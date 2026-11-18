Dacă nu mai știi cu ce desert să-ți răsfeți familia la micul dejun, încearcă rețeta de fursecuri din dovleac cu fulgi de ovăz și ciocolată, în varianta de post. Combinația dintre dovleac, scorțișoară, fulgi de ovăz și ciocolată oferă un gust bogat.

Combinația dintre dovleac, scorțișoară, fulgi de ovăz și ciocolată oferă un gust bogat | Shutterstock

Aceste fursecuri au margini ușor crocante și un interior moale, cu o textură plăcută. Dovleacul copt sau piureul de dovleac aduce dulceață naturală și o aromă delicată. În combinație cu zahărul brun, acesta oferă aluatului o consistență fragedă. Scorțișoara și condimentele pentru dovleac completează gustul, fără să acopere aroma ingredientelor principale.

Fulgii de ovăz adaugă consistență și o textură ușor rustică. Ciocolata neagră completează fiecare fursec prin gustul intens și aromat. Alege ciocolată neagră fără lapte, pentru a păstra rețeta potrivită perioadelor de post.

Uleiul de cocos solid înlocuiește untul și contribuie la textura fragedă a fursecurilor. Folosește un ulei de cocos dezodorizat, dacă preferi să nu simți aroma cocosului. Poți alege și ulei de cocos virgin, pentru un gust discret tropical.

Fursecuri din dovleac cu fulgi de ovăz și ciocolată - Ingrediente

Articolul continuă după reclamă

220 g ulei de cocos solid, moale la temperatura camerei

180 g piure de dovleac

250 g făină

135 g fulgi de ovăz

165 g zahăr brun

100 g zahăr tos

10 g extract de vanilie

8 g bicarbonat de sodiu

6 g scorțișoară măcinată

5 g condimente pentru dovleac (pumpkin spice)

3 g sare

250 g ciocolată neagră de post, mărunțită.

Rețeta fursecurilor din dovleac cu fulgi de ovăz și ciocolată - Mod de preparare

Pregătește două tăvi și tapetează-le cu hârtie de copt. Încălzește cuptorul la 175°C, cu funcția de încălzire sus-jos.

Pune piureul de dovleac pe un strat de șervețele absorbante. Acoperă-l cu alte șervețele și presează ușor pentru a elimina excesul de apă. Repetă operațiunea de câteva ori, până când piureul devine mai dens. Nu îl usca complet, deoarece trebuie să păstreze puțină umiditate.

Amestecă făina, fulgii de ovăz, bicarbonatul, scorțișoara, condimentele pentru dovleac și sarea. Omogenizează ingredientele uscate, pentru a distribui uniform condimentele.

Pune uleiul de cocos într-un bol încăpător. Adaugă zahărul brun și zahărul tos, apoi amestecă bine cu o spatulă. Dacă uleiul este prea tare, lasă-l câteva minute la temperatura camerei.

Citește și: Negresă de post cu ulei de cocos

Adaugă piureul de dovleac bine scurs și extractul de vanilie. Amestecă până când ingredientele formează o compoziție uniformă. Nu este nevoie să folosești mixerul, deoarece aluatul se prepară ușor manual.

Încorporează treptat amestecul de făină și ovăz în compoziția umedă. Amestecă doar până când ingredientele se combină, fără să insiști excesiv. Adaugă ciocolata mărunțită și distribuie bucățile uniform în aluat.

Acoperă bolul și pune aluatul la frigider pentru aproximativ 30–45 de minute. Răcirea ajută uleiul de cocos să se întărească și aluatul să fie mai ușor de modelat. Fursecurile își vor păstra mai bine forma în timpul coacerii.

Cum formezi și coci fursecuri din dovleac cu fulgi de ovăz și ciocolată

Formează bile de aluat folosind aproximativ două linguri pentru fiecare fursec. Așază-le în tăvi, lăsând suficient spațiu între ele. Aplatizează ușor fiecare bilă, deoarece aluatul nu se întinde foarte mult singur.

Coace fursecurile timp de 13–15 minute, până când marginile devin ușor aurii. Centrul trebuie să rămână moale, deoarece fursecurile se întăresc în timpul răcirii. Evită să le coci prea mult, pentru a nu deveni uscate.

Scoate tăvile din cuptor și lasă fursecurile să se odihnească cinci minute. Transferă-le apoi pe un grătar și lasă-le să se răcească complet. Ciocolata va rămâne ușor moale în interior, iar textura va deveni mai stabilă.

Citește și: Salată de toamnă cu mere, rodie, tofu și ciuperci pleurotus crocante – rețetă de post

Păstrează fursecurile într-o cutie închisă ermetic, la temperatura camerei, până la cinci zile. Le poți congela pentru o perioadă mai lungă și le poți dezgheța înainte de servire.

Aceste fursecuri din dovleac cu fulgi de ovăz și ciocolată sunt potrivite pentru micul dejun, desert sau o gustare dulce. Le poți servi alături de cafea, ceai, lapte vegetal sau ciocolată caldă. Sunt potrivite și pentru pachețelul de la școală ori pentru platourile pregătite în familie.