Antena Căutare
Home Lifestyle Food Fursecuri fragede cu merișoare și ciocolată albă, perfecte pentru Crăciun. Rețeta simplă, gata în doar 25 de minute

Fursecuri fragede cu merișoare și ciocolată albă, perfecte pentru Crăciun. Rețeta simplă, gata în doar 25 de minute

Dacă ești fan deserturi, trebuie să încerci rețeta de fursecuri fragede cu merișoare și ciocolată albă, aromate cu portocală. Se prepară ușor și sunt perfecte pentru masa de Crăciun.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 12:00 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 14:22
Fursecuri fragede cu merișoare și ciocolată albă, perfecte pentru Crăciun | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Dacă vrei să pregătești un desert simplu și gustos pentru Crăciun, aceste fursecuri cu merișoare și ciocolată albă sunt o alegere inspirată. Sunt moi la interior, ușor crocante pe margini și au o aromă plăcută de portocală.

Fursecuri fragede cu merișoare și ciocolată albă, perfecte pentru Crăciun. Rețeta simplă, gata în doar 25 de minute

Fursecurile de casă sunt printre cele mai apreciate deserturi în perioada sărbătorilor de iarnă. Dacă vrei să pregătești ceva bun, fără să petreci prea mult timp în bucătărie, încearcă această rețetă de fursecuri cu merișoare și ciocolată albă.

Ingrediente pentru fursecuri cu merișoare și ciocolată albă

Articolul continuă după reclamă

Pentru această rețetă ai nevoie de următoarele ingrediente:

  • Unt: folosește unt fără sare, lăsat la temperatura camerei, pentru a se amesteca mai ușor cu zahărul.
  • Zahăr brun: ajută la obținerea unei texturi moi și ușor elastice.
  • Zahăr alb: oferă fursecurilor margini ușor crocante.
  • Făină: poți folosi făină albă obișnuită, pentru prăjituri.
  • Praf de copt: ajută aluatul să crească ușor.
  • Sare: echilibrează gustul dulce.
  • Coajă rasă de portocală: oferă o aromă proaspătă și completează foarte bine gustul merișoarelor.
  • Extract de vanilie: adaugă o aromă plăcută desertului.
  • Ou: să fie scos din frigider înainte de preparare.
  • Ciocolată albă: folosește picături de ciocolată albă sau ciocolată tăiată în bucăți mici.
  • Merișoare: poți alege fructe proaspete, congelate sau uscate. Dacă folosești merișoare uscate, le poți pune în apă fierbinte timp de 15-20 de minute. Astfel, se vor înmuia și vor avea o textură mai plăcută în fursecuri. Înainte să le adaugi în aluat, scurge-le bine de apă.

Cum prepari fursecurile cu merișoare și ciocolată albă

1. Pregătește cuptorul și tava

Încălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Tapetează o tavă cu hârtie de copt sau folosește un covoraș din silicon pentru copt.

2. Amestecă untul cu zahărul

Pune untul moale într-un bol încăpător. Adaugă zahărul brun și zahărul alb. Mixează timp de aproximativ 2-3 minute, până când obții o compoziție cremoasă și pufoasă.

Adaugă oul și continuă să amesteci. Pune apoi extractul de vanilie și coaja rasă de portocală. Amestecă până când ingredientele sunt bine încorporate.

3. Adaugă ingredientele uscate

Într-un alt bol, amestecă făina cu praful de copt și sarea. Adaugă treptat ingredientele uscate peste compoziția cu unt.

Mixează la viteză mică doar până când se formează aluatul. Nu este nevoie să amesteci prea mult.

4. Încorporează merișoarele și ciocolata albă

Adaugă merișoarele și picăturile de ciocolată albă. Amestecă ușor cu o spatulă, până când sunt distribuite uniform în aluat.

Ai grijă să nu zdrobești merișoarele. Acestea trebuie să rămână întregi sau în bucăți vizibile, pentru ca fursecurile să aibă o textură plăcută.

5. Formează fursecurile

Ia bucăți mici de aluat și formează bile de aproximativ 2,5 centimetri. Așază-le în tavă, lăsând suficient spațiu între ele. Este recomandat să păstrezi o distanță de aproximativ 5 centimetri, deoarece fursecurile se vor întinde în timpul coacerii.

6. Coace fursecurile

Pune tava în cuptor și coace fursecurile până când marginile devin ușor aurii. Timpul de coacere poate varia în funcție de cuptor și de dimensiunea fursecurilor.

Nu le lăsa prea mult la cuptor. Chiar dacă mijlocul pare încă moale, fursecurile se vor întări puțin pe măsură ce se răcesc.

Lasă-le aproximativ 5 minute în tavă, apoi mută-le cu grijă pe un grătar pentru a se răci complet.

Sfaturi pentru fursecuri moi și aromate

Dacă vrei să obții fursecuri fragede, care să rămână moi la interior, ține cont de câteva recomandări:

  • Folosește unt la temperatura camerei, pentru a obține o compoziție cremoasă.
  • Nu amesteca excesiv aluatul după ce adaugi făina.
  • Nu zdrobi merișoarele atunci când le încorporezi.
  • Lasă suficient spațiu între fursecuri în tavă.
  • Nu le coace prea mult. Marginile trebuie să fie ușor aurii, iar mijlocul să rămână moale.
  • Dacă folosești merișoare uscate, urmărește cu atenție timpul de coacere.
  • După ce s-au răcit complet, păstrează fursecurile într-un recipient închis, la temperatura camerei.

Citește și: Biscuiți delicioși fără făină, din doar trei ingrediente. Rețeta simplă pe care o poți pregăti acasă

Murături în sare sau în oțet? Carmen Brumă explică ce variantă să alegi și care sunt diferențele pentru sănătate...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Cât de des trebuie să speli prosoapele de baie. Greşeala care te poate îmbolnăvi în timp Cât de des trebuie să speli prosoapele de baie. Greşeala care te poate îmbolnăvi în timp
Observatornews.ro Nvidia îşi caută un nou CEO. Cine este Rene Haas, principalul favorit să-i ia locul lui Jensen Haung Nvidia îşi caută un nou CEO. Cine este Rene Haas, principalul favorit să-i ia locul lui Jensen Haung
Antena 3 ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
AS.ro Teodora Stoica s-a pomenit cu banii în cont, de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?” Suma era imensă Teodora Stoica s-a pomenit cu banii în cont, de la Gigi Becali: &#8222;Ce e asta? E o greșeală?&#8221; Suma era imensă
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Murături în sare sau în oțet? Carmen Brumă explică ce variantă să alegi și care sunt diferențele pentru sănătate
Murături în sare sau în oțet? Carmen Brumă explică ce variantă să alegi și care sunt diferențele pentru...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Supă cremă de conopidă coaptă, gustoasă, cremoasă și foarte hrănitoare
Supă cremă de conopidă coaptă, gustoasă, cremoasă și foarte hrănitoare
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x