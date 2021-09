Rețeta lui Vlăduț de la Neatza cu Răzvan și Dani. Hot dog nemțesc cu crenvurști de la Cris-Tim și varză murată

Pentru care aveți nevoie de următoarele ingrediente: varză murată, ceapă caramelizată, muștar, crenvuști, dar și alte ingrediente delicioase.

“Astăzi vin cu o propunere de rețetă foarte foarte rapidă, o rețetă pe care o recomand pentru toata familia. Este vorba de o rețetă germană și asta îmi place mie foarte foarte mult! Este vorba de hot dog nemțesc cu varză murată, ceapă caramelizată și muștar. Pentru că am un hot-dog am nevoie de crenvurști și am nevoie de niște crenvurști de foarte bună calitate”, spune Vlăduț.

Vlăduț va folosi crevurștii din pipet de pui de la Cris-Tim cu eticheta curaă. Eticheta curată înseamnă că produsul nu conține conservanți, monoglutamați, coloranți artificiali.

Dacă ești un iubitor al crenvurștilor, atunci este o masă perfectă pentru tine pe care o poți degusta acasă sau la birou!

Rețetă de hot dog nemțesc cu varză murată, ceapă caramelizată și muștar

Vlăduț a pus la fiert crenvurștii timp de trei minute și s-a apucat de pregătit hot dogul delicios.

Ingrediente:

crenvurști Cris-Tim

chiflă de hot dog

ceapă caramelizată

varză murată gătită cu paste de tomate

muștar

ketchup

Mode de preparare:

1. Fierbeți crenvurștii Cris-Tim timp de 3 minute

2. Amestecați varza murată cu puțin suc de roșii sau pastă de tomate

3. Adăugați pe rând în chifla de hot dog varza, crenvurștii fierți, ceapa și muștarul

"Este o gustare sau un mic dejun chiar mai consistent pentru zilele mai răcoroase și îl recomand pentru întreaga familie", încheie Vlăduț.

Atunci când nu ai timp să stai prea mult în bucătărie și totuși trebuie să gătești ceva, iar comanda ajunge în mai mult de 45 de minute, poți opta pentru o rețetă simplă, rapidă și gustoasă. Îți va lua mai puțin de 10 minute să o faci!

