 de grame de carne gătită. Ideal este să alegem carne roșie slabă.

În ceea ce privește carnea procesată, recomandarea este să o eliminăm complet din alimentație sau să reducem la minim cantitatea consumată. Aceste modificări ale dietei pot avea un impact important în prevenirea cancerului colorectal.

Alte alimente care ar putea crește riscul de cancer la colon

Pe lângă carnea roșie și procesată, alte două categorii mari de alimente pot contribui la creșterea riscului de cancer la colon:

Alimentele ultraprocesate

În categoria de alimente intens procesate sau ultraprocesate intră produsele gata de consum sau care necesită o pregătire suplimentară minimă, cum ar fi fast-foodul, semipreparatele, prăjiturile, chipsurile și snacksurile.

Cercetările au asociat consumul acestor alimente cu un risc crescut de cancer colorectal. În cadrul unui studiu, bărbații care au mâncat cele mai multe alimente ultraprocesate au avut un risc cu 29% mai mare de a dezvolta cancer colorectal. Această legătură poate fi explicată prin prezența zaharurilor rafinate, a grăsimilor trans și a aditivilor care pot modifica microbiomul intestinal și declanșa inflamație în organism.

Alimentele cu efect proinflamator

Multe dintre alimentele din dieta modernă provoacă inflamație în organism, iar atunci când aceasta devine cronică, crește riscul apariției unor boli grave, inclusiv cancer.

Carnea roșie și carnea procesată se numără printre alimentele proinflamatoare. La acestea se adaugă:

zahărul adăugat

îndulcitorii artificiali

carbohidrații rafinați (pâine albă, paste)

alimentele prăjite

grăsimile trans (margarina)

uleiurile vegetale rafinate (soia, porumb)

Potrivit unui studiu, persoanele care urmează o dietă proinflamatoare prezintă un risc cu 44% mai mare de a dezvolta cancer colorectal, comparativ cu cele care adoptă o dietă cu efect antiinflamator - legume și fructe, cereale integrale, pește gras bogat în Omega 3 și grăsimi sănătoase.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.