Cât timp rezistă mămăliga la frigider fără să se strice? Află cum trebuie păstrată corect, în câte zile trebuie consumată și ce greșeală trebuie să eviți după ce o gătești.

Cât timp poți păstra mămăliga la frigider fără să se strice | Profimediaimages.ro

Mămăliga este unul dintre preparatele nelipsite de pe mesele românilor, însă nu întotdeauna este consumată imediat după ce a fost gătită. Dacă ți-a rămas mămăligă de la masă, este important să știi cum trebuie păstrată pentru a nu se altera.

Cât timp poți păstra mămăliga la frigider fără să se strice. Greșeala pe care mulți români o fac după ce o gătesc

Mămăliga este un preparat nelipsit de pe mesele multor români. De multe ori, după masă, rămâne o cantitate pe care multe persoane vor să o păstreze pentru a doua zi. Puțini știu însă cât timp poate fi ținută la frigider fără să se strice și cum trebuie depozitată corect.

Potrivit publicației italiene La Cucina Italiana, mămăliga gătită poate fi păstrată la frigider timp de două-trei zile. Pentru a-și menține cât mai bine textura, aceasta trebuie învelită în folie alimentară sau pusă într-un recipient potrivit, acoperit. În timp, preparatul se poate usca ușor, însă poate fi folosit apoi în alte rețete, inclusiv la cuptor sau pe grătar.

Articolul continuă după reclamă

O greșeală pe care mulți oameni o fac este să lase mămăliga ore întregi pe masă, după ce au terminat de mâncat. Acest obicei poate favoriza dezvoltarea bacteriilor. Recomandările Departamentului pentru Agricultură din Statele Unite (USDA) spun că mâncarea gătită nu trebuie lăsată la temperatura camerei mai mult de două ore. Dacă nu este consumată imediat, trebuie pusă la frigider în recipiente curate și puțin adânci, pentru a se răci mai repede.

Un alt detaliu important este modul în care este depozitată. Mămăliga trebuie păstrată într-un recipient închis, la rece, și consumată în intervalul recomandat. Dacă a stat prea mult timp la temperatura camerei, nu este indicat să fie păstrată pentru mai târziu. De asemenea, mirosul și aspectul nu sunt întotdeauna suficiente pentru a stabili dacă un aliment mai este sigur pentru consum.

Dacă a rămas mămăligă de la masa de prânz, aceasta poate fi folosită și în alte preparate. Poate fi tăiată felii și rumenită în tigaie, pregătită pe grătar sau pusă la cuptor, alături de brânză și alte ingrediente. Astfel, mâncarea rămasă nu ajunge la gunoi, iar dintr-un preparat simplu pot rezulta alte feluri gustoase.

Rețetă de mămăligă tradițională. Cum se prepară simplu, gustoasă și fără cocoloașe

Ingrediente

Pentru 4 porții ai nevoie de:

1 litru de apă;

250-300 g mălai;

1 linguriță de sare;

1 lingură de unt (opțional).

Mod de preparare

Pune apa într-o oală încăpătoare și adaugă sarea. Las-o să ajungă la punctul de fierbere.

Când apa începe să fiarbă, adaugă mălaiul treptat, în ploaie, amestecând continuu cu un tel. Astfel, vei evita formarea cocoloașelor.

După ce ai încorporat tot mălaiul, redu focul și continuă să amesteci cu o lingură de lemn.

Lasă mămăliga să fiarbă aproximativ 15-20 de minute, în funcție de tipul de mălai folosit. Amestecă periodic, pentru a nu se lipi de fundul oalei.

La final, poți adăuga puțin unt pentru un gust mai bogat și o textură mai fină.

Când mămăliga s-a îngroșat și se desprinde ușor de pereții vasului, este gata. Răstoarn-o pe un fund de lemn sau servește-o caldă.

Citește și: Câte calorii are o porție de mămăligă. Este sau nu mai dietetică decât pâinea