Carmen Brumă a dezvăluit care este diferența dintre murăturile în oțet și cele în sare, dar și care sunt cele mai sănătoase pentru organism.

Mai ales toamna, aproape că nu există casă din România în care să nu se fi pus murături. Gogonele, castraveți, varză, morcovi, conopidă, pepene și câte și mai câte bunătăți sunt pregătite în borcane sau butoaie, pentru sezonul rece. Servite la salata de boeuf, la fripturi sau la mâncăruri gătite, acestea dau un plus de savoare preparatelor.

Recent, Carmen Brumă a dezvăluit care este diferența întren murăturile în sare și cele în oțet, dar și care sunt cele mai bune pentru sănătate. Descoperă totul în rândurile de mai jos.

Murături în sare sau în oțet? Carmen Brumă explică ce variantă să alegi și care sunt diferențele pentru sănătate

Murăturile nu lipsesc de pe mesele românilor mai ales în sezonul rece. Acestea dau, fără doar și poate, un plus de savoare diferitelor rețete. În plus, murăturile au și numeroase beneficii pentru organism, iar efectele lor se pare că diferă în funcție de cum sunt făcute. Carmen Brumă a explicat recent diferența dintre murături în oreț și murături în sare.

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„Ai auzit că murăturile sunt bune pentru microbiom. Dar care murături? În sare, oțet? E vreo diferență? Îți explic în video”, a spus Carmen Brumă în dreptul unui clip video publicat pe pagina sa oficială de Instagram.

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„Murăturile în sale sau oțet? Ce alegem? Dacă vrei beneficii pentru microbiom, atunci mergi pe murături în saramură. Acolo se întâmplă fermentația lactică, apar bacteriile bune, mia ales din familia lactobacillus, care oferă protecție, sprijin digestiv și imunitar, mai ales dacă murăturile sunt nepasteurizate. Dar atenție la sare dacă medicul ți-a spus să o reduci. Mergi pe porții mici și poți chiar să le clătești rapid înainte. Murăturile în oțet nu mai au prebiotice de obicei pentru că oțetul acidifică și nu lasă loc fermentației lactice, iar multe produse sutn și pasteurizate. Deci, nu prea au șanse. Totuși, varianta în oțet avantajele ei. E foarte sățioasă, are mai puține calorii, te ajută să mănânci mai multe legume și poate tăia pofta de ronțăieli. În plus, oțetul, mai precis acidul acetic, poate reduce ușor vârful glicemic după o masă bogată în amidon. Pe scurt, ambele au beneficii, dar diferite”

Este important de menționat faptul că aceste sfaturi trebuie corelate și cu cele primite de la medic, atunci când o persoană are anumite afecțiuni. În cazul bolnavilor cu afecțiuni cardiace sau renale se poate impune o scădere a cantității zilnice de sare sau chiar excluderea totală a murăturilor pe bază de sare din alimentație.