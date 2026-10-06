Află din rândurile de mai jos câte calorii are o porție de 100 de grame de mămăligă și descoperă dacă îngrașă mai mult sau mai puțin decât pâinea.

Câte calorii are o porție de mămăligă. Este sau nu mai dietetică decât pâinea | Shutterstok

Mămăliga este un preparat tradițional, apreciat pentru simplitate și gust. Preparată din mălai, apă și sare, mămăliga continuă să fie un înlocuitor pentru pâine, în special în zonele rurale. Însă, în prezent, când tot mai multe persoane sunt atente la caloriile pe care le consumă, întrebarea care apare este dacă mămăliga este o alternativă mai sănătoasă și mai slab calorică la pâine.

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Câte calorii are 100 de grame de mămăligă

Conținutul caloric al mămăligii variază în funcție de modul de preparare. În general, mămăliga simplă, fără adaosuri precum unt, ulei sau smântână, conține între 60 și 70 de calorii la 100 de grame. Mălaiul, ingredientul principal, este relativ scăzut în calorii comparativ cu alte cereale, potrivit unei surse.

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Dacă adăugăm unt, smântână sau brânzeturi grase, conținutul caloric crește. O porție de mămăligă cu unt poate ajunge la 120-150 de calorii la 100 de grame, potrivit catine.ro.

Pe lângă faptul că oferă o senzație de sațietate mai mare datorită volumului, mămăliga are și un indice glicemic mai scăzut comparativ cu pâinea albă, ceea ce o face o alegere mai bună pentru controlul glicemiei.

Câte calorii are pâinea

Pâinea este un aliment de bază în multe culturi. Conținutul său caloric variază în funcție de tipul de făină folosită.

Pâinea albă conține în jur de 258 de calorii la 100 de grame și are un indice glicemic ridicat.

Pâinea integrală conține aproximativ 246 de calorii la 100 de grame. Datorită conținutului de fibre, este mai recomandată decât pâinea albă și ajută la menținerea senzației de sațietate.

Pâinea de secară este mai densă și mai bogată în nutrienți, având aproximativ 317 calorii la 100 de grame. Datorită conținutului mare de fibre, este recomandată pentru diete.

În medie, o felie de pâine cântărește aproximativ 25 de grame, ceea ce înseamnă aproximativ 60-80 de calorii pe felie, în funcție de tipul de pâine ales, potrivit healthline.com.

Mămăliga sau pâinea: care este mai dietetică?

Comparând cele două alimente din punct de vedere caloric, mămăliga are un avantaj. La aceeași greutate, mămăliga are mai puține calorii decât pâinea albă, ceea ce o face o alegere potrivită pentru cei care doresc să reducă aportul caloric.

În schimb, pâinea, mai ales cea integrală sau de secară, are un conținut mai ridicat de fibre și proteine, fiind o sursă bună de energie pentru perioade mai lungi de timp.

Totuși, dacă sunt consumate în exces, ambele alimente pot contribui la creșterea în greutate. De exemplu, mămăliga cu unt, brânză grasă sau carne prăjită poate suplimenta aportul caloric.

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