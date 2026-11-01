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Un român a găsit o metodă inedită de a pune varza la murat. Imaginile au devenit virale

Un român a surprins cu o metodă neobișnuită de a pune varza la murat pentru iarnă. Imaginile au devenit virale și au stârnit numeroase reacții.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 08:45 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 17:04
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Sezonul murăturilor vine cu idei dintre cele mai surprinzătoare! Un român a găsit o metodă inedită de a pregăti varza pentru murat, iar imaginile în care își pune planul în aplicare au atras imediat atenția internauților. Tehnica sa neobișnuită a făcut furori în mediul online.

Un român a găsit o metodă inedită de a pune varza la murat. Imaginile au devenit virale și au stârnit controverse

Un videoclip publicat pe TikTok a atras atenția a zeci de mii de internauți. Protagonistul este un român care a găsit o metodă cu totul neobișnuită de a pregăti varza pentru murat.

Bărbatul folosește o bormașină pentru a scobi cotorul verzei, înainte de a o pune în butoi. Imaginile au devenit rapid virale, însă nu toată lumea a fost impresionată de tehnica sa.

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În timp ce bărbatul pare să își ducă treaba la bun sfârșit fără nicio problemă, în secțiunea de comentarii au apărut numeroase reacții. Unii utilizatori s-au amuzat de metoda aleasă, în timp ce alții au criticat modul în care acesta pregătește varza pentru iarnă.

Metoda neobișnuită prin care un român pregătește varza pentru murat

Pregătirea verzei murate este o tradiție în multe gospodării din România. În fiecare toamnă, oamenii aleg verzele potrivite, pregătesc butoaiele și ingredientele necesare pentru a avea murături gustoase pe timpul iernii.

De această dată, un bărbat a atras atenția printr-o tehnică mai puțin obișnuită. În loc să folosească un cuțit sau alte ustensile clasice, acesta a apelat la o bormașină pentru a scobi cotorul verzei.

În imaginile distribuite pe TikTok, bărbatul găurește partea din mijloc a verzei, pregătind-o astfel pentru procesul de murare.

Videoclipul a strâns zeci de mii de aprecieri și a atras numeroase comentarii. Metoda sa a împărțit însă opiniile celor care au urmărit imaginile.

Dacă pentru bărbat tehnica pare una eficientă, unii dintre cei care au văzut videoclipul nu au fost de aceeași părere. Mai mulți internauți au atras atenția asupra cotorului, despre care spun că este una dintre cele mai bune părți ale verzei și că nu ar trebui îndepărtat în acest fel.

Comentariile nu au întârziat să apară. Unii au făcut haz de metoda românului, în timp ce alții au considerat că acesta strică inutil varza.

„Ați stricat cotorul, ăla e cel mai bun, cu sare!” / „Ce e mai bun se strică!” / „Numai în România vezi așa ceva!”, au fost câteva dintre reacțiile lăsate de utilizatorii TikTok.

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