O vulnerabilitate recent dezvăluită în Java ridică semne de întrebare cu privire la securitatea numeroaselor sisteme și aplicații utilizate de organizații din întreaga lume. Iată cât de extins este impactul, ce sisteme sunt vulnerabile și ce măsuri trebuie luate.

Ce aplicații și servicii ar putea fi vulnerabile | Shutterstock

Java este utilizat pe scară largă în aplicații și servicii informatice, inclusiv în infrastructurile organizațiilor publice și private. Din acest motiv, vulnerabilitatea poate avea consecințe semnificative asupra securității sistemelor care nu sunt actualizate la timp.

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La data de 17 noiembrie 2026, a fost făcută publică vulnerabilitatea de securitate CVE-2026-114938, denumită „Java4Shell”, identificată în mediul de execuție Java OpenJDK. Vulnerabilitatea afectează mecanismul de decodificare Base64 din biblioteca standard Java și poate permite coruperea memoriei unei aplicații, existând, în anumite condiții tehnice, posibilitatea executării de cod arbitrar de la distanță (Remote Code Execution – RCE), potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

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Riscul asociat acestei vulnerabilități este deosebit de important pentru organizațiile care utilizează aplicații și servicii dezvoltate în Java, în special pentru sistemele expuse direct în internet. Caracterul sensibil al vulnerabilității rezultă atât din componenta software afectată, care face parte din biblioteca standard OpenJDK, cât și din utilizarea extensivă a mecanismelor de codificare și decodificare Base64 în aplicațiile moderne.

Aceste mecanisme sunt întâlnite frecvent în procesarea datelor de autentificare, a tokenurilor, a certificatelor, a informațiilor de sesiune și a altor date transmise între componente software. Prin urmare, aplicațiile care preiau și procesează date Base64 furnizate de utilizatori sau de sisteme externe pot reprezenta o suprafață de atac relevantă.

Un aspect important îl constituie faptul că vulnerabilitatea nu este limitată la o anumită aplicație Java, ci afectează o componentă fundamentală a mediului de execuție. În consecință, aria potențială de impact poate include numeroase produse software care utilizează implementările OpenJDK afectate.

CVE-2026-114938 este clasificată drept o vulnerabilitate de tip Out-of-Bounds Write, caracterizată prin posibilitatea efectuării unor operațiuni de scriere în afara limitelor memoriei alocate unei anumite structuri de date.

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Problema a fost identificată în componenta java.util.Base64.Decoder, responsabilă pentru decodificarea datelor reprezentate în format Base64, parte a bibliotecii standard Java, conform sursei menționate anterior.

Potrivit informațiilor tehnice disponibile, vulnerabilitatea apare în anumite condiții atunci când o aplicație Java procesează date Base64 special construite, iar JVM (Java Virtual Machine) utilizează automat o implementare optimizată a operațiunii de decodificare.

Mai exact, pe anumite sisteme x86-64, Java Virtual Machine poate utiliza o cale de execuție optimizată hardware, bazată pe instrucțiunile procesorului din familia AVX-512 VBMI. În combinație cu instrucțiunile AVX-512F, AVX-512BW și BMI2, această implementare poate ajunge să efectueze operațiuni de scriere în afara zonei de memorie alocate, atunci când sunt procesate anumite secvențe de date Base64 construite în mod malițios.

Coruperea memoriei poate determina comportamente imprevizibile ale aplicației, inclusiv blocarea procesului Java, alterarea datelor din memorie sau compromiterea integrității procesului de execuție. În anumite condiții, efectele pot fi valorificate pentru executarea de cod arbitrar în contextul procesului Java vulnerabil.

Din perspectiva securității, trebuie făcută distincția între existența vulnerabilității de corupere a memoriei și posibilitatea exploatării acesteia pentru obținerea executării de cod la distanță.

RCE nu reprezintă un rezultat automat al oricărei tentative de exploatare, ci depinde de condițiile tehnice ale sistemului, de modul în care aplicația utilizează mecanismul vulnerabil și de posibilitatea controlării datelor de intrare de către atacator.

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Exploatarea prin metoda descrisă presupune îndeplinirea cumulativă a unor condiții:

Sistemul trebuie să utilizeze o platformă x86-64.

Procesorul trebuie să suporte instrucțiunile AVX-512 VBMI, AVX-512F, AVX-512BW și BMI2.

Mediul JVM trebuie să utilizeze calea de procesare optimizată care conține implementarea vulnerabilă.

Aplicația trebuie să proceseze date Base64 controlate de un atacator, care ajung la mecanismul vulnerabil de decodificare.

