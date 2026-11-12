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De ce puneau bunicile o felie de pâine în oala în care fierbea varza. Trucul vechi de bucătărie pe care puțini îl mai cunosc

De ce puneau bunicile o felie de pâine în oala în care fierbea varza? Trucul vechi de bucătărie ajută la reducerea mirosului puternic și este simplu de folosit.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 17:00 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 12:36
De ce puneau bunicile o felie de pâine în oala în care fierbea varza | Profimediaimages.ro
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Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că bunicile aveau tot felul de trucuri simple în bucătărie, iar multe dintre ele sunt folosite și în ziua de azi. Unul dintre cele mai cunoscute era să pună o felie de pâine în oala în care fierbea varza. Gestul nu era întâmplător. Acest obicei avea un scop bine stabilit și era folosit pentru a face gătitul mai plăcut.

De ce puneau bunicile o felie de pâine în oala în care fierbea varza. Trucul vechi de bucătărie pe care puțini îl mai cunosc

Bunicile noastre știau o mulțime de trucuri în bucătărie. Multe dintre ele nu aveau nevoie de ingrediente scumpe sau de ustensile speciale. Erau obiceiuri simple, învățate de la mamele și bunicile lor, care făceau gătitul mai ușor. Un astfel de obicei era să pună o felie de pâine în oala în care fierbea varza.

De ce ai pune pâine într-o oală cu varză? Ei bine, răspunsul are legătură cu mirosul specific pe care îl eliberează varza atunci când fierbe. În multe gospodării, acest obicei era folosit pentru a face mai plăcut procesul de gătire.

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De ce puneau bunicile pâine în oala cu varză

Varza este un ingredient nelipsit din bucătăria românească. Se folosește la sarmale, la varză călită, în ciorbe sau în diferite preparate de post. Este gustoasă și hrănitoare, însă fierberea ei vine cu un mic inconvenient, mirosul puternic.

Acest miros apare în mod natural atunci când varza este încălzită. În timpul gătirii, sunt eliberați compuși cu sulf, responsabili pentru aroma specifică a verzei fierte. Cu cât este gătită mai mult, cu atât mirosul poate deveni mai pregnant.

Bunicile încercau să reducă acest disconfort prin diferite metode. Una dintre ele era să pună o felie de pâine în oala în care fierbea varza. Pâinea era lăsată în vas în timpul fierberii, iar apoi era scoasă.

Trucul era transmis din generație în generație și era considerat un mic ajutor în gospodărie. Totuși, nu există dovezi clare că o felie de pâine poate elimina compușii care provoacă mirosul de varză. Este mai degrabă un obicei tradițional, păstrat de multe gospodine.

Cum poți reduce mirosul de varză în timpul fierberii

Dacă îți place varza fiartă, dar nu suporți mirosul care se răspândește în casă, există câteva metode simple pe care le poți încerca.

În primul rând, este bine să nu fierbi varza mai mult decât este necesar. Dacă o fierbi prea mult, mirosul poate fi mai puternic. Verifică din când în când textura și oprește focul atunci când varza a ajuns la consistența dorită.

Aerisește bucătăria. Deschide geamul sau pornește hota înainte de a începe să gătești. Astfel, mirosurile nu vor rămâne la fel de mult timp în încăpere.

De asemenea, poți folosi o oală încăpătoare și suficientă apă, astfel încât varza să fiarbă uniform. Nu este nevoie să o lași pe foc ore întregi dacă rețeta nu cere acest lucru.

Unele gospodine folosesc și foi de dafin sau alte condimente aromate. Acestea pot schimba aroma preparatului, dar nu elimină neapărat mirosul specific al verzei.

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