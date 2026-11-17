Această salată de toamnă cu mere, rodie, tofu și ciuperci pleurotus crocante este o combinație delicioasă și aromată de ingrediente. Rețeta aduce împreună fructe de sezon, legume verzi, ciuperci rumenite și proteine vegetale. Este o salată hrănitoare, colorată și potrivită pentru perioadele de post.

O salată hrănitoare, colorată și potrivită pentru perioadele de post | Shutterstock/AI

Merele crocante oferă o dulceață discretă și o textură proaspătă. Alege mere roșii, cu pulpă fermă și gust ușor acrișor. Acestea se potrivesc foarte bine cu semințele de rodie. Rodia aduce o notă fructată și o aciditate plăcută.

Avocado completează salata prin textura sa cremoasă și gustul delicat. În combinație cu frunzele de rucola, oferă prospețime și consistență. Poți folosi și un amestec de salată verde, dacă preferi un gust mai blând.

Tofu înlocuiește cu succes brânza feta din varianta clasică. Alege tofu simplu, bine scurs și suficient de ferm. Condimentează-l cu boia dulce, usturoi și puțin piper. Rumenește cuburile până când capătă o crustă aurie. Interiorul trebuie să rămână fraged.

Un ingredient deosebit îl reprezintă ciupercile pleurotus crocante. Iar nucile pecan caramelizate și semințele de dovleac completează preparatul. Siropul de arțar și scorțișoara le oferă o aromă specifică sezonului rece. Aceste ingrediente adaugă un contrast crocant și o dulceață subtilă.

Articolul continuă după reclamă

Dressingul cu oțet de mere, muștar Dijon și ierburi aromatice echilibrează toate aromele. Uleiul de măsline oferă consistență și completează gustul ingredientelor. Cimbrul și salvia aduc note aromatice potrivite pentru această combinație.

Salata poate fi servită la prânz sau la cină. Este suficient de consistentă pentru a constitui o masă completă. O poți pregăti și pentru o masă de weekend sau pentru un meniu festiv de post.

Un avantaj important îl reprezintă varietatea ingredientelor. Fiecare porție conține proteine vegetale, fibre, grăsimi sănătoase și micronutrienți. Prepară ingredientele separat și asamblează salata înainte de servire. Astfel, păstrezi textura crocantă a ciupercilor și prospețimea frunzelor.

Salată de toamnă cu mere, rodie, tofu și ciuperci pleurotus crocante – Ingrediente

Pentru salată:

150 g rucola sau amestec de frunze verzi

2 mere roșii, cu pulpă fermă

1 avocado bine copt

150 g semințe de rodie

200 g tofu simplu, ferm

250 g ciuperci pleurotus

50 g nuci pecan

30 g semințe de dovleac

20 ml ulei de măsline

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia afumată

½ linguriță usturoi granulat

20 g amidon de porumb

Sare și piper negru, după gust.

Pentru nucile caramelizate:

30 ml sirop de arțar

¼ linguriță scorțișoară

Un praf de sare.

Pentru dressing:

80 ml ulei de măsline extravirgin

50 ml oțet de mere

15 g muștar Dijon

10 ml sirop de arțar

1 lingură cimbru proaspăt

2 lingurițe salvie proaspătă, tocată

Sare și piper negru, după gust.

Salată de toamnă cu mere, rodie, tofu și ciuperci pleurotus crocante - Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea nucilor caramelizate și a semințelor.

Preîncălzește cuptorul la 175°C. Tapetează o tavă cu hârtie de copt.

Pune nucile pecan și semințele de dovleac într-un bol. Adaugă siropul de arțar, scorțișoara și sarea. Amestecă bine, până când toate ingredientele sunt acoperite.

Întinde amestecul într-un singur strat pe tavă. Introdu tava în cuptor pentru aproximativ 8-10 minute. Amestecă o dată, pentru o rumenire uniformă. Scoate tava și lasă nucile să se răcească.

