Dacă ești în căutarea unei rețete potrivită în Postul Crăciunului, pe care să o pregătești pentru prânzul la birou, îți propunem o salată de năut cu legume, avocado și dressing de lămâie.

Postul Crăciunului poate fi o provocare pentru cei care caută rețete sănătoase, care să nu conțină produse de origine animală. Există, însă, mai multe preparate care pot fi pe placul tău. De exemplu, salata de năut cu legume, avocado și dressing de lămâie se pregătește repede și este delicioasă.

Rețetă de salată de năut cu legume, avocado și dressing de lămâie, potrivită pentru Postul Crăciunului

Salata de năut cu legume și avocado este o idee excelentă de prânz sănătos, care poate fi luat la locul de muncă. Dressingul de lămâie îi dă un plus de aromă și un gust acrișor, dar aduce și un aport de vitamine. Ai nevoie de puține ingrediente și o poți pregăti cu o seară înainte, pentru a economisi timp.

Ingrediente pentru salată

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o conservă de năut

un avocado

o ceapă roșie mică

un ardei gras mic

două roșii medii

Ingrediente pentru dressing

zeama de la o jumătate de lămâie

3 linguri de ulei de măsline

sare, piper

Mod de preparare

Se scurge năutul de zeamă și se pune într-un bol. Se toacă mărunt toate legumele, iar avocado se taie cubulețe. Separat se pregătește dressingul prin amestecarea sucului de la o jumătate de lămâie cu sare, piper și uleiul de măsline.

Dacă pregătești salata cu o seară înainte e recomandat să adaugi dressingul cu puțin timp înainte de mâncare. Dacă urmează să o consumi în următoarele ore, poți să adaugi amestecul de zeamă de lămâie în momentul pregătirii.

Alte preparate pentru Postul Crăciunului

Există mai multe variante de preparate savuroase, perfecte pentru Postul Crăciunului. Nu conțin alimente de origine animală, au puține calorii și sunt o idee bună de prânz la birou. Iată câteva idei care s-ar putea să fie pe placul tău: