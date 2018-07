Ce mancam azi? 3 preparate din bucataria romaneasca care iti pot ademeni toate simturile

Aceasta este probabil unde dintre cele mai frecvente intrebari cu care si tu te-ai confruntat cel putin o singura data. Pornind in primul rand de la potolirea senzatiei de foame si ajugand pana la experimentarea gustului celor mai delicioase retete.

Iar atunci cand vorbim despre mancare romaneasca includem si fabuloasa ispitire careia niciodata nu ii poti spune nu.

Si chiar daca detaliile fine variaza de la o regiune la alta, ele transforma bucataria romaneasca intr-un tur culinar plin de aventura. Cum ai putea sa refuzi vreodata o portie generoasa care iti promite ca te va duce intr-o calatorie nemaipomenita in lumea aromelor si a gustului plin de savoare?

Si pentru ca intotdeauna ne raportam la bucataria roamaneasca drept una variata, iti prezentam si (re)amintim mai jos 3 preparate pentru care iti garantam ca oricand vei face concesii si te vei abate de la dieta obisnuita:

Ardei umpluti

La fel ca si sarmelele, acest preparat intra in categoria “grea”. Si nu, asa cum ai putea crede, nu ne referim la numarul de calorii pe care il are, ci la felul de mancare extrem de gustos. Vorbim despre o abordare tipic romaneasca care are nevoie sa fie pregatita in tihna si cu dedicare. Preparatul, unul suculent de altfel, este unul dintre cele mai apreciate si iubite.

Fie ca sunt umpluti cu carne sau gatiti de post, ardeii sunt inclusi in retete pastrate si date mai departe din generatie in generatie, cu un gust ce ne este cunoscut inca din copilarie. Serviti cu paine proaspata, intr-o combinatie minunata cu sosul din tava, o lingura generoasa de smantana si un ardei iute, ei pot constitui o alternativa ideala pentru masa de pranz.

Ciulama de ciuperci





Da, cu siguranta esti din ce in mai aproape de amintirile copilariei. Sau macar asta ne dorim sa iti transmitem. Si daca acest preparat intra rapid in categoria celor pe care le agreezi sau nu, noua ne-ar placea sa il (re)descoperi si sa gasesti combinatia care te va face sa te lingi pe degete. Cu ceva mai mult usturoi, smantana si un gust intens de ciupercute bine pregatite, in mod sigur ti-am declansat o isteriei a papilelor gustative.

Cuo serie de ingrediente care ii potenteaza aroma, ciulamaua de ciuperci seintegreaza perfect in lista pe care am intocmit-o pentru tine.

Ciorba de burta

Cate bordee tot atatea modalitati in care se poate prepara aceasta delicioasa ciorba. Dresa cu muta smantana sau usor picanta pentru cei mai indrazneti gurmanzi, preparatul are o sumedenie de variante care fac din aceasta minunatie una dintre cele mai apreciate ciorbe de pe la noi. Desi e de sorginte otomana (gratie influentelor imprumutate de la popoarele vecine), ea s-a integrat rapid culturii gastronomice romanesti. Intalnita atat la sarbi, dar si la bulgari, ciorba de burta are un gust specific, si fara anumite ingrediente specifice ea nu devine preparatul atat de apreciat de mililoane de romani si nu numai.