Sistemele ARM64 și procesoarele care nu dispun de setul de instrucțiuni necesar nu sunt cunoscute ca fiind afectate de această metodă de exploatare.

Totuși, absența condițiilor hardware necesare nu trebuie interpretată ca o garanție generală de securitate pentru infrastructură. Organizațiile trebuie să verifice versiunile Java utilizate și să aplice actualizările de securitate corespunzătoare.

Produse și versiuni afectate

Vulnerabilitatea afectează implementările OpenJDK începând cu versiunea 17.0.6, inclusiv versiuni ulterioare din ramurile Java 17, 21, 25 și 27, în măsura în care acestea nu includ remedierea de securitate.

Conform informațiilor disponibile la data publicării, următoarele produse și versiuni Oracle sunt vizate:

Oracle Java SE (Produs Versiuni afectate):

Produs Versiuni afectate Java SE 8 Enterprise Performance Pack 8u511b33-perf Java SE 17 17.0.6 – 17.0.21.0.3 inclusiv Java SE 21 21.0.13 și versiunile anterioare Java SE 25 25.0.5 și versiunile anterioare Java SE 27 27.0.1 și versiunile anterioare

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Oracle GraalVM:

GraalVM for JDK 17 – versiunea 17.0.21.0.3;

GraalVM for JDK 21 – versiunea 21.0.13.0.3;

GraalVM Enterprise Edition 21 – versiunea 21.3.20.0.3.

În plus, sunt potențial afectate și alte distribuții OpenJDK, printre care:

Eclipse Temurin;

Amazon Corretto;

Microsoft Build of OpenJDK;

BellSoft Liberica;

SAP SapMachine;

Azul Zulu;

Red Hat OpenJDK;

Oracle OpenJDK.

Alte platforme care utilizează Java pentru o parte importantă a infrastructurii lor:

Netflix: utilizează Java pentru o parte importantă a infrastructurii platformei.

Spotify: folosește Java în anumite componente ale infrastructurii sale.

Amazon: utilizează Java în numeroase servicii informatice.

Aplicațiile bancare: multe sisteme bancare folosesc Java pentru procesarea tranzacțiilor și administrarea conturilor.

Magazinele online: Java este utilizată în unele sisteme pentru comenzi, plăți și autentificare.

Minecraft: Java Edition – joc construit în Java.

Android: numeroase aplicații sunt dezvoltate folosind Java, dar funcționează într-un mediu diferit de OpenJDK.

Pentru aceste distribuții, identificarea exactă a versiunilor afectate și remediate trebuie realizată prin consultarea notificărilor oficiale ale furnizorilor. Numerotarea versiunilor și calendarul publicării actualizărilor pot diferi de cele utilizate de Oracle.

Importanța vulnerabilității este amplificată de faptul că mecanismul Base64 afectat este utilizat de numeroase aplicații enterprise și servicii de infrastructură.

Conform informațiilor disponibile, posibilitatea executării de cod arbitrar de la distanță, fără autentificare prealabilă (Pre-authentication Remote Code Execution – Pre-auth RCE), a fost demonstrată în contextul următoarelor produse:

Keycloak: platformă pentru gestionarea identităților și accesului, utilizată pentru autentificare și autorizare;

Atlassian Jira: platformă de management al proiectelor și al activităților;

Atlassian Confluence: platformă de colaborare și gestionare a documentației;

JFrog Artifactory: soluție pentru gestionarea și distribuirea artefactelor software;

Jenkins: platformă de automatizare a proceselor de integrare și livrare continuă (CI/CD).

Menționarea acestor produse indică relevanța practică a vulnerabilității, însă nu înseamnă că orice instalare a acestora este automat exploatabilă. Impactul concret depinde de versiunea mediului Java utilizat, de arhitectura hardware, de configurarea JVM și de modul în care aplicația prelucrează datele de intrare.

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De asemenea, lista nu este exhaustivă. Orice altă aplicație Java care utilizează componenta vulnerabilă și permite procesarea unor date Base64 controlate de o sursă externă poate prezenta un risc similar, dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice necesare.

Un risc suplimentar îl reprezintă aplicațiile care includ propriile distribuții Java sau utilizează medii de execuție integrate. În aceste situații, actualizarea Java instalată la nivelul sistemului de operare nu garantează remedierea tuturor instanțelor vulnerabile.

Cu toate acestea, nu toate aplicațiile care folosesc Java sunt vulnerabile. Problema afectează anumite versiuni Java și anumite configurații hardware. Riscul privește în special serverele și aplicațiile care procesează date controlate de atacatori. Nu există dovezi că Netflix, Spotify sau Amazon ar fi fost compromise prin această vulnerabilitate. Până la 18 noiembrie, Check Point nu identificase exploatări confirmate în atacuri reale. Specialiștii recomandă administratorilor actualizarea urgentă a sistemelor afectate.

