Dacă ești fan deserturi, trebuie să încerci rețeta de fursecuri fragede cu merișoare și ciocolată albă, aromate cu portocală. Se prepară ușor și sunt perfecte pentru masa de Crăciun.

Dacă vrei să pregătești un desert simplu și gustos pentru Crăciun, aceste fursecuri cu merișoare și ciocolată albă sunt o alegere inspirată. Sunt moi la interior, ușor crocante pe margini și au o aromă plăcută de portocală.

Fursecuri fragede cu merișoare și ciocolată albă, perfecte pentru Crăciun. Rețeta simplă, gata în doar 25 de minute

Fursecurile de casă sunt printre cele mai apreciate deserturi în perioada sărbătorilor de iarnă. Dacă vrei să pregătești ceva bun, fără să petreci prea mult timp în bucătărie, încearcă această rețetă de fursecuri cu merișoare și ciocolată albă.

Ingrediente pentru fursecuri cu merișoare și ciocolată albă

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Pentru această rețetă ai nevoie de următoarele ingrediente:

Unt: folosește unt fără sare, lăsat la temperatura camerei, pentru a se amesteca mai ușor cu zahărul.

Zahăr brun: ajută la obținerea unei texturi moi și ușor elastice.

Zahăr alb: oferă fursecurilor margini ușor crocante.

Făină: poți folosi făină albă obișnuită, pentru prăjituri.

Praf de copt: ajută aluatul să crească ușor.

Sare: echilibrează gustul dulce.

Coajă rasă de portocală: oferă o aromă proaspătă și completează foarte bine gustul merișoarelor.

Extract de vanilie: adaugă o aromă plăcută desertului.

Ou: să fie scos din frigider înainte de preparare.

Ciocolată albă: folosește picături de ciocolată albă sau ciocolată tăiată în bucăți mici.

Merișoare: poți alege fructe proaspete, congelate sau uscate. Dacă folosești merișoare uscate, le poți pune în apă fierbinte timp de 15-20 de minute. Astfel, se vor înmuia și vor avea o textură mai plăcută în fursecuri. Înainte să le adaugi în aluat, scurge-le bine de apă.

Cum prepari fursecurile cu merișoare și ciocolată albă

1. Pregătește cuptorul și tava

Încălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Tapetează o tavă cu hârtie de copt sau folosește un covoraș din silicon pentru copt.

2. Amestecă untul cu zahărul

Pune untul moale într-un bol încăpător. Adaugă zahărul brun și zahărul alb. Mixează timp de aproximativ 2-3 minute, până când obții o compoziție cremoasă și pufoasă.

Adaugă oul și continuă să amesteci. Pune apoi extractul de vanilie și coaja rasă de portocală. Amestecă până când ingredientele sunt bine încorporate.

3. Adaugă ingredientele uscate

Într-un alt bol, amestecă făina cu praful de copt și sarea. Adaugă treptat ingredientele uscate peste compoziția cu unt.

Mixează la viteză mică doar până când se formează aluatul. Nu este nevoie să amesteci prea mult.

4. Încorporează merișoarele și ciocolata albă

Adaugă merișoarele și picăturile de ciocolată albă. Amestecă ușor cu o spatulă, până când sunt distribuite uniform în aluat.

Ai grijă să nu zdrobești merișoarele. Acestea trebuie să rămână întregi sau în bucăți vizibile, pentru ca fursecurile să aibă o textură plăcută.

5. Formează fursecurile

Ia bucăți mici de aluat și formează bile de aproximativ 2,5 centimetri. Așază-le în tavă, lăsând suficient spațiu între ele. Este recomandat să păstrezi o distanță de aproximativ 5 centimetri, deoarece fursecurile se vor întinde în timpul coacerii.

6. Coace fursecurile

Pune tava în cuptor și coace fursecurile până când marginile devin ușor aurii. Timpul de coacere poate varia în funcție de cuptor și de dimensiunea fursecurilor.

Nu le lăsa prea mult la cuptor. Chiar dacă mijlocul pare încă moale, fursecurile se vor întări puțin pe măsură ce se răcesc.

Lasă-le aproximativ 5 minute în tavă, apoi mută-le cu grijă pe un grătar pentru a se răci complet.

Sfaturi pentru fursecuri moi și aromate

Dacă vrei să obții fursecuri fragede, care să rămână moi la interior, ține cont de câteva recomandări:

Folosește unt la temperatura camerei, pentru a obține o compoziție cremoasă.

Nu amesteca excesiv aluatul după ce adaugi făina.

Nu zdrobi merișoarele atunci când le încorporezi.

Lasă suficient spațiu între fursecuri în tavă.

Nu le coace prea mult. Marginile trebuie să fie ușor aurii, iar mijlocul să rămână moale.

Dacă folosești merișoare uscate, urmărește cu atenție timpul de coacere.

După ce s-au răcit complet, păstrează fursecurile într-un recipient închis, la temperatura camerei.

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