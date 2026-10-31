Biscuiți delicioși fără făină, din doar trei ingrediente. Rețeta simplă pe care o poți pregăti acasă

Dacă ai unt de arahide, zahăr brun și un ou, poți prepara fursecuri delicioase fără făină. Iată rețeta mai jos.

Ai poftă de fursecuri, dar îți dorești o rețetă rapidă și ușor de preparat? Încearcă rețeta de fursecuri cu unt de arahide, cu doar trei ingrediente.

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Biscuiți delicioși fără făină, din doar trei ingrediente

Sunt fără gluten, deoarece nu conțin făină, iar pentru prepararea lor ai nevoie de doar trei ingrediente: unt de arahide, zahăr brun și un ou.

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Timpul total de preparare este de 30 de minute (20 de minute pregătirea biscuiților, iar 10 minute vor sta la cuptor), iar ingredientele sunt suficiente pentru 18 bucăți.

Ingrediente

¾ cană + ¼ cană de unt de arahide cremos, folosit în două etape

1 cană de zahăr brun, presat în cană, folosit în două etape

1 ou mare

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Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 175 °C. Într-un bol, amestecă ¾ cană de unt de arahide, ½ cană de zahăr brun și un ou, până când obții o compoziție omogenă.

Formează 18 biluțe din aluat, folosind aproximativ o lingură de compoziție pentru fiecare, apoi așază-le într-o tavă de copt unsă cu puțin ulei.

Apasă cu vârful degetului mare în centrul fiecărei biluțe pentru a forma o adâncitură. Lasă-le deoparte.

Pentru a prepara umplutura, amestecă ¼ cană de unt de arahide cu ¼ cană de zahăr brun într-un bol, până când obții o compoziție fină și omogenă. Formează biluțe în număr egal cu cel al blatului de pe tavă, trece-le pe toate prin zahărul brun rămas (¼), după care pune biluțele de umplutură în adâncitura din fursecurile așezate pe tavă.

Bagă la cuptor pentru 10-12 minute, până capătă o culoare arămie. După ce le scoți de la cuptor, lasă-le să se răcească aproximativ 5 minute înainte de a le transfera pe un platou.

Biscuiții pot fi păstrați într-un recipient acoperit până la 3 zile.

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Du fursecurile simple cu unt de arahide la un alt nivel, cu adaosuri și combinații delicioase

Aceste fursecuri sunt ideale pentru toți cei care adoră gustul untului de arahide. Au o textură moale și fragedă, sunt dulci și au o aromă intensă de arahide. Cel mai mare avantaj este că poți amesteca toate cele trei ingrediente într-un singur bol și poți coace fursecurile imediat sau poți păstra aluatul la frigider până când ești gata să le prepari.

Aluatul se pregătește foarte ușor. Amestecă pur și simplu untul de arahide, oul și zahărul brun până când obții o compoziție omogenă și fină. Este important să folosești unt de arahide cremos, deoarece varianta cu bucățele de arahide poate face ca fursecurile să se întindă mai puțin în timpul coacerii și să aibă o textură mai sfărâmicioasă. Totuși, untul de arahide cu bucățele adaugă o textură plăcută fursecurilor.

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După ce aluatul este gata, urmează partea cea mai distractivă: modelarea fursecurilor. Formează biluțe din aluat, folosind aproximativ o lingură de compoziție pentru fiecare. Apoi, alege cum vrei să le pregătești: poți face fursecuri cu o adâncitură în centru, pe care să o umpli cu unt de arahide, sau poți opta pentru varianta clasică, decorată cu modelul încrucișat obținut prin apăsarea ușoară a unei furculițe.

Scoate fursecurile din cuptor și lasă-le să se răcească pe tavă înainte de a le muta, deoarece, în lipsa făinii, sunt foarte moi și fragile cât timp sunt fierbinți.

Nimeni nu ar bănui că sunt preparate din doar trei ingrediente.

Acesta este momentul ideal pentru a le desăvârși gustul cu un praf de fulgi de sare de mare. Aceasta echilibrează dulceața zahărului brun și intensifică aroma delicată, cu note de nucă, a untului de arahide.

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Dacă le adâncești ușor la mijloc, poți înlocui umplutura de unt de arahide cu ciocolată topită sau cu o linguriță din gemul tău preferat de fructe, pentru o combinație inspirată de sendvișul american cu unt de arahide și gem.

Servește fursecurile alături de o ceașcă de cafea sau de ceai fierbinte. Pentru un desert și mai savuros, pune o cupă de înghețată delicioasă cu aroma ta preferată între două fursecuri și obține un sendviș cu înghețată.