În contextul acestei vulnerabilități, identificarea tentativelor de exploatare trebuie să se bazeze în principal pe analiza comportamentală și corelarea evenimentelor înregistrate la nivelul aplicațiilor și sistemelor de operare.

La momentul publicării informațiilor prezentate, nu sunt disponibili indicatori statici de compromitere (IoC) confirmați și atribuiți în mod specific vulnerabilității Java4Shell, precum adrese IP, domenii sau hash-uri de fișiere malițioase.

Cu toate acestea, administratorii de infrastructură și echipele de securitate cibernetică ar trebui să urmărească următoarele comportamente:

Anomalii la nivelul proceselor Java:

Blocări sau reporniri neașteptate ale proceselor Java care furnizează servicii accesibile din internet.

Terminarea anormală a JVM în urma procesării unor solicitări externe.

Apariția unor excepții neobișnuite, a erorilor de memorie sau a fișierelor de tip hs_err_pid*.log.

Comportamente suspecte:

Inițierea unor interpretoare de comenzi precum sh, bash sau cmd.exe de către procese Java, fără o justificare operațională.

Lansarea unor utilitare de sistem sau a unor executabile necunoscute din contextul aplicațiilor Java.

Apariția unor procese secundare neobișnuite, care nu corespund funcționalităților legitime ale aplicației.

Activități de comunicație suspecte

Conexiuni de ieșire inițiate de procese Java către adrese IP sau domenii externe necunoscute.

Trafic de rețea neobișnuit, care nu corespunde destinațiilor autorizate.

Apariția unor comunicații externe după incidente de tip crash sau erori de memorie.

Probleme de inventariere și administrare:

Identificarea unor medii Java care nu sunt evidențiate în inventarul software al organizației.

Prezența unor distribuții Java în containere Docker, mașini virtuale sau directoare ale aplicațiilor care nu sunt incluse în procesele obișnuite de administrare.

Utilizarea unor versiuni vulnerabile pe sisteme expuse direct în internet.

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Este recomandată corelarea jurnalelor aplicațiilor Java cu evenimentele de la nivelul sistemului de operare, al soluțiilor EDR și al echipamentelor de securitate perimetrală. O atenție deosebită trebuie acordată relației dintre procesul Java, procesele copil lansate și conexiunile de rețea inițiate.

Trebuie subliniat că apariția unui crash JVM sau a unei erori de memorie nu confirmă, în sine, existența unei exploatări. Aceste evenimente trebuie investigate în contextul activității aplicației și al solicitărilor primite.

Măsuri de remediere și recomandări de securitate

Având în vedere potențialul impact asupra aplicațiilor enterprise și infrastructurilor care utilizează Java, se recomandă adoptarea cu prioritate a unor măsuri de identificare, remediere și monitorizare.

Actualizarea mediilor Java

Măsura principală de protecție constă în instalarea versiunilor Java care includ remedierea vulnerabilității.

Conform informațiilor publicate de Oracle la 17 noiembrie 2026, următoarele versiuni includ remedieri:

Produs Versiune remediată Java SE 8 1.8.0_513-b04 Java SE 17 17.0.21.1+4 Java SE 21 21.0.13.1+4 Java SE 25 25.0.5.1+4 Java SE 27 27.0.1.1+4

Pentru celelalte distribuții OpenJDK trebuie consultate notificările de securitate ale furnizorilor, pentru identificarea versiunilor corespunzătoare care includ remedierea.

Actualizarea trebuie aplicată tuturor instanțelor Java utilizate în infrastructură, inclusiv celor integrate în aplicații, containere, mașini virtuale și servicii independente.

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Identificarea sistemelor vulnerabile

Organizațiile trebuie să efectueze o evaluare a infrastructurii pentru identificarea tuturor instanțelor Java existente.

Inventarierea ar trebui să includă:

serverele fizice și virtuale;

sistemele x86-64 care suportă seturile de instrucțiuni necesare exploatării;

containerele Docker și imaginile utilizate în mediile de producție;

aplicațiile enterprise care includ propriul mediu de execuție Java;

platformele de autentificare, colaborare, automatizare și gestionare a artefactelor software.

Prioritizarea remedierii trebuie realizată în funcție de expunerea la internet, importanța serviciului, versiunea Java utilizată și existența condițiilor hardware necesare exploatării.

Aplicarea măsurilor temporare de atenuare

În situațiile în care actualizarea imediată nu este posibilă, poate fi utilizată dezactivarea mecanismului optimizat vulnerabil, prin configurarea parametrilor JVM.

