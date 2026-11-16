Cum să ții post fără să te îngrași! Ce să mănânci pentru a-ți menține silueta

Postul nu garantează o alimentație mai sănătoasă sau pierderea în greutate. Ce alegeri alimentare sunt recomandate, ce greșeli trebuie evitate și cum îți poți proteja sănătatea. Aflăm de la Dr. Simona Carniciu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, medic specialist în medicină de familie și doctor în științe medicale.

Unul dintre motivele pentru care riști să te îngrași în post este consumul ridicat de produse bogate în carbohidrați și grăsimi, precum pâinea, covrigii, cartofii prăjiți, produsele de patiserie sau dulciurile de post. De asemenea, alimentele vegetale procesate, precum șnițelele vegetale, pateul vegetal sau alte produse de post din comerț, pot avea un conținut ridicat de sare, zahăr și grăsimi. În plus, dacă elimini carnea, ouăle și lactatele fără să le înlocuiești cu alternative nutritive, poți ajunge să ai o alimentație dezechilibrată.

Ce să mănânci pentru a-ți menține silueta

O alimentație de post dezechilibrată poate avea efecte și asupra sănătății, nu doar asupra siluetei. Un aport insuficient de proteine poate contribui la pierderea masei musculare, în timp ce lipsa unor nutrienți precum vitamina B12, fierul, calciul și zincul poate favoriza apariția unor carențe, mai ales dacă postul este ținut pe perioade îndelungate. De aceea, este important să acorzi atenție diversității alimentare și să nu te bazezi doar pe produse făinoase sau preparate rapide.

Pentru a evita acumularea kilogramelor în plus, este recomandat să incluzi în meniu surse de proteine vegetale, precum fasolea, lintea, năutul, mazărea, tofu și soia. Legumele, fructele, cerealele integrale, nucile și semințele contribuie la obținerea unor mese echilibrate și la menținerea senzației de sațietate. De asemenea, este bine să alegi preparate gătite la cuptor, fierte sau la abur, să limitezi prăjelile și dulciurile, să bei suficientă apă și să faci mișcare în mod regulat.

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Un alt aspect important este să nu sari peste mese și să nu ajungi să mănânci foarte mult seara, din cauza senzației de foame acumulate pe parcursul zilei. Este recomandat să ai trei mese principale și, dacă simți nevoia, una sau două gustări sănătoase, precum un fruct, un iaurt vegetal fără zahăr sau o mână de nuci. Porțiile echilibrate și un program regulat de masă te pot ajuta să îți controlezi mai ușor apetitul și să eviți excesele alimentare.



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