Citește și: Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație

Pregătirea tofu-ului rumenit

Scurge bine tofu și presează-l între două prosoape de hârtie. Îndepărtează excesul de apă, apoi taie-l în cuburi potrivite.

Pune cuburile într-un bol încăpător. Adaugă boiaua dulce, usturoiul granulat, sare și piper. Presară amidonul și amestecă delicat.

Încinge uleiul de măsline într-o tigaie antiaderentă. Adaugă tofu într-un singur strat. Rumenește cuburile pe toate părțile, la foc mediu. Întoarce-le periodic, până când formează o crustă aurie.

Scoate tofu pe o farfurie tapetată cu hârtie absorbantă. Lasă-l să se răcorească puțin înainte de asamblarea salatei.

Pregătirea ciupercilor pleurotus crocante pentru salată de toamnă cu mere

Curăță ciupercile pleurotus și îndepărtează partea tare a codițelor. Rupe pălăriile în fâșii subțiri, urmărind fibrele naturale.

Tamponează ciupercile cu prosoape de hârtie. Este important să elimini excesul de umiditate. Astfel, ciupercile se vor rumeni frumos.

Încinge puțin ulei într-o tigaie largă. Adaugă ciupercile în tranșe, fără să aglomerezi tigaia. Condimentează cu sare, piper și boia afumată.

Rumenște ciupercile la foc mediu spre mare. Întoarce-le periodic, până când devin aurii și ușor crocante. Nu le acoperi cu capac, deoarece vor elibera prea multă apă.

Scoate ciupercile pe o farfurie. Lasă-le câteva minute să se răcorească. Păstrează-le separat până la momentul servirii.

Spală bine rucola și scurge-o foarte bine. Dacă folosești alte frunze verzi, pregătește-le în același mod.

Spală merele și îndepărtează cotoarele. Taie-le în felii subțiri, păstrând coaja. Curăță avocado și taie pulpa în cuburi.

Pregătește semințele de rodie și păstrează-le într-un bol separat. Verifică dacă nucile caramelizate s-au răcit complet.

Citește și: Pleurotus în crustă de pesmet cu parmezan

Pregătirea dressingului aromat pentru salată de toamnă cu mere, rodie, tofu și ciuperci pleurotus crocante

Toarnă uleiul de măsline într-un borcan cu capac. Adaugă oțetul de mere și muștarul Dijon. Pune siropul de arțar și ierburile aromatice.

Condimentează cu sare și piper negru. Închide borcanul și agită energic câteva secunde. Continuă până când obții un dressing omogen.

Gustă și ajustează cantitatea de oțet sau sirop de arțar. Păstrează dressingul separat până la asamblarea salatei.

Asamblarea și servirea salatei

Așază rucola într-un bol încăpător sau pe un platou mare. Distribuie deasupra feliile de mere și cuburile de avocado.

Adaugă semințele de rodie și cuburile rumenite de tofu. Pune ciupercile pleurotus crocante printre celelalte ingrediente. Presară nucile pecan caramelizate și semințele de dovleac.

Toarnă dressingul treptat, chiar înainte de servire. Amestecă delicat, fără să zdrobești avocado sau tofu. Păstrează câteva nuci și semințe pentru decor.

Servește salata imediat, cât ciupercile și tofu păstrează textura rumenită. Preparatul este potrivit atât pentru prânz, cât și pentru o cină consistentă.

Citește și: Chec de post cu mere răzuite. Rețeta unui desert pufos, aromat și ușor umed

Sfaturi pentru o salată de toamnă cu mere, rodie, tofu și ciuperci pleurotus crocante reușită

Alege tofu ferm, deoarece își păstrează mai bine forma la rumenire. Nu sări peste etapa de eliminare a excesului de apă.

Rumenște ciupercile în tranșe mici. Astfel, acestea se vor prăji, nu se vor înăbuși. Folosește o tigaie bine încinsă pentru rezultate mai bune.

Adaugă dressingul numai înainte de servire. Păstrează ingredientele crocante separat, dacă pregătești salata în avans. Poți pregăti tofu, ciupercile și nucile cu câteva ore înainte.