Parametrul recomandat este:

-XX:-UseBASE64Intrinsics

Acesta dezactivează utilizarea intrinsecă a mecanismului optimizat Base64.

Alternativ, pe sistemele x86-64, poate fi utilizat parametrul:

-XX:UseAVX=2

Această configurare limitează utilizarea instrucțiunilor AVX la nivelul specificat și împiedică utilizarea căii AVX-512 implicate în vulnerabilitatea descrisă.

Aplicarea acestor parametri trebuie evaluată în raport cu configurația aplicației și cu eventualele implicații asupra performanței.

Important: Măsurile de atenuare reprezintă soluții temporare și nu înlocuiesc instalarea actualizărilor oficiale de securitate. După modificarea configurației JVM sau actualizarea mediului Java, procesele Java trebuie repornite pentru ca modificările să intre în vigoare.

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Reducerea suprafeței de atac

Până la finalizarea operațiunilor de remediere, se recomandă limitarea expunerii publice a serviciilor vulnerabile.

În acest sens, pot fi implementate următoarele măsuri:

Restricționarea accesului la interfețele administrative și serviciile Java prin VPN sau rețele de încredere.

Limitarea accesului la serviciile expuse public prin reguli restrictive de firewall și controale de acces.

Restricționarea comunicațiilor de ieșire inițiate de serverele Java, în special către destinații neautorizate.

Aplicarea principiului privilegiilor minime asupra conturilor și proceselor care rulează aplicațiile Java.

Monitorizarea atentă a solicitărilor externe care conțin date Base64 procesate de aplicații.

Monitorizare și investigarea incidentelor

Organizațiile trebuie să intensifice monitorizarea sistemelor care utilizează versiuni vulnerabile, în special a celor accesibile din internet.

Se recomandă:

Verificarea jurnalelor JVM și ale aplicațiilor pentru identificarea erorilor neobișnuite.

Monitorizarea proceselor copil create de aplicațiile Java.

Analizarea conexiunilor de rețea inițiate de procese Java.

Investigarea fișierelor de tip hs_err_pid*.log.

Corelarea evenimentelor din soluțiile EDR, SIEM și firewall.

Verificarea eventualelor modificări neautorizate ale fișierelor, configurațiilor și componentelor aplicațiilor.

În cazul identificării unor comportamente compatibile cu exploatarea vulnerabilității, sistemele afectate trebuie tratate ca potențial compromise până la finalizarea investigației. Simpla instalare ulterioară a unui patch nu este suficientă pentru a exclude o compromitere produsă anterior.

Vulnerabilitatea CVE-2026-114938 (Java4Shell) reprezintă un risc semnificativ pentru infrastructurile informatice care utilizează mediul de execuție Java, prin posibilitatea coruperii memoriei și, în anumite condiții, a executării de cod arbitrar de la distanță, inclusiv fără autentificare prealabilă în cazul unor aplicații.

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Caracterul critic al vulnerabilității este determinat de localizarea acesteia într-o componentă a bibliotecii standard OpenJDK, utilizată de un număr mare de aplicații și servicii. Astfel, aria potențială de impact depășește produsele pentru care a fost demonstrată exploatarea și poate include orice aplicație care îndeplinește condițiile tehnice necesare.

Un element esențial în gestionarea riscului îl constituie identificarea tuturor instanțelor Java, inclusiv a celor integrate în aplicații și containere. Actualizarea exclusivă a mediului Java instalat la nivelul sistemului de operare poate lăsa neprotejate componente software care utilizează versiuni proprii ale JVM.

În consecință, se recomandă tratarea remedierii acestei vulnerabilități ca o prioritate de securitate, cu accent pe serviciile expuse public, platformele de autentificare, sistemele de automatizare și aplicațiile enterprise.

Totodată, măsurile temporare de atenuare trebuie aplicate acolo unde actualizarea nu poate fi realizată imediat, fără a amâna implementarea patch-urilor oficiale.

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Din perspectiva responsabilității organizaționale, sunt relevante prevederile art. 5 lit. a) din Legea nr. 58/2023, potrivit cărora responsabilitatea asigurării securității cibernetice și/sau apărării cibernetice a unui sistem, a unei rețele și/sau a unui serviciu informatic revine persoanei fizice sau juridice care le deține în proprietate, le organizează, administrează și/sau utilizează.

Prin urmare, organizațiile care utilizează tehnologii Java au responsabilitatea de a evalua expunerea propriilor infrastructuri, de a implementa măsuri adecvate de protecție și de a asigura aplicarea în timp util a actualizărilor de securitate, în vederea reducerii riscului de compromitere a sistemelor informatice și a serviciilor furnizate.