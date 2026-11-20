Postul Crăciunului poate fi o provocare pentru cei care caută rețete sănătoase, care să nu conțină produse de origine animală. Există, însă, mai multe preparate care pot fi pe placul tău. De exemplu, salata de năut cu legume, avocado și dressing de lămâie se pregătește repede și este delicioasă.
Rețetă de salată de năut cu legume, avocado și dressing de lămâie, potrivită pentru Postul Crăciunului
Salata de năut cu legume și avocado este o idee excelentă de prânz sănătos, care poate fi luat la locul de muncă. Dressingul de lămâie îi dă un plus de aromă și un gust acrișor, dar aduce și un aport de vitamine. Ai nevoie de puține ingrediente și o poți pregăti cu o seară înainte, pentru a economisi timp.
Ingrediente pentru salată
- o conservă de năut
- un avocado
- o ceapă roșie mică
- un ardei gras mic
- două roșii medii
Ingrediente pentru dressing
- zeama de la o jumătate de lămâie
- 3 linguri de ulei de măsline
- sare, piper
Mod de preparare
Se scurge năutul de zeamă și se pune într-un bol. Se toacă mărunt toate legumele, iar avocado se taie cubulețe. Separat se pregătește dressingul prin amestecarea sucului de la o jumătate de lămâie cu sare, piper și uleiul de măsline.
Dacă pregătești salata cu o seară înainte e recomandat să adaugi dressingul cu puțin timp înainte de mâncare. Dacă urmează să o consumi în următoarele ore, poți să adaugi amestecul de zeamă de lămâie în momentul pregătirii.
Alte preparate pentru Postul Crăciunului
Există mai multe variante de preparate savuroase, perfecte pentru Postul Crăciunului. Nu conțin alimente de origine animală, au puține calorii și sunt o idee bună de prânz la birou. Iată câteva idei care s-ar putea să fie pe placul tău:
- salată cu quinoa și legume
- orez cu ciuperci și legume
- salată de linte
- cartofi copți cu fasole și legume
- paste cu pesto de busuioc
- mâncare de fasole cu sos de roșii