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iPhone-ul te poate asculta? Setarea pe care o poți dezactiva pentru a limita accesul la microfon. Ce trebuie să faci

Dacă ai iPhone, atunci trebuie să știi ce este funcția Live Listen, cum folosește microfonul telefonului și ce pași trebuie să urmezi pentru a o dezactiva.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 10:25 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 10:42
iPhone-ul te poate asculta? Setarea pe care o poți dezactiva pentru a limita accesul la microfon | Profimediaimages.ro
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iPhone-ul are o funcție despre care nu știu prea mulți, funcție care poate transforma telefonul într-un microfon și poate transmite sunetele din jur către căști AirPods sau aparate auditive compatibile. Se numește Live Listen și este concepută pentru a ajuta persoanele cu probleme de auz. Dacă nu o folosești, poți verifica setările și o poți dezactiva în câțiva pași simpli.

iPhone-ul te poate asculta? Setarea pe care o poți dezactiva pentru a-ți proteja confidențialitatea. Ce trebuie să faci

O funcție disponibilă pe iPhone a atras atenția unei experte în securitate cibernetică și protecția datelor. Este vorba despre Live Listen.

Kaitlyn, o specialistă care oferă sfaturi despre securitatea online pe Instagram, le recomandă utilizatorilor să verifice această setare și să se asigure că o folosesc doar atunci când au nevoie de ea.

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Într-un videoclip publicat pe Instagram, Kaitlyn a vorbit despre importanța protejării datelor personale și a explicat de ce utilizatorii ar trebui să fie atenți la funcțiile pe care le activează pe telefon.

„Bună, sunt Kaitlyn, sunt expertă în securitate cibernetică și protecția datelor și vreau să te ajut să-ți protejezi confidențialitatea”, a spus aceasta în mesajul publicat pe rețeaua socială.

Ce este Live Listen și cum funcționează

Kaitlyn a explicat cum funcționează această setare și de ce utilizatorii ar trebui să fie atenți la modul în care o folosesc.

„Există o funcție numită «Live Listen», concepută pentru persoanele cu probleme de auz. Telefonul tău devine, literalmente, un microfon și transmite în direct ceea ce aude direct către AirPods sau aparatele auditive, generând transcrieri. Este o funcție excelentă dacă ai nevoie de ea, dar dacă nu, ar trebui să o dezactivezi, deoarece poate deveni ușor periculoasă. În prezent, această funcție este activată în mod implicit”, a spus ea.

Cum dezactivezi Live Listen pe iPhone

Dacă nu folosești această funcție, poți verifica setările telefonului și o poți opri. Kaitlyn a prezentat și pașii pe care utilizatorii îi pot urma pentru a găsi opțiunea.

„Tot ce trebuie să faci este să accesezi «Setări», «Accesibilitate», «Audio și vizual», apoi «Live Listen» și să o dezactivezi”, a explicat specialista.

Este important de precizat că dezactivarea funcției Live Listen nu oprește toate utilizările microfonului de pe iPhone. Aplicațiile pentru apeluri, înregistrări audio sau mesaje vocale pot avea nevoie în continuare de acces la microfon.

Funcția Live Listen poate fi utilă pentru persoanele care au nevoie de sprijin pentru auz, dar este bine să știi cum funcționează și cum o poți controla.

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