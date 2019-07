Zacuscă de ciuperci. Două cele mai bune rețete de zacuscă făcută în casă

Zacusca de ciuperci făcută în casă este delicioasă. Putem face zacuscă cu ciuperci de pădure, gălbiori sau pur și simplu cu ciuperci champignon. Iată două rețete simple și delicioase

Zacuscă de ciuperci - Rețeta tradițională

Ingrediente zacuscă de ciuperci

2 kg de ciuperci

1 kg de ceapă

1 kg de gogoşari sau capia

o cană de ulei

4 căţei de usturoi

1-2 căni de suc de roşii

boabe de piper

sare după gust

Zacuscă de ciuperci. Mod de preparare:

Spălăm ciupercile cu multă apă, dar nu le curăţăm de pielea de deasupra. Le punem la fiert circa 20 de minute, le scurgem şi apoi le trecem prin maşina de tocat, cu sita mare.

Până fierb ciupercile, curăţăm ceapa mare, o tăiem în jumătăţi şi o lăsăm să stea deoparte, într-un castron cu apă rece, vreo 10 minute. Apoi o scurgem şi o punem aşa întreagă să se înnăbuşe într-o tigaie cu capac, la foc mic, cu jumătate de cană de ulei și sare.

După ce am terminat cu ceapa, o trecem şi pe ea prin maşină. In uleiul rămas vom înnăbuşi gogoşarii, curăţaţi, spăţai şi tăiaţi în jumătăţi. La fel. îi presărăm cu sare şi îi ţinem sub capac la foc domol.Când s-au înmuiat, îi tocăm şi pe aceştia, la maşină.

Amestecăm totul şi lăsăm pe foc mic să scadă zacusca de ciuperci. Sucul de roşii se adaugă mai spre final, atfel se întăresc legumele. De-abia după ce a mai scăzut zacusca putem potrivi gustul cu roşii. Apoi adăugăm şi condimentele, usturoiul tăiat felii mici şi potrivim de sare. Când este gata, o punem fierbinte în borcane sterilizate.

Rețetă zacuscă de ciuperci gălbiori

Zacuscă de ciuperci gălbiori, ingrediente:

1 kg ardei

1 kg ciuperci gălbiori

1 ardei iute

500 g ceapă

100 ml ulei

1/2 litru bulion de roșii

1 linguriță boia dulce

3 căței usturoi

2 foi de dafin

sare și piper după gust

Zacuscă de ciuperci gălbiori, mod de preparare:

Ardeii se coc pe aragaz. Se coc până se înegresc. Se pun într-un vas, se presară cu sare și se acoperă cu un capac. Se curăță ardeii de coajă, de semințe și de cotor. Se toacă mărunt, de preferat manual. Ciupercile se spală și se toacă cubulețe, dar nu foarte mărunte. Ceapa ce toacă mărunt și se călește în ulei. Se lasă aproximativ 10 minute la călit și apoi se adaugă ciupercile și se lasă 25 de minute, până scade bine.

Se adaugă ardeii tocați cu tot cu zeama pe care o lasă și adăugați și foile de dafin care dau o aromă minunată în zacusca de ciuperci

După 10-15 minute adăugați și bulionul și mai lăsați pe foc, să fiarbă, aproximativ 1 oră, amestecând tot timpul pentru a nu se prinde. După o oră se adaugă usturoiul zdrobit, ardeiul iute (nu este obligatoriu sa-l folosiți), sare și piper.

Se pune zacusca de ciuperci în borcane sterilizate și se învelesc în pături pentru a se răci treptat.

Cum sterilizăm borcanele pentru zacuscă

Pe foc . Spală borcanele cu apă și detergent, clătește-le bine și apoi așază-le într-o cratiță mare, pe fundul căreia ai pus un șervet curat. Lasă să fiarbă apa cam 10 minute, stinge focul și apoi lasă-le încă 10-15 minute. Se scot pe un șervet curat.

. Spală borcanele cu apă și detergent, clătește-le bine și apoi așază-le într-o cratiță mare, pe fundul căreia ai pus un șervet curat. Lasă să fiarbă apa cam 10 minute, stinge focul și apoi lasă-le încă 10-15 minute. Se scot pe un șervet curat. În tava de la cuptor , spălate bine, cu gura în sus. Le lași cam 15-20 de minute (fără capace), la 150 de grade, apoi le scoți cu tot cu tavă și le poți umple cu produsul fierbinte. Capacele le vei spăla cu apă fierbine și apoi le vei șterge cu un șervet curat.

, spălate bine, cu gura în sus. Le lași cam 15-20 de minute (fără capace), la 150 de grade, apoi le scoți cu tot cu tavă și le poți umple cu produsul fierbinte. Capacele le vei spăla cu apă fierbine și apoi le vei șterge cu un șervet curat. La cuptorul cu microunde. Cuptorul cu microunde sterilizează imediat. Sunt suficiente două minute ca un borcan să fie steril. Doar că nu poţi pune prea multe borcane în cuptorul cu microunde. Capacele se sterilizează separat, în apă care fierbe.

Cuptorul cu microunde sterilizează imediat. Sunt suficiente două minute ca un borcan să fie steril. Doar că nu poţi pune prea multe borcane în cuptorul cu microunde. Capacele se sterilizează separat, în apă care fierbe. Sterilizarea în mașina de spălat vase, pentru cine are. Se așază borcanele și se aplică un ciclu scurt de spălare cu detergent, apoi se alege un program de spalăre la temperaturi mari, de 65°-70° fără a adăuga detergent. Este cea mai comodă metodă și are avantajul că se pot steriliza recipientele împreună cu capacele lor.

