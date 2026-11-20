Încearcă rețeta de cartofi țărănești de post, ca la bunica acasă. Se prepară simplu, cu ingrediente ieftine, iar un ingredient secret le oferă un gust deosebit.

Cartofii țărănești de post sunt alegerea perfectă atunci când vrei să pregătești ceva gustos, sățios și ieftin. Rețeta este simplă, se face din câteva ingrediente la îndemână și amintește de mâncarea pregătită odinioară de bunici. Cartofii rumeniți, ceapa și condimentele se combină perfect, iar un ingredient banal le oferă o aromă aparte.

Ingrediente pentru cartofi țărănești de post

Pentru această rețetă ai nevoie de câteva ingrediente ieftine, pe care le găsești în aproape orice bucătărie:

1 kg de cartofi;

2 cepe;

3-4 căței de usturoi;

1 linguriță de boia dulce;

3-4 linguri de ulei;

o legătură de pătrunjel proaspăt;

sare și piper, după gust.

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Ingredientul care face diferența este ceapa. Este ieftină și se găsește în orice gospodărie, și oferă cartofilor o dulceață naturală și o aromă deosebită. Călită încet, până devine ușor aurie, schimbă complet gustul preparatului.

Cum se prepară cartofii țărănești de post

Mai întâi, spală bine cartofii și curăță-i de coajă. Taie-i în cuburi potrivite, apoi pune-i la fiert într-o oală cu apă și puțină sare. Lasă-i câteva minute, până când încep să se înmoaie, dar ai grijă să nu îi fierbi prea mult. Trebuie să își păstreze forma.

Între timp, curăță ceapa și taie-o mărunt. Pune uleiul într-o tigaie și adaugă ceapa. Las-o la foc mic până devine moale și ușor aurie. Acesta este unul dintre pașii care dau gust întregului preparat.

Scurge cartofii de apă și adaugă-i peste ceapă. Presară boiaua dulce, sarea și piperul. Amestecă ușor, astfel încât cartofii să fie acoperiți de condimente și de aroma cepei.

Lasă totul pe foc câteva minute, până când cartofii capătă o crustă ușor rumenită. La final, adaugă usturoiul mărunțit și mai amestecă puțin. Nu îl pune de la început, pentru că își poate pierde aroma.

Oprește focul și presară pătrunjel proaspăt, tocat mărunt.

Cum se servesc cartofii țărănești de post

Cartofii țărănești se servesc calzi, imediat după preparare. Sunt foarte buni simpli, dar merg de minune și cu murături, salată de varză sau castraveți murați.

Este o rețetă simplă și economică, potrivită pentru zilele de post. Cu puține ingrediente și fără prea mult efort, poți pregăti o mâncare gustoasă, cu aromă de copilărie, exact ca la bunica acasă.

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