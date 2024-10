Dieta Rina: Cum poți să slăbești până la 20 de kilograme în doar 90 de zile

Dieta Rina promite o pierdere în greutate între 10 și 20 de kilograme în cele 90 de zile de regim! Iată care sunt regulile de care trebuie să ții cont!

Dieta Rina a devenit extrem de populară în ultimii ani datorită rezultatelor extraordinare pe care le promite, dar și pentru că nu se bazează pe restricții alimentare.

Persoanele care s-au luptat cu multe kilograme în plus și au apelat la această dietă spun că au reușit să scadă în greutate între 10 și 20 de kilograme pe parcursul celor 90 de zile de regim.

Iată ce este dieta Rina și ce presupune regimul disociat!

Ce este dieta Rina

Dieta Rina este un regim care se întinde pe parcursul a 90 de zile și care se bazează pe consumul de produse alimentare din aceeași categorie, împărțit pe zile.

Mai exact, aceasta funcționează prin disocierea nutrienților, repetând un regim de 4 zile care se încheie cu post cu apă, și care se reia timp de 90 de zile.

Iată cum arată planul alimentar structurat pe zile!

Dieta Rina începe cu ziua de proteine (ziua 1), urmata de ziua produselor bogate in amidon (ziua 2), ziua de carbohidrati (3) si se încheie cu ultima zi de vitamine (4). Cand acest ciclu alimentar ajunge la ziua cu numarul 29 se face o pauza alimentara in care este permis exclusiv consumul de apa, pentru ca ulterior sa se reia in aceeasi ordine: ziua de proteine, amidon, carbohidrati si vitamine.

Ziua 1 este ziua care se bazează pe proteine, iar alimentele recomandate sunt:

Carnea de pasăre, de porc, vită, iepure și carnea de vânat

Fructele de mare

Peștele

Proteinele de origine vegetală

Ouăle

Este important să se facă o pauză de cel puțin 4 ore între prânz și cină.

Ziua 2 este ziua care se bazează pe alimente bogate în amidon (carbohidrați complecși, preponderent cereale nerafinate și legume) precum:

Cartofi

Fasole

Linte

Mazare

Năut

Orez

Soia (boabe)

Între mesele de carbohidrați se recomandă o pauză de minim 3 ore.

Ziua 3 se bazează pe o alimentație bogată în carbohidrați (carbohidrați simpli, preponderent cereale rafinate) precum:

Clătite

Hrișcă

Macaroane

Paste

Pizza

Porumb

Produse de patiserie

Sfecla roșie

Salate din rucola

Varză

Salată verde

Roșii

Castraveți

Ziua 4 se bazează pe vitamine, iar alimentele recomandate sunt:

Fructele

Fructele uscate, dar nu confiate

Nucile

Semințele

Specialiștii recomandă ca în zilele de vitamine mesele să aibă loc din 2 în 2 ore.

Detalii extrem de importante pentru cei care țin dieta Rina

Potrivit medicover.ro, există câteva observații de care toată lumea trebuie să țină cont.

Mai exact, medicii recomandă cel puțin 3 mese pe zi, în prima parte a zilei fiind permise fructele sau legumele la un interval de 2 ore. De asemenea, sunt permise și sucurile din fructe sau legume.

Micul dejun trebuie să fie alcătuit din fructe proaspete sau uscate, legume proaspete, oleaginoase, semințe, care pot fi consumate atât separat, cât și împreună. Este important ca micul dejun să rămână același pe perioada celor 90 de zile, prânzul și cina fiind cele care sunt permise să se schimbe pe baza ciclulului următor: proteine, amidon, cabohidrați, vitamine.

În perioada de digestie (între ora 8 seara și 4 dimineața) nu este indicat consumul niciunui aliment, iar hidratarea cu apă este indicată în toate zilele de regim, ținând cont neapărat de cel puțin 2 l pe zi.

De asemenea, pe lângă regimul alimentar este recomandat și sportul pentru îmbunătățirea tonusului muscular și menținerea unui metabolism